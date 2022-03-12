俄羅斯入侵烏克蘭戰鬥持續、香港新冠疫情高峰、中俄經貿現狀以及本周更多重要故事

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圖像來源，Andriy Dubchak / Getty Images 圖像加註文字， 烏克蘭城市伊爾平，3月8日，一位老年婦人在別人的幫助下通過一座炸毀的橋樑。她正在逃離這座城市。

俄羅斯入侵烏克蘭第二周戰況和國際社會反應繼續受到高度關注。中國領導人習近平與德法領導人視頻會晤討論烏克蘭局勢。2022年韓國總統選舉結果出爐，國民力量黨候選人尹錫悅以微弱優勢當選。在國際社會高舉制裁俄羅斯大旗的情況下，中俄經貿關係現狀和未來都備受關注。香港疫情進入高峰，在對政府的一片批評聲中，BBC記者通過親身體驗記錄了確診隔離求醫全過程。

剛剛過去的一周，BBC中文以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 俄羅斯對烏克蘭第二大城市哈爾科夫的進攻還在進行。

讓我們退後一步，思考烏克蘭的衝突可能會如何發展。政界和軍事領域的策劃者們正在研究的一些可能情況是什麼？

很少有人能自信地預測未來，但針對烏克蘭戰事的前景這裏可以列出一些潛在的可能結果，包括持久戰、普京下台等可能性都在討論之列。

然而，結果的大多數都並不樂觀。

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 習近平任上與俄羅斯總統普京的會面次數增加到近30次。

中俄雙邊貿易額去年達到1470億美元。中國已成為俄羅斯最大的出口目的地，在冬奧會期間經貿關係還進一步加深。普京訪華，簽下1175億美元的能源大單，兩國還同意將雙邊貿易在2024年提升到2500億美元。

俄羅斯入侵烏克蘭後，中國表示不參與西方對俄羅斯的制裁，並在開戰當天放寬對俄羅斯小麥的進口。放眼未來，中國能否在石油貿易、金融等諸多領域給予俄羅斯足夠的支持？

圖像加註文字， 港府在2月25日開始修改凖則，承認快速抗原測試檢測結果。

香港政府近期堅持的「動態清零」政策正受到前所未有的挑戰，無論是檢測、醫治患者還是追蹤個案，各個層面的安排都嚴重滯後。

不幸感染新冠的BBC中文記者記錄了自己從出現症狀到確診再到康復的全過程。

圖像來源，Getty Images

2022年韓國總統選舉結果出爐，在野的國民力量黨候選人尹錫悅以微弱優勢擊敗執政的共同民主黨候選人李在明，當選下一屆韓國總統。

此次韓國大選吸引了超過四分之三的合格選民投票。兩名候選人的得票率最終相差不到1%。

尹錫悅是韓國實行民主直選以來，首位沒有國會議政經歷的總統。作為相對的「政治素人」，他從政僅8個多月就得以入主青瓦台。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 嚴格的邊境管制，包括入境者必須強制檢疫，很大程度上將病毒圍堵在台灣邊境之外。

BBC找到一個曾經在1月底得過Covid-19的台灣人。

他說，在家用快篩和醫院採檢都呈陽性之後，他被送到隔離病房，很快警察就來調查他過去14天的行蹤，調查工作根據的是他個人主動交代的資料，以及這段時間內他出入公共場所，包括餐廳在內，掃描過的QR碼記錄。