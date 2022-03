美國通過台灣「誠實地圖」法案 北京強烈抗議 並稱華府將有「難以承受的後果」

1 小时前

北京回應

唐鳳「地圖」風波

在去年底,台灣行政院數位政務委員唐鳳參與拜登上任創立的 首屆民主峰會 (The Summit for Democracy)時,就因為台灣與中國大陸在地圖上呈現的議題,引起不小輿論爭議。

台灣地圖「誠實法案」是什麼?

該團隊又調查發現,美國一個政府單位叫做「美國國務院地理學家和國際問題辦公室」(Office of the Geographer and Global Issues),其職責便是透過地圖資料分析全球各種議題,並在該辦公室2020年出版的文件上發現了一份說明,規定「台灣」在政府出版品的地圖上標示需明確的與中國大陸同顏色,且不能將「台北」標記為首都。​