俄羅斯入侵烏克蘭：美國稱俄國向中國尋求援助 北京否認

12 分钟前

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 沙利文警告說，美國不會允許世界上任何國家、任何地方為俄羅斯規避這些經濟制裁提供生命線

俄羅斯入侵烏克蘭戰事持續，有關美中如何因應戰事繼續成為國際焦點。

根據英國《金融時報》和美媒《紐約時報》引述美國官員報道，俄羅斯正在向中國請求軍事和經濟援助。

不過，當被被問及有關中國是否援助莫斯科的消息時，中國駐美大使館發言人劉鵬宇透過電子郵件回覆《金融時報》稱他 「從未聽說」俄羅斯提出這類要求。

《金融時報》說，莫斯科希望北京提供軍事物資，用於烏克蘭戰場。該報導援引不具名的美國官員稱，自俄羅斯開始入侵烏克蘭，俄羅斯便一直請求中國提供裝備。

但受訪美國官員拒絶具體說明俄羅斯正向北京尋求何種支援裝備。報道又說，有跡象表明，中國可能正凖備協助俄羅斯。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇又表示，北京的重點是防止烏克蘭戰爭 「失控」。《路透社》引述劉鵬宇稱「烏克蘭的局勢確實令人不安......當務之急是防止緊張局勢升高，甚至失控。」

澳大利亞國立大學講師宋文笛向BBC中文分析，北京一來希望維持國際環境穩定，二來希望保護俄羅斯經濟不至於崩盤，三來不希望在西方和俄國之間做出明確選邊，不希望被西方看作是俄羅斯的幫手。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 百萬烏克蘭人流離失所

宋文笛認為，軍事上，北京沒有誘因對俄羅斯提供實質軍事援助。

迄今為止，中國在這場衝突中公開保持中立，並拒絶譴責俄羅斯入侵烏克蘭。

宋文笛又解釋，經濟上北京或可借由私營部門的所謂「民間」的「自主市場行為」，持續和俄羅斯保持經濟交流。據他分析，在外交上，中國可能會嘗試和其他重要國家共同進行外交渦旋，以期一方面減緩被認為和莫斯科捆綁在一起遭致的國際輿論壓力，二方面尋求成為停火「調解人」的外交得分（credits）機會。

中國援助俄羅斯？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 頓涅茨克沃爾諾瓦卡市一輛被燒燬的坦克

根據《紐約時報》的另一篇報道，也同樣引用美國官員稱俄羅斯向北京要求經濟援助以減輕制裁的影響。

迄今為止，中國一直試圖在俄烏衝突中把自己描繪成中立國，但沒有譴責普京（Vladimir Putin，又譯普丁）的入侵行為。

美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）預計將在周一（3月14日）與中國外交政策高官楊潔篪在羅馬會談。

沙利文在上周末接受美媒採訪時稱，美國相信北京之前知曉俄羅斯計劃對對烏克蘭採取軍事行動，但不知詳情。沙利文又說，若中國幫助俄羅斯迴避制裁，必定面對嚴厲經濟制裁。

分析：北京的抉擇

英國劍橋大學國際法教授馬克•韋勒（Marc Weller）

隨著俄羅斯侵略所造成的人命傷亡，也許超出了莫斯科和北京的預期，中國現在必須做出決定。

到目前為止，北京政府一直盡職盡責地提及俄羅斯在烏克蘭的「特別軍事行動」，表示理解俄國入侵的所謂理由是「西方對俄羅斯的所謂圍堵」。而中國官媒則是無情地轉播俄羅斯散播的虛假信息。

中國現在需要決定它是否希望繼續成為一個多元但基本上是文明國際秩序的一員。

中國可以在支持結束衝突的談判中發揮強大作用。而但至少現在，該讓北京知道它必須從莫斯科的朋友那裏要求提供真正的「人道走廊」給成千上萬被包圍和挨餓的烏克蘭百姓，讓他們不受炮彈襲擊和逃難阻礙。