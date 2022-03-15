烏克蘭戰爭：布查炮火聲中誕生的寶寶

阿卜杜拉蘇羅夫（Abdujalil Abdurasulov）

BBC 新聞，基輔

27 分钟前

安娜·泰姆申科（Anna Tymchenko）好害怕。陣痛已經開始幾個小時，但是她家所在的小鎮一直受到俄軍炮擊，公寓都顫抖。她和丈夫被困在家裏，沒有電，沒有自來水，也沒有醫生。

布查（Bucha）距離基輔30公里，自從俄軍入侵以來，一直受到連續的炮擊。

起初，21歲的安娜和丈夫、兄弟一起躲進公寓樓的地下室。但是斷電後，供暖也停了，地下室一團漆黑，而且冰冷刺骨。

安娜的丈夫沃洛迪米爾猶豫不決，既想和家人一起逃離、又怕逃離。最終他們決定開車逃走，但又被迫返回，因為他們聽說，大隊俄軍軍車正在朝他們這個方向駛來。

「然後我們決定就留在公寓裏。」安娜告訴BBC，「我希望能在家裏生孩子，而不是塵土飛揚的地下室。我呼吸困難，肺部有點痛。」

3月7日晚，安娜的陣痛開始了。她請鄰居來幫忙，他們同意過來，但沒有任何一個鄰居有接生經驗。

鄰居之一是49歲的維多利亞（Victoria Zabrodskaya），她告訴BBC，他們很擔心，如果出了意外，會不知道如何處理。

圖像加註文字， 2022年1月戰爭爆發前的安娜

「我從來沒有想過，自己會在這樣的條件下生孩子。」安娜說，「太超現實了，這是我的第一個孩子，我一點經驗也沒有。」

絶望中，安娜的鄰居試圖聯繫醫護，但是手機信號太差。最終，他們總算在陽台上打通了一個婦產醫生的電話，他同意來，但一直沒出現。

那天晚些時候，這位醫生發訊息道歉。他解釋說，俄軍檢查點不讓他過去，還弄壞了他的手機。

安娜的鄰居們只能自己接生，其中只有一個人艾琳娜（Irina Yazova）有醫護經驗。

「胎兒的頭一露出來，我們都害怕了。」維多利亞說，「她臉發青，我們不知道怎麼辦。艾琳娜把胎兒的頭轉過來，寶寶總算生下來了。她沒有哭，我們開始拍打。最後她總算哭了，我們都鬆了一口氣，開始歡呼。」

看到寶寶無恙，安娜的丈夫熱淚盈眶。女兒艾莉薩，生於3月8日，國際婦女節。

2天後，傳來消息，布查是烏克蘭政府和俄國國防部達成協議的疏散通道之一。

「我們一夜沒睡，討論是不是該逃走。」安娜說。

她和丈夫最終決定帶著艾莉薩一起逃走。他們四處詢問疏散通道的安全狀況怎麼樣，還在手機中下載好地圖。

圖像加註文字， 2022年3月，遭受連日炮擊後的布查

第二天，21輛汽車組成的車隊駛往基輔。幫助安娜接生的鄰居維多利亞的車在最前面。她的車上掛著一把用拖布做的白旗，還掛著大紙牌，上面寫著「孩子」。

「一路上，我們看到沿途恐怖的景象。」安娜說，「我從來沒有想過自己在真實生活中會看到這些只會在電影裏看過的情景。路上橫躺著死屍，房子被炸毀了，俄國坦克停在邊上，炮筒指向公路。我們真怕他們會向我們開火。」

幾個小時後，逃難的車隊安全通過所有俄軍檢查點、抵達基輔。然後，他們分頭走自己的路。

「下車後，我真高興。我簡直不敢相信我們逃了出來！」安娜說。

安娜盼望著帶艾莉薩去看外公外婆的那一天。她許多親戚都已經離開了烏克蘭，她和丈夫還沒有走。安娜說她仍然不覺得百分百安全。

「我總在回想布查和烏克蘭其它地方發生過的事情。一切都那麼難以想象，但是我們希望能盡早回家。」她說。