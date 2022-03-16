韓國軍方稱朝鮮發射疑似彈道導彈 但試射失敗

12 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 韓國軍方說，火箭在平壤西邊的順安發射升空後可能很快發生故障（圖為朝鮮的戰術導彈試射，2021年）

周三（3月16日 ）來自韓國軍方的消息說，朝鮮在平壤附近發射火箭，火箭升空後發生爆炸。

韓國聯合參謀本部在聲明中表示，火箭在平壤西邊的順安發射，升空後可能很快發生故障。他們認為那是一枚發射升空的彈道導彈，仍然處於推進階段就發生了空中爆炸。

最近一直有報道說朝鮮凖備試射洲際彈道導彈。

美國和韓國此前警告，朝鮮不顧安理會決議，正凖備試射它研發的最大的洲際彈道導彈。

美國和韓國觀察家曾預測，朝鮮可能在4月發射一顆間諜衛星或進行一次洲際彈道導彈測試。測試時間可能會選擇在4月15日，也就是金正恩的祖父金日成生日110週年這天。

恢復導彈試驗的時機

朝鮮在2017年進行了3次洲際彈道導彈測試，已經總共進行過6次核試驗。但在2018年6月金正恩同特朗普在新加坡舉行峰會前，朝鮮終止了核試驗和導彈試驗。朝鮮在2018年5月關閉了豐溪里核試驗場，並炸毀了那裏的一些設施。

圖像來源，KCNA 圖像加註文字， 2016年6月23日朝鮮領導人現場觀看火星-10號地對地彈道導彈發射的情況

但最近來自美國和韓國的消息指朝鮮正在恢復咸鏡北道吉州郡豐溪里核試驗場。BBC韓語報道引述專家的分析說，朝鮮並沒有放棄豐溪里的設施，今年朝鮮的很多跡象表明，核試驗場在被恢復。

今年1月朝鮮表示要考慮「重新啟動所有被中止的活動」，隨後，朝鮮在2月27日和3月5日發射測試了新型的洲際導彈導彈火星-17號。

根據韓國和美國的評估，那是中程彈道導彈測試。他們認為那是朝鮮為另外一次洲際導彈導彈試射做凖備。

韓國國家統一研究所的研究員樸亨重在BBC朝鮮語報道中分析說，平壤認為，烏克蘭危機令美國目前無力顧及朝鮮半島，因此朝鮮認為有機可乘。

衛星和導彈項目

之前朝鮮中央通訊社的報道說，金正恩在視察發射場的時候「他強調這是我們黨和太空科技人員崇高的使命......把發射場同我們國家要成為太空強國的偉大夢想和雄心聯繫起來。」

朝鮮媒體周五（3月11日）報道說，金正恩命令官員擴建一個衛星發射設施，以便在那裏發射運載多用途衛星的不同類型的火箭。

平壤堅持說他們最近進行了衛星發射，並表示其衛星發射項目是和平太空項目的組成部分，但是美國情報機構認為朝鮮的發射是測試新型的洲際導彈。

五角大樓發言人約翰·科比在英國《衛報》報道中說，「從對這幾次發射分析來看，美國政府認為發射和朝鮮研發的新型洲際彈道導彈有關」，「這是朝鮮方面的一次嚴重升級。」

多彈頭洲際導彈？

圖像來源，NEWS 1 圖像加註文字， 朝鮮在東倉裏導彈發射場，據認為那裏是朝鮮洲際彈道導彈的研發中心

韓國亞洲政策研究所的研究員車到賢（Cha Doo-hyeon，音譯） 對BBC韓語分析說，朝鮮導彈進展迅速，超過了外界預期。

美國認為朝鮮最近測試的洲際彈道導彈在2020年10月10日的工人黨閲兵式上展示過，在2021年底一次國防展覽中也出現過。

美國五角大樓發言人科比說，「這些測試的目的並非要展示洲際彈道導彈的射程，而是可能使在未來全程測試之前對新導彈系統進行評估，測試可能被偽裝成太空發射形式。」

朝鮮在2017年11月首次試射火星-15號，朝鮮的第一個洲際彈道導彈。當時的報道說，火星-15號理論上可以達到13000公里的射程。

火星-17號導彈最早在2020年的平壤閲兵中亮相，在2021年度國防展覽中再次現身。美國軍事分析員認為，朝鮮發展的火星-17號可能是一種載荷更大的多彈頭洲際彈道導彈。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 分析員認為朝鮮發展的火星-17號可能是一種載荷更大的多彈頭洲際彈道導彈

韓美軍事凖備

朝鮮最近凖備測試洲際彈道導彈引起美國韓國高度戒備。美國駐韓美軍說，朝鮮增加導彈試驗危及東北亞的和平，安全和穩定。

美軍周二（3月15日）透露美國林肯號航母已經開進黃海參加那裏的軍事演習，美國印太司令部從林肯號航母上出動噴氣戰鬥機加入從其他空軍基地起飛的戰機，展示空中力量。