烏克蘭危機：中國能為俄羅斯提供什麼軍事和經濟支持

36 分钟前

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隨著烏克蘭戰爭的和國持續際經濟制裁的影響，俄羅斯正在不斷尋找盟友。

中國試圖與衝突保持外交距離，在聯合國投票譴責俄羅斯入侵時選擇棄權。

但是，如果中國選擇這樣做，通過擴大軍事和經濟聯繫，中國能給俄羅斯多大的幫助？

中國可能向俄羅斯提供無人機嗎？

美國官員對媒體稱，莫斯科向中國請求援助軍事裝備，來支持其入侵烏克蘭。

中國表示這一說法「用心險惡」，並稱報道「虛假」。

近年來，兩國間大多數武器交易是由俄羅斯流向中國。

中國曾依賴俄羅斯軍事裝備來使其武裝部隊現代化，在1989年天安門廣場鎮壓後，美國和歐洲對中國實施武器禁運讓這越來越有必要。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國天津接收俄羅斯天然氣的終端

根據斯德哥爾摩國際和平研究所的數據，2017年至2021年，中國約80%的武器進口來自俄羅斯。中國是俄羅斯武器出口的第二大客戶， 佔俄羅斯全球出口的21%。

但中國一直在逐步擴大自己的軍事生產能力，現在是世界第四大武器出口國。

「中國的武器現在越來越先進。例如，中國的無人機製造就是俄羅斯非常感興趣的一個領域。」斯德哥爾摩國際和平研究所的魏澤曼（Siemon Wezeman）表示。

但他說： 「目前為止，我們還沒有看到任何證據表明俄羅斯購買了中國的無人機。」

中俄貿易一直在增長

2021年，中國佔俄羅斯總貿易額的18%左右，去年約為1470億美元。

今年1月和2月，中國與俄羅斯的雙邊貿易總額比去年同期增長了38.5%，達到264億美元。

2月普京去北京冬奧會時，兩國稱他們將在2024年把貿易額提升至2500億美元。

中國是小麥和大麥等穀物的主要進口國，作為全球最大生產國之一的俄羅斯是中國主要賣家。

直到最近，由於擔心疫情，中國才限制從俄羅斯進口小麥和大麥。但這些禁令都在俄羅斯進攻烏克蘭當天解除了。

然而，歐盟至今仍是俄羅斯最大的貿易伙伴。2021年，其貿易總額幾乎是中俄貿易總額的兩倍。

這種情況現在可能正在改變。

「鑒於制裁，歐盟與俄羅斯的貿易減少是不可避免的，」貿易經濟學家哈丁（Rebecca Harding）表示，「當前的危機使歐盟內部更加關注多樣化供應的必要性。」

中國可以購買俄羅斯能源嗎？

中國是俄羅斯石油、天然氣和煤炭的最大市場之一。

中國官方媒體《人民日報》曾引述中國海關總署數據指，2021年，中國自俄進口能源產品3342.9億元人民幣，同比增長47.4%。俄是中國能源進口第一大來源國，第二大原油進口來源國、第一大電力進口來源國。

就在俄羅斯入侵烏克蘭的一周前，兩國達成了一項價值逾200億美元的新的煤炭貿易協議。

普京最近還公布了俄羅斯與中國達成的價值約1175億美元的新油氣協議。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國是俄羅斯石油、天然氣和煤炭的最大市場之一。

然而，到目前為止，俄羅斯最大的能源市場仍是歐盟，歐盟40%的天然氣和約26%的石油都由俄羅斯供應。

「俄羅斯（對中國）的石油和天然氣出口在過去5年裏以每年超過9%的速度增長。」哈丁說。「這是一種快速增長，但即便如此，對俄羅斯石油來說，中國市場僅為歐盟市場的一半。」

經濟制裁開始產生影響

中國表示，將與俄羅斯「繼續保持正常的貿易合作」，但一些俄羅斯銀行已被禁止使用SWIFT國際資金清算系統。

這已迫使中國和其他地方的企業削減從俄羅斯採購，因為貿易商難以安排融資。

近年來，中國和俄羅斯都鼓勵發展替代支付方式。

俄羅斯有自己的國際結算系統STFM，中國有人民幣跨境支付系統(CIPS)，這兩個系統都以本國貨幣運作。

但國際資金清算系統仍在全球貿易網絡的金融交易中佔據主導地位。

媒體援引俄羅斯官方數據報道，目前俄羅斯和中國之間的貿易中只有17%使用人民幣（2014年為3.1%）。

兩國之間的能源貿易仍主要以美元進行。

作為俄羅斯天然氣的主要出口目的地，德國最近宣佈，回應俄羅斯入侵烏克蘭，它將暫停新的北溪2號天然氣管道。

根據一項分析，通過俄羅斯和中國（西伯利亞力量2號）達成協議的新管道供應的天然氣，將只有北溪2號管道的五分之一的容量。