俄羅斯入侵烏克蘭：燃燒瓶「莫洛托夫雞尾酒」名字哪來的？

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 莫洛托夫雞尾酒是一種自製簡易型武器

俄羅斯入侵烏克蘭之後，數千名烏克蘭平民決定和他們的軍隊一起併肩作戰保衛國家。

烏克蘭軍力在歐洲國家而言絶對不弱，但和俄羅斯武裝力量相比仍然懸殊，烏克蘭政府呼籲平民拿起武器。

烏克蘭向那些自願幫助保護國家的平民發放武器，還教他們如何製作燃燒瓶，也就是被稱為「莫洛托夫雞尾酒」（Molotov cocktails）這種簡易武器。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 烏克蘭平民使用自製燃燒瓶抵抗俄羅斯入侵

燃燒瓶又被稱為汽油彈、燃燒彈，瓶內裝有燃料或其他可燃物質，瓶口塞上一塊布，點燃後丟向敵方，能造成燃燒破壞等殺傷力。

烏克蘭國防部在社交媒體上分享如何用燃燒瓶對付俄羅斯軍用車輛。

誰是莫洛托夫？

這種簡易型自製炸彈有個令人驚訝的起源。

「莫洛托夫雞尾酒」的名字來自於長期擔任前蘇聯外交部長的維亞切斯拉夫·米哈伊洛維奇·莫洛托夫（Vyacheslav Mikhailovich Molotov）。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 1939年，蘇聯入侵芬蘭時，莫洛托夫擔任蘇聯外長

莫洛托夫1890年出生於一個俄羅斯中產階級家庭。

1906年，他加入了俄羅斯社會民主工黨（RSDLP）的布爾什維克派。

1917年革命沙皇倒台後，布爾什維克派取得權力，成為蘇聯共產黨。

莫洛托夫進入權力中心，從1939-1949年，以及1953-1956年，前後兩次擔任蘇聯外交部長。

《蘇德互不侵犯條約》

1939年，莫洛托夫擔任蘇聯外長期間，蘇聯和納粹德國簽訂《蘇德互不侵犯條約》，該條約也被稱為莫洛托夫-裏賓特洛甫條約（Molotov-Ribbentrop pact）。

該條約還包括了一份秘密附加協議，其內容直到1945年納粹戰敗二戰結束之後才被公開。

根據秘密附加協議，蘇聯和德國瓜分波蘭，並在東歐、波羅的海和芬蘭等地劃分雙方勢力範圍，

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 1939年，《蘇德互不侵犯條約》簽訂後，美國報紙刊登的一幅政治漫畫，諷刺希特勒與斯大林的關係

1939年9月，《蘇德互不侵犯條約》簽訂後，德國入侵波蘭，英、法向德國宣戰，二次世界大戰開始，幾天后，蘇聯也入侵波蘭。

11月，蘇聯入侵芬蘭，冬季戰爭（Winter War）爆發，也就是這場戰爭中才出現莫洛托夫雞尾酒的名字。

冬季戰爭和莫洛托夫雞尾酒

當時莫洛托夫告訴蘇聯廣播說，蘇聯在芬蘭投下的不是炸彈，而是空投食物和補給品給餓肚子的芬蘭人。

芬蘭人因此將蘇聯空襲芬蘭城市投下的集束炸彈諷刺性的稱為「莫洛托夫麵包籃」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 烏克蘭平民自製燃燒瓶抵抗俄羅斯入侵

與此同時，芬蘭人則將自製的簡易型燃燒瓶諷刺性的稱為「回敬莫洛托夫的雞尾酒」，於是這個名字就被廣泛使用了。

芬蘭人用「莫洛托夫雞尾酒」攻擊蘇聯的裝甲車輛。

雖然是在冬季戰爭才出現「莫洛托夫雞尾酒」這個名稱，但早在1936至1939年，西班牙內戰期間就已經開始使用這種自製簡易型燃燒瓶。