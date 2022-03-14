俄羅斯入侵烏克蘭： 3月14日最新情況綜述

1 小时前

頓涅茨克沃爾諾瓦卡市一輛被燒燬的坦克

俄羅斯入侵烏克蘭的軍事行動持續到第19天，俄軍在首都基輔外展開的襲擊攻勢越來越猛烈。以下是3月14一些主要情況匯總：