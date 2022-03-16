俄羅斯入侵烏克蘭：俄國宣佈制裁拜登及多名美國高層 希拉里意外上榜

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 莫斯科還意外地制裁了美國前國務卿希拉里·克林頓和拜登之子亨特。

俄羅斯外交部表示，俄國已對美國總統拜登，加拿大總理特魯多（Justin Trudeau）以及另外12名美國高層實施制裁，不准他們入境俄國。

這份制裁名單包括美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）、白宮新聞秘書普薩基（Jen Psaki，又譯沙琪）和其他政府成員。

莫斯科還意外地制裁了美國前國務卿希拉里·克林頓（Hillary Clinton，又譯希拉蕊）和拜登之子亨特·拜登（Hunter Biden）。

制裁措施將禁止這些人進入俄羅斯境內，並凍結了他們在該國的任何資產。然而俄羅斯外交部稱，制裁不會阻礙受影響個人將來進行必要的高層接觸。

莫斯科制裁名單上的其他美方高層有：

美國參謀長聯席會議主席馬克·米利 （Mark Milley）

國家安全顧問傑克·沙利文（Jake Sullivan）

中情局（CIA）局長威廉·伯恩斯（William Burns)）

副國家安全顧問達利普·辛格（Daleep Singh）

美國國際開發署（USAID）署長薩曼莎·鮑爾（Samantha Power）

財政部副部長瓦利·阿德耶莫（Wally Adeyemo）

美國進出口銀行行長雷塔·喬·劉易斯（Reta Jo Lewis）

俄羅斯外交部稱，這是「在對等的基礎上」實施的制裁。

但俄羅斯現在是世界上受制裁最多的國家。

目前西方多國已對俄羅斯高級官員實施了制裁，包括俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁）、外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）和克里姆林宮新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）。

周二（3月15日）美國又宣佈制裁11名俄羅斯國防部領導人，並表示美國可能制裁與莫斯科結盟的白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）。

此前，英國對另外370名俄羅斯人實施了制裁，其中包括俄羅斯前領導人梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）。

美國白宮在周二稱，拜登將於下周前往歐洲，出席在布魯塞爾舉行的北約緊急峰會，屆時他將重申華盛頓對其盟友「堅定不移」的支持。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 加拿大總理特魯多也在俄羅斯制裁名單內，被禁入境俄國。

分析

BBC駐北美記者安東尼·祖切爾（Anthony Zurcher）

希拉里·克林頓可能要放棄她想要在索契（Sochi）購買度假別墅的夢想。

在拜登擔任美國總統後，任何在莫斯科創業的計劃都將不得不被擱置。

撇開這些笑話不談。俄羅斯對美國總統、白宮高層以及——有趣的是——這9年來沒有擔任過公職的前國務卿希拉里下達的「制裁令」，是莫斯科對美國和盟國對其實施巨大制裁的一種象徵性但並非特別有效的報復。尤其是這波制裁名單中的美國人中，無人在俄羅斯有重大的經濟利益。

然而，此舉反映了美國和俄羅斯之間在後者入侵烏克蘭後日益擴大的鴻溝。

禁止美國最高外交官——國務卿布林肯甚至是踏上俄羅斯的土地，表明兩國的關係處於冷戰後的低谷。