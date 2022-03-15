烏克蘭西邊的潛在熱點：德涅斯特裏亞的俄國駐軍和軍火庫

27 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 德涅斯特裏亞議會大廈前的列寧雕像。他們自己發行貨幣，使用自己的護照

在烏克蘭邊界西部的德涅斯特裏亞有俄羅斯駐軍和大型軍火庫，俄軍入侵烏克蘭後，那裏成了潛在的熱點受到各方關注。

3月6日，美國前國防部副部長弗盧努瓦（Michèle Flournoy）在電視節目中說，美國要對普京發出警告不要攻擊摩爾多瓦。

3月9日，德國外長貝爾伯克訪問摩爾多瓦，討論烏克蘭局勢。

摩爾多瓦同烏克蘭西部接壤，但兩國中間的一段狹長地段是德涅斯特裏亞（Transnistria），一個沒有獲得國際承認的獨立地區。

在德涅斯特裏亞不僅有俄羅斯駐軍，還有俄軍的大型軍火庫。

雖然德涅斯特裏亞當局在政治立場上親俄羅斯，但在俄羅斯入侵烏克蘭後表示中立。不過，有英國媒體報道分析說，德涅斯特裏亞可能會被當作打亂烏克蘭部署、或導致俄羅斯入侵摩爾多瓦的關鍵地點。

之前有來自羅馬尼亞的報道說，烏克蘭在俄軍入侵後炸毀了西部邊界通往德涅斯特裏亞的鐵路橋，防止那裏的俄軍調動。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 德涅斯特裏亞總統克拉斯諾謝利斯基支持同俄羅斯保持良好關係

報道說，目前有1,500名俄羅斯軍人駐扎在德涅斯特裏亞。摩爾多瓦、烏克蘭都要俄羅斯撤軍，但俄羅斯表示，駐軍對維和與保護那裏的俄羅斯公民至關重要。

今年2月2日，該地的俄軍還舉行了演習。

德涅斯特裏亞的主要民族構成為俄羅斯人、烏克蘭人和摩爾達維亞人，他們各佔當地人口的大約1/3，但大多數人說俄語。

當地的政治學者迪倫（Anatolii Dirun）曾在BBC的報道中說，德涅斯特裏亞歷史上一直認為自己屬於俄羅斯文化圈。

蘇聯解體

德涅斯特裏亞在1990年9月2日宣佈脫離屬於前蘇聯的摩爾多瓦蘇維埃社會主義共和國獨立，成立德涅斯特河沿岸摩爾多瓦蘇維埃社會主義共和國，自稱為蘇聯的加盟共和國，但未得到蘇聯政府和摩爾多瓦政府的承認。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 德涅斯特裏亞的國旗和國徽上都保留了蘇聯時期的鐮刀斧頭圖案，對許多遊客來說，那裏成了體驗蘇聯的博物館

1991年5月摩爾多瓦蘇維埃社會主義共和國改名摩爾多瓦共和國。8月德涅斯特裏亞宣佈脫離蘇聯獨立，之後摩爾多瓦共和國也宣佈從蘇聯獨立。

1991年11月，德涅斯特裏亞宣佈改名為德涅斯特河沿岸摩爾多瓦共和國。1991年底蘇聯解體後，俄羅斯的第14集團軍仍然在那裏駐扎。

1992年5月開始，德涅斯特河沿岸當局與摩爾多瓦爆發了兩個多月的戰爭。當時，在俄羅斯的幫助下，德涅斯特河沿岸地區親俄力量反抗摩爾多瓦試圖脫離分崩離析的蘇聯。

1992年7月，交戰雙方按照俄羅斯劃定的界限簽訂了停火協議，簽字一方是俄羅斯總統葉利欽，另外一方是摩爾多瓦總統斯涅古爾（Mircea Snegur）。保證停火的安全部隊主要由俄羅斯軍隊和摩爾多瓦軍隊組成。

俄羅斯介入

那場戰爭期間，俄羅斯軍隊名義上保持中立和不介入，但軍官大多同情德涅斯特裏亞，許多人投奔分離武裝。當地的俄第14 集團軍默許當地武裝從他們的軍火庫獲得武器。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 德涅斯特裏亞大部分居民都說俄語，當地的學者認為歷史上德涅斯特裏亞一直屬於俄羅斯文化圈

當時許多俄羅斯和烏克蘭的志願者，包括頓河哥薩克和庫班哥薩克都參加了德涅斯特裏亞分離武裝一邊的戰鬥。研究蘇聯解體後武裝衝突的西方作者認為，約200-3000志願者參加了戰鬥。

美國學者拉米特（Sabrina Ramet）在研究中東歐右翼激進勢力的書中說，烏克蘭的右翼民兵以保護烏克蘭少數民族的名義加入分離武裝作戰，還有其他人以保護斯拉夫人的名義參戰。

報道說，在摩爾多瓦一邊，羅馬尼亞在1992年6月衝突升級之前也提供了武器彈藥和軍事顧問幫助，羅馬尼亞境內的摩爾多瓦地區的許多志願者也參加了戰鬥。

大型軍火庫

複雜的歷史、特殊的地理位置等等因素讓德涅斯特裏亞常被稱為東歐潛在的「火藥桶」。

事實上，德涅斯特裏亞東邊靠近烏克蘭邊界的村莊科爾巴斯納（Cobasna）有一個從蘇聯時期駐軍留下的大型軍火庫。軍火庫始建於上世紀40年代。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 德涅斯特裏亞首都蒂拉斯波爾慶祝獨立的標語牌，上面寫著感謝俄羅斯維護德涅斯特裏亞城市的內容

在2020年貝魯特港口發生大爆炸後，德涅斯特裏亞的軍火庫也受到媒體關注。

來自摩爾多瓦的報道說，那裏存放了22,000噸來自前蘇聯、捷克和東德的武器彈藥，可能算是東歐地區最大的軍火庫。

那裏還有一千多俄羅斯維和部隊守衛，他們禁止國際觀察員進入。

俄羅斯入侵烏克蘭後，摩爾多瓦更加擔憂俄軍控制的軍火庫，一些人認為，那裏的武器會流入未來衝突的戰場。

《德國之聲》記者多年前曾在報道中說，科爾巴斯納軍火庫的彈藥的爆炸威力相當於二戰末期美軍在日本廣島和長崎投擲的兩顆原子彈的爆炸當量。

去年摩爾多瓦總統馬婭·桑杜（Maia Sandu）同俄羅斯總統辦公廳副主任德米特裏·科扎克（Dmitry Kozak）討論德涅斯特裏亞局勢和科爾巴斯納軍火庫問題。

當時摩爾多瓦的報道說，科扎克對銷毀軍火庫彈藥的建議反應積極，而且德涅斯特裏亞的總統克拉斯諾謝利斯基（Vadim Krasnoselsky） 也表示支持銷毀建議。