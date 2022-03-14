沙利文羅馬會晤楊潔篪：烏克蘭及美中俄關係預計成為會談焦點
俄羅斯入侵烏克蘭的軍事行動持續到第19天，有關美中如何因應戰事持續成為國際焦點。
根據華府及北京發佈的消息，美國國家安全顧問沙利文（JakeSullivan）將在周一（3月14日）在羅馬與中國中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪會晤。
白宮在上周日（3月13日）官網發表聲明說：「周一，國家安全顧問傑克·沙利文與美國國家安全委員會和國務院官員們將抵達羅馬。沙利文將會見中國共產黨政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，這是我們保持美國和中華人民共和國雙方開放溝通管道所做的持續努力的工作之一。」
白宮在同一聲明中補充說，會面將討論俄羅斯對烏克蘭的戰爭對地區和全球安全的影響。
中國官媒新華網則在周日刊出報導說，中國外交部發言人趙立堅當天宣佈：「經中美雙方商定，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪將於3月14日在意大利羅馬同美國總統國家安全事務助理沙利文舉行會晤，就中美關係以及共同關心的國際和地區問題交換意見。」
此外，沙利文周日接受美國有限電視新聞（CNN）訪問時說，美國相信北京之前知曉俄羅斯計劃對對烏克蘭採取軍事行動，但不知詳情。沙利文又說，如果中國幫助俄羅斯迴避制裁，必定面對嚴厲經濟制裁。
據英國媒體《金融時報》和美國《紐約時報》報道引述美國官員說，俄羅斯要求中國提供軍事裝備和經濟援助。