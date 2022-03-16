俄羅斯入侵烏克蘭：自願站在戰爭前線的烏克蘭女性

哈列特·奧萊爾（Harriet Orrell）

BBC國際台記者

1 小时前

圖像來源，Yaryna Arieva 圖像加註文字， 阿利耶娃說，「我愛的一切都在這裏，我願意為基輔而戰。」

「我們現在的抵抗行動有女性參與，」烏克蘭第一夫人在她的Instagram帳號上寫著。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）的夫人，奧萊娜·澤連斯卡（Olena Zelenska）在社交媒體上分享引人注目的照片，突顯出俄羅斯入侵後烏克蘭女性也走出來守衛家園。

不只是第一夫人分享這些照片，2月底俄羅斯發動軍事行動後，在社交媒體上可以看到許多拿著武器、穿著軍裝、凖備戰鬥的女性。

數百萬烏克蘭人已經逃向西方避難，其中大部分是女性和孩子，她們的丈夫和父親都留在烏克蘭。

但是有許多女性選擇留下來，包括澤連斯卡在內，儘管這樣做她們面臨生命危險。

以下是留在戰爭前線的五名女性的故事。

吉拉·如迪克（Kira Rudik） - 「很可怕，但我很生氣」

圖像來源，Kira Rudik 圖像加註文字， 國會議員吉拉·如迪克拿到了一支步槍

吉拉·如迪克是烏克蘭國會議員，她說，「戰爭開始前我從來沒摸過槍，我從來不需要槍。」

「但是戰爭開始後，我們都能夠拿起槍保衛自己的家園，我也拿起槍，自己都感到很驚訝。」

「槍拿起來很重，聞起來有金屬和油的味道。」

如迪克組織了一小支抵抗部隊訓練，防守烏克蘭首都基輔。

她沒有透露確實地點，因為她說情報部門警告她在俄羅斯總統普京的「獵殺名單」上面。

雖然如此，作為烏克蘭政黨「聲音黨」（Voice）的領導人，她仍然繼續在烏克蘭國會投入工作，同時和她的分隊在街頭巡邏。

如迪克持槍的照片很快地在網上大量流傳，她表示這引發了其他女性拿起武器保家衛國的一波浪潮。

她對BBC表示，「我收到很多女性傳來的訊息，告訴我她們也在戰鬥。」

「對這場戰爭我們不存在任何幻想，我們都知道，為了保護自己的尊嚴、身體安全和下一代，我們必須戰鬥。」

「戰爭很可怕，但我非常生氣，這應該是為國家而戰的最佳情緒。」

根據世界銀行（World Bank）的資料，烏克蘭4400萬人口中，2300萬是女性，烏克蘭從軍女性的比例也是全球最高的其中之一。

烏克蘭軍隊表示，15.6%的士兵是女性，這個比例從2014年到現在增加了超過一倍。

去年12月，烏克蘭呼籲所有18至60歲、健康狀況良好的女性登記表明接受參軍意願，有更多的女性自願參軍。

那些接受徵召或自願留下的女性面臨著生命危險，現在還不清楚俄羅斯入侵後的傷亡人數，但是烏克蘭政府宣稱，2月24日俄羅斯入侵後，烏克蘭有超過1000名平民死亡。

現在還無法證實這個數字，但是聯合國說，截至3月8日為止，有516名平民被殺。

此外，隨著戰況持續，據信雙方都已經有數千名戰鬥人員喪生，受傷的人更是難計其數。

澤連斯基表示，戰爭前兩周已經有1300名烏克蘭軍人陣亡。

在戰鬥地區，烏克蘭人躲在地下室或地下鐵車站避難，地面上炮彈空襲日夜不停，每天都有居民樓房被轟炸的畫面，這就是留在烏克蘭戰區內的現實情況。

利瓦陳科（Marharyta Rivachenko） - 「我沒有地方可逃」

圖像來源，Marharyta Rivachenko 圖像加註文字， 國際婦女節，利瓦陳科獲得一大把花

除了政治人物之外，普通女性也自願加入戰爭行列。

俄羅斯入侵的幾天之前，利瓦陳科剛剛和朋友在匈牙利布達佩斯慶祝25歲生日。

現在，她的城市遭到俄羅斯轟炸，她已經習慣半夜睡覺時聽到空襲警報。

「戰爭開始時，我的家人在哈爾科夫，而我獨自一人在基輔，我沒別的地方可以去，」這位公關經理對BBC表示。

「我不想撤退，我想做點什麼，所以我決定加入地方自衛隊。」

利瓦陳科上了急救訓練，在自衛隊裏擔任醫護人員，自願護理傷員。

「我很害怕，我愛我的生活，我想要活下去，但我的性命現在取決於這場戰爭，我要協助結束這場戰爭。」

杜桑（Yustyna Dusan） - 「求生存是當務之急」

圖像來源，Yustyna Dusan 圖像加註文字， 在戰爭爆發前，杜桑是動物權利活動人士，但是現在她為求生存暫時沒辦法照顧動物福利

不是每個人都能夠加入地方自衛隊，因為想要自願的人已經很多，不是每個人都有足夠經驗能安全擔任任務。

信息技術招聘顧問杜桑（Yustyna Dusan）嘗試在別的方面幫助自己的國家。

「我現在是後備人員，隨時凖備作戰，之前我撤退到利沃夫，沒有武器也沒有車子，我在那裏幫不上忙。」

「所以我自願在安全區協助組織裝備和人道救援物資送往前線。」

戰前她是動物權利活動人士，但是現在她沒辦法照顧動物福利。

「這是個大災難，許多動物被遺棄在城市裏等死，但是現在的當務之急是生存下來，幫助我們的軍隊作戰到最後。」

「很多孩子都死了，他們要殺死每一個烏克蘭人，我們孤軍奮戰。」

「我只是想要活下去。」

比列茨基（Olena Biletskyi） - 「我希望我的女兒能在一個自由、獨立的烏克蘭生活長大」

圖像來源，Ukraine Women's Guard 圖像加註文字， 比列茨基從2014年就開始訓練平民自願軍

比列茨基以前是一名律師，她在基輔的住家現在成為烏克蘭女性自衛隊（Ukraine Women's Guard）的總部。

她已經懷孕六個月，但是她決定和丈夫，還有11歲和16歲的兩個女兒，留下來保衛家園。

「我們在這裏組織全國各地的女性自衛隊。」

「我們全家人都決定留下來戰鬥，因為我們不想要活在佔領之下。」

「這是一個選擇被奴役，或是選擇自由的問題，全國女性都團結一致，我們會堅守基輔。」

她和丈夫奧勒克三德（Oleksandr）負責平民自願軍的協調工作，包括訓練他們如何製作燃燒瓶，如何使用攻擊步槍，或者是協助網上發表33種不同語言的信息。

他們還組織工作協助清除紫外線標誌，他們相信這是俄羅斯部隊用來辨認導彈攻擊目標或空降目標。

「最初幾天，我心裏充滿恐懼和焦慮，但是現在我已經不害怕了，剩下的只是戰勝敵人的決心。」

「我不想逃走，從來沒想過。」

「我不知道我們會不會活下來，但我希望可以，我希望我的第三個女兒能在一個自由、獨立的烏克蘭生活長大。」

阿利耶娃（Yaryna Arieva） - 「我不擔心自己」

圖像來源，Mikhail Palinchak 圖像加註文字， 阿利耶娃和弗爾斯因在戰爭第一天結婚

普京發動軍事行動入侵烏克蘭的那個早上，阿利耶娃心中只有一件事，她決定結婚。

當時她和現在的丈夫弗爾斯因（Svyatoslav Fursin）兩地分開，但他們兩人都想在一起度過戰亂。

新婚的兩人一起加入了地方自衛隊協助防衛基輔。

她說，「我願意做任何事來保衛我的國家和城市。」

「我的房子在這裏，我的父母在這裏，我的貓也在這裏，我愛的一切都在這裏，我不能離開基輔，我願意為基輔而戰。」

阿利耶娃是基輔市政府代表，因此她拿到武器和防彈衣，她加入丈夫的地方自衛隊，但是因為經驗不夠還不能參加戰鬥任務。

她的丈夫在前線作戰，她只能一邊凖備工作，一邊等待丈夫平安的消息。

21歲的阿利耶娃表示，「以前我有許多恐懼，害怕狗，害怕黑暗，但是現在，我唯一害怕的是失去丈夫，我不擔心自己。」

圖像來源，Yaryna Arieva 圖像加註文字， 弗爾斯因已經參加過兩次戰鬥任務，阿利耶娃在地方自衛隊基地自願工作

危險任務

戰爭前線有許多自願者死亡，其中也包括很多女性。

俄羅斯坦克開進烏克蘭的2月24日，有五個孩子的52歲的茨維拉（Iryna Tsvila）在基輔被打死。

她和丈夫德米特羅（Dmytro）一起自願保衛基輔，據報她丈夫也在同一天陣亡。

一周之後，一輛載著糧食到動物避難所的車輛在基輔附近遭到開火，三個人被打死，其中包括一名26歲的女性亞蘭斯卡亞（Anastasiia Yalanskaya）。

動物避難所的狗已經三天沒有東西吃，她希望能幫助這些動物，拒絶撤退。

美國國際開發署（USAID）表示，為他們工作的一名年輕女性自願工作者，馬澤茨卡（Valeriia "Lera" Matsetska）在開車為她母親拿藥的時候遭俄羅斯坦克開火打死。