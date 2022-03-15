俄羅斯入侵烏克蘭： 3月15日最新情況綜述

2022年3月15日凌晨2点29分 最近更新： 4 分钟前

圖像來源，Azov Mariupol/Handout via REUTERS 圖像加註文字， 烏克蘭馬里普奧爾，鳥瞰圖顯示一輛軍用車輛在建築物旁邊著火

俄羅斯入侵烏克蘭的軍事行動持續到第20天。以下是3月15日一些主要情況匯總：

美國一位高級國防官員表示，幾乎所有的俄羅斯軍事攻勢仍然停滯不前，俄軍在周末幾乎沒有取得進展

俄羅斯和烏克蘭代表之間舉行的第四輪會談在沒有取得突破的情況下結束，並將於周二在土耳其繼續進行

烏克蘭總統澤連斯基在Facebook上發佈了一段視頻講話，稱他被告知談判進展「相當不錯」；他補充說，烏克蘭軍隊在周一幫助3806人逃離盧甘斯克和基輔地區；一支運送100噸物資的車隊仍滯留在別爾江斯克

烏克蘭當局表示，由約160輛汽車組成的疏散車隊已成功離開被圍困的烏克蘭城市馬里烏波爾

2012-18年擔任俄羅斯副總理的世界國際象棋組織（FIDE）負責人阿爾卡迪·德沃爾科維奇（Arkady Dvorkovich）在接受美國出版物《瓊斯媽媽》採訪時譴責了這場戰爭。他在俄羅斯境內一個秘密地點說：「戰爭是生活中最糟糕的事情。任何戰爭。任何地方。包括這場戰爭」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 在2018年的一次會議上，德沃爾科維奇當時坐在普京右側。

日本財務省宣佈凍結更多俄羅斯人的資產。自俄羅斯入侵烏克蘭後，日本財務省宣佈制裁的俄羅斯人已達61人。此前日本已宣佈對俄羅斯11名國家杜馬成員、俄羅斯議會下院、銀行家尤里·科瓦爾丘克（Yuri Kovalchuk）的5名親屬和億萬富翁維克托·維克塞爾伯格（Viktor Vekselberg）進行制裁

新西蘭移民部長克里斯·法福伊（Kris Faafoi）宣佈，新西蘭計劃接收4000名烏克蘭出生的新西蘭公民和居民的親屬。這個特殊簽證類別將開放一年。成功的申請者將獲得兩年期的工作簽證，他們的孩子將被允許在新西蘭上學

英國國防部的最新情報評估稱，俄羅斯毫無根據地繼續指責烏克蘭打算進行化學或生物武器攻擊。英國國防部公告稱，俄羅斯「可能計劃在假旗行動中使用化學或生物武器」。該行動「可能」以攻擊失敗、分階段發現烏克蘭特工或彈藥，或捏造烏克蘭政府決策證據的形式出現

圖像來源，Facebook/Zelensky 圖像加註文字， 烏克蘭總統澤連斯基在Facebook上發佈了一段視頻講話

俄羅斯國家控制的電視台新聞播音員身後出現了一名手持標語抗議的婦女，她的標語上寫著「不要戰爭」

俄羅斯繼續轟炸烏克蘭許多城市，對首都基輔的一個公寓樓的空襲造成一人死亡

英國內閣大臣邁克爾·戈夫（Michael Gove）啟動了一項將烏克蘭難民安置在英國人家中的計劃

俄羅斯國防部表示，將針對烏克蘭國防工業公司採取行動，以回應周一早些時候烏克蘭對分離主義據點頓涅茨克的彈道導彈襲擊事件。俄羅斯國防部發佈聲明說：「為應對烏克蘭用『圓點-U』導彈攻擊頓涅茨克，俄羅斯武裝部隊將採取行動，使生產民族主義者所用武器的烏克蘭國防工業企業停產」

俄羅斯國防部早些時候聲稱，20名平民在烏克蘭對頓涅茨克的空襲中喪生，襲擊方使用的是一枚「圓點-U」彈道導彈攜帶的集束彈藥。但烏克蘭否認發動了這次襲擊，並聲稱是俄羅斯導彈造成

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 周一，行人走過敖德薩街頭的反坦克障礙物

美國總統拜登誓言將繼續提供武器、食品和資金來幫助烏克蘭。拜登在推文中表示，美國將「張開雙臂歡迎烏克蘭難民」。拜登在周一早些時候表示，美國每天將提供「數萬噸人道主義物資」

烏克蘭外交部長德米特羅·庫萊巴（Dmytro Kuleba）說，他與加拿大外交部長梅蘭妮·喬利（ Mélanie Joly）通電話，討論「阻止俄羅斯侵略烏克蘭的方法」。庫萊巴在推文中表示，他和喬利一致認為，對俄羅斯的制裁壓力將「增加」。他補充說，「加拿大在各個方面都支持烏克蘭」

烏克蘭東部城市哈爾科夫的標誌性酒吧——老赫姆酒吧（Old Hem）的上方曾掛著「你永遠不會獨自喝酒」的字樣。但是，這家以美國傳奇作家海明威（Ernest Hemingway）的名字命名並深受該市年輕創意人士歡迎的酒吧現在已成為一片廢墟。它在俄羅斯炮擊這座城市時被完全摧毀。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 烏克蘭哈爾科夫老赫姆酒吧被毀的遺址

俄軍據報使用了以前未知的導彈誘餌

據《紐約時報》報道，美國官員認為俄羅斯向烏克蘭發射的彈道導彈配備了一種以前不為人知的誘餌裝置，可以讓它們避免被攔截。

《泰晤士報》援引一位未具名的美國官員的話稱，這些附在伊斯坎德爾-M（Iskander-M）短程彈道導彈上的裝置每個都有大約一英尺長，並包含產生無線電信號以干擾雷達探測的設備。

除此之外，每個裝置都包含一個熱源來吸引來襲導彈。這位美國官員對《泰晤士報》表示，自1970年代以來，類似的「穿透輔助裝置」就被用於核彈頭。

無法識別這些裝置的武器和彈藥專家在社交媒體上分享了它們的各種圖像。

一名美國高級國防官員周一早些時候對記者表示，自2月24日入侵烏克蘭以來，俄羅斯已經發射了900枚導彈。