俄羅斯入侵烏克蘭： 3月16日最新情況綜述

2022年3月16日凌晨1点49分 最近更新： 16 分钟前

圖像來源，Maxar

俄羅斯入侵烏克蘭的軍事行動持續到第21天。以下是3月16日一些主要情況匯總。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）表示，與俄羅斯的和談開始「聽起來變得現實，但仍需要時間」取得突破

烏克蘭談判代表米哈伊洛·波多利亞克（Mykhailo Podolyak）表示，會談中雙方存在「根本矛盾」，但是「肯定有妥協的餘地」

烏克蘭和俄羅斯官員之間的會談已經結束，並將在周三繼續進行

烏克蘭馬里烏波爾副市長說，俄羅斯軍隊在該市一家醫院裏「像人質一樣」扣押了包括醫生和病人在內的400人

據烏克蘭一名高級官員稱，周二約有2萬人能夠離開這座城市

基輔市長克利奇科宣佈，基輔將實行35小時宵禁，他警告說，「今天是困難、危險的時刻」

俄羅斯空襲擊中一個地鐵站和住宅樓，造成四人死亡

俄羅斯記者瑪麗娜·奧夫揚尼科娃（Marina Ovsyannikova）在俄羅斯國家電視台現場新聞直播時高舉反戰標語和吶喊口號，法官命令她為藐視抗議立法支付3萬盧布的罰款

澤連斯基：和談「聽起來變得更現實」

圖像來源，Facebook/ Zelensky 圖像加註文字， 烏克蘭總統澤連斯基

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）表示，與俄羅斯的和談開始「聽起來變得現實，但仍需要時間」取得突破。

他在Facebook發佈的最新視頻講話中說，戰勝俄羅斯需要所有烏克蘭公民的努力，包括目前通過Zoom進行談判的談判團隊。

俄羅斯繼續向烏克蘭施壓，要求其正式放棄加入北約的任何意圖，並正式承認分離的頓涅茨克、盧甘斯克和克里米亞。

俄烏和談將在周三繼續進行。周二早些時候，澤連斯基似乎承認烏克蘭不會加入北約。

烏克蘭談判代表米哈伊洛·波多利亞克（Mykhailo Podolyak）表示，會談中雙方存在「根本矛盾」，但是「肯定有妥協的餘地」。

捷克、波蘭和斯洛文尼亞總理抵達基輔會晤澤連斯基

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 儘管歐盟警告了潛在的安全風險，但波蘭仍促成了此次訪問

捷克、波蘭和斯洛文尼亞總理周二乘火車抵達烏克蘭首都，這是自俄羅斯入侵烏克蘭以來，第一批訪問基輔的外國領導人。

波蘭副總理、執政黨黨魁卡欽斯基也參加了會面，他們的舉動被視為是表達對烏克蘭澤連斯基政府的支持。

在基輔的會議上，卡欽斯基表示，應該向烏克蘭派遣一個具有軍事能力的國際維和特派團。

儘管歐盟警告了潛在的安全風險，但波蘭仍促成了此次訪問。

這三個國家都是前共產主義國家，也是歐盟和北約的成員國，它們也一直是歐洲對烏克蘭最堅定的支持者。

俄軍和烏軍的戰鬥仍在進行，俄軍也在轟炸包括基輔在內的多個城市。在會談進行時，整個基輔都可以聽到巨大爆炸聲。

歐盟稱，這些領導人未帶有任何特定的任務。有分析指，由於乘軍用飛機可能被俄羅斯視為危險的挑釁行為，因此三國領導人才決定乘火車出行。

目前尚不清楚他們將會何時返回。

拜登據報將向烏克蘭提供更多軍援

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2月初，烏克蘭軍隊在裝載美國製造的毒刺導彈

據《華爾街日報》援引未具名的美國官員說，拜登總統將在周三宣佈美國向烏克蘭追加10億美元（7.77 億英鎊）的軍事援助。

這筆錢據報將用於諸如「毒刺」和「標槍」等反裝甲和防空武器。這筆資金將來自國會上周投票通過的提供給烏克蘭的近140億美元援助。路透社援引一位白宮官員說，這一數字將是8億美元的安全援助。