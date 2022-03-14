沙利文羅馬會晤楊潔篪：烏克蘭及美中俄關係預計成為會談焦點

16 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 普京和習近平今年早些時候承諾深化合作

俄羅斯入侵烏克蘭的軍事行動持續到第19天，有關美中如何因應戰事持續成為國際焦點。

根據華府及北京發佈的消息，美國國家安全顧問沙利文（JakeSullivan）將在周一（3月14日）在羅馬與中國中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪會晤。

白宮在上周日（3月13日）官網發表聲明說：「周一，國家安全顧問傑克·沙利文與美國國家安全委員會和國務院官員們將抵達羅馬。沙利文將會見中國共產黨政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，這是我們保持美國和中華人民共和國雙方開放溝通管道所做的持續努力的工作之一。」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 沙利文接受美媒訪問時說，如果中國幫助俄羅斯迴避制裁，必定面對嚴厲經濟制裁。

據英國媒體《金融時報》和美國《紐約時報》報道引述美國官員說，俄羅斯要求中國提供軍事裝備和經濟援助。