俄羅斯入侵烏克蘭：俄羅斯人怎麼看制裁？

37 分钟前

圖像來源，EPA

俄羅斯入侵烏克蘭後，美國和歐盟實施一系列嚴格的制裁措施。

外國公司、金融機構、投資者紛紛撤出，俄羅斯和西方世界面臨「失聯」。

消費品巨頭、麥當勞連鎖店，流媒體網飛Netflix宣佈暫停在俄國運作；維薩、萬事達、美國運通走了；俄羅斯貨幣盧布一路暴跌，控制食品、生活必需品的價格飛漲難度日增。事實上，超市已經對一些日常用品實施限購。

出國，不僅價碼更高，難度也更大。美國、歐盟和不少其他國家對俄國飛機關閉領空。

普通俄國人怎麼看？

BBC訪問了三位俄國人，看看迄今為止制裁給他們的生活帶來怎樣的影響。

瑪麗亞，36歲，莫斯科人：「我根本不在乎」

說實話，我根本不在乎（制裁）。我沒有遊艇，新冠爆發以來也沒有出去旅行的打算。是，宜家關了，還有別的（商店），我想，那我就去看書吧，也許去鍛煉？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 「我不願意去想（烏克蘭）那裏在發生什麼」

什麼都沒變。是，他們在打壓示威，但是這樣做已經好久、好久了。是，東西更貴了，我要做三份工，但是過去10年我一直都只能這樣過活，所以，這也算不上新鮮。

我不願意去想（烏克蘭）那裏在發生什麼，我把自己的大腦關掉了。我不認識這些人，我不知道誰在轟炸誰。我住在莫斯科，這裏沒有炸彈。」

達莉亞，37歲，英國：「我們的自由會受限制」

「歐洲夢想俄國人會『清醒』過來、突然起義反抗普京和他的戰爭，那是幻想，不會發生的。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 「我知道這會嚴重限制我們的自由」

「戰爭前夜，有朋友勸我刪掉手機裏的短信，刪掉那些可能被用來整治我的內容。我甚至把反戰示威期間我發的一張自拍也刪掉了。

不在俄國，我還是不能自由發聲，因為我父母在俄國，我還要回去看他們，我不想一到就被逮捕。

通過和我有聯繫的人交流，我得到的普遍的感覺是：慌張、絶望。有人說，有俄國人害怕被徵兵逃到外國去了；有人試圖離開、出境時手機被查，還有兩個人在機場被強制返回，因為他們是從軍年齡。好多這些都是傳聞，不過現在，沒人願意給名字，或者把想法寫下來。

你知道什麼更糟糕嗎？在俄國，有大概是這樣的愛國短信：俄羅斯人被趕出歐洲，回來為祖國母親效力吧！

這還蠻令人信服的，如果你因為是在歐洲的俄國人經歷過恨。

我不知道這一切會怎樣結束，但是我知道這會嚴重限制我們的自由——經濟、政治和社會層面。」

帕維爾，55歲，雅羅斯拉爾夫：「我們唯一的選擇是團結起來、打贏這場戰爭」

「這種情況讓人想起大海中一艘著火的船。船上的人可能在所有事情上意見不一，但無論政治傾向或飲食偏好如何將你分開，都必須要把大火撲滅。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 「這種情況讓人想起大海中一艘著火的船」

要麼一起滅火，要麼一起死——沒有第三種選擇。

我們俄羅斯人也是如此——我們可以團結起來贏得這場戰爭，我們可以繼續爭吵並從地球上消失——作為一個國家、一個民族消失。

真以為如果我們放下武器，他們就會原諒我們並立即解除制裁，開通全球銀行間系統Swift、開放歐洲領空，那就太天真了。我不這麼認為！他們只會加倍，給我們10倍懲罰。他們會讓我們賠償，把我們變成賤民，榨幹我們。

所以，我們唯一的選擇是團結一心贏得這場戰爭，否則就會被殲滅。我們可以以後再去弄清楚是誰放的火。」