俄羅斯入侵烏克蘭： 3月14日最新情況綜述
俄羅斯入侵烏克蘭的軍事行動持續到第19天，俄軍在首都基輔外展開的襲擊攻勢越來越猛烈。以下是3月14一些主要情況匯總：
- 據《金融時報》和《紐約時報》報道引述美國官員說，俄羅斯要求中國提供軍事裝備和經濟援助
- 中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇表示，「從未聽說俄羅斯提出這類要求」，並稱「烏克蘭局勢確實令人不安，現在的當務之急是防止緊張局勢升級甚至失控」；中國迄今為止在公開場合拒絶譴責俄羅斯入侵烏克蘭
- 美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）周一預計將在羅馬與中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪舉行會談
- 美國外交官兼外交關係委員會主席理查德·哈斯（Richard Haass）描述了習近平的困境。他在推特上說，有報道稱，普京向習近平尋求軍事幫助。這樣做意味著中國將接受實質性制裁；拒絶將保持與美國和西方至少有選擇性合作的可能性。哈斯認為這是習近平、中國和21世紀的決定性時刻
- 英國稱俄羅斯海軍通過控制其黑海沿岸切斷了烏克蘭的海上貿易
- 烏克蘭總統沃澤連斯基再次請求北約實施禁飛區。他說，「如果你不關閉我們的天空，俄羅斯導彈落在你們的領土或北約領土上只是時間問題」
- 烏克蘭總統澤連斯基探視了在軍事醫院康復的傷兵
- 烏克蘭表示已從一些前線地點疏散了14萬名平民，但沒有從被包圍的馬里烏波爾市撤離
- 美國記者布倫特·雷諾（Brent Renaud）在基輔郊外的伊爾平鎮被打死，這是首位在這場衝突中喪生的外國記者。現年50歲的雷諾是一名記者和電影製片人，之前曾為《紐約時報》工作，但他並沒有被該報派往烏克蘭
- 白宮剛剛公布了美國總統拜登與法國總統馬克龍通話的細節。兩位領導人強調了他們將追究俄羅斯的負責
- 英國國防部表示，俄羅斯海軍已經封鎖了烏克蘭的黑海海岸線，有效地切斷了該國的海上貿易；並警告說，未來幾周俄軍可能會進行進一步的兩棲攻擊。俄軍此前在亞速海已經進行了一次這樣的行動
- 俄羅斯似乎已禁止Instagram在該國運營。網路封鎖觀測站NetBlocks在推文中證實，實時數據顯示，Instagram現在在俄羅斯受到多個提供商的限制
- 據俄羅斯經濟學家的一項估計，自戰爭開始以來，已有多達20萬俄羅斯人離開了他們的國家。歐盟、美國、英國和加拿大已經對俄羅斯航班關閉了領空，因此他們前往土耳其、中亞和南高加索等仍然允許航班飛行且不需要簽證的國家。還有許多人逃往亞美尼亞