從柏林圍牆倒塌到俄羅斯入侵烏克蘭：德國的角色為何引人關注

尼克·羅賓遜（Nick Robinson）

BBC「今日」欄目主持人

39 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 1989年那一代人的孩子們將不會如同他們的父母那樣享受同樣的自由了。在他們的成長過程中，不再相信戰爭僅是過去曾發生的事。

就在三十多年前，我爬上了柏林圍牆，在這之前的近三十年裏，這道圍牆將無數德國家庭和朋友拆散，分裂了這個國家，也將歐洲的分裂具體化。

在1989年11月那個激動人心的夜晚，我和成千上萬的人一起屏住呼吸看著，一個勇敢的年輕人敢於從牆上躍入當時的「無人地帶」。若還在幾天前，他這樣做會被槍斃，原因是為了加入所有那些因敢於「嘗試彌合」德國東西之間的差距，而付出生命代價的人之行列。但在圍牆倒塌的那個晚上，他卻沒有死在槍下。

他向一名神情迷茫的東德士兵伸出一朵花，後者在停頓了一段時間後，伸出手來，接受了這個象徵和平的姿態。圍牆的人群瘋狂地歡呼起來。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 柏林牆倒塌——1989年11月的波茨坦廣場過境點。

他們，也是我們——彼時夢想著歐洲可能是「自由和完整的」，人們可能很快就能自由選擇誰來治理他們的國家，無論他們住在柏林還是布拉格，華沙還是布達佩斯；也許，只是也許，有這夢想的人也住在莫斯科和聖彼得堡。

現在，我回到了柏林。這座城市正面對這樣一個事實：由於普京（Vladimir Putin）決定入侵烏克蘭並轟炸該國平民，這個夢想已然破滅。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 德國總理奧拉夫·肖爾茨（Olaf Scholz）

現任德國領導人總理奧拉夫·肖爾茨（Olaf Scholz）談到這次是個歷史性轉折點。在德語中，他們用這個字詞代表歷史轉折（他們形容任何事都有個詞）：zeitenwende。

肖爾茨還宣佈他的國家現在將向烏克蘭提供真正的軍事援助。

德國的轉變

幾周前，肖爾茨的政府還曾因提供5000頂頭盔裝備烏克蘭軍隊而受到外界譏諷。而德國海軍的一位領導不得不下台，因為他稱普京入侵烏克蘭想要的只是尊重，而且他或許還該得到這個尊重。

但德國總理現在已經承諾在該國增加國防預算，金額是1000億歐元（約840億英鎊）。這意味著這個國家將很快成為歐洲最大的軍事強國和世界第三大軍事強國，僅次於美國與中國。

不久之前，這一前景在國際間會帶來恐懼，在國內則會受到抗議。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 俄羅斯駐德大使館，位於過去的東柏林。

作為一個年輕人，他自稱為「1989年一代」成員的尼爾施·斯密特（Nils Schmid ），曾在當時還屬於蘇聯的烏克蘭求學。如今，他是德國國會議員，也是執政的社會民主黨（SPD）的外交事務發言人。他告訴我，他和他的同胞們現在不得不接受——分割歐洲的「鐵幕 」已經移動了。曾經，這個象徵「鐵幕」的柏林圍牆，離他現在辦公的地點只有幾百碼距離。現在，在圍牆倒下很久之後，另一道牆卻在北約國家（其防衛得到美國的保證）與那些指望莫斯科的國家之間的邊界上出現。

在斯密特先生辦公室的對面，是龐大的俄羅斯駐德大使館，位於過去的東柏林。它現在受到警察的保護，沿路路障被民眾裝上了反戰的裝飾。一條毯子擺在地上，上面放滿了柔軟的玩具，向路人傳遞的信息是：這可能是你在烏克蘭死去的孩子們。

在那裏，我遇到了麥克，一個來自德國西南部黑森林區的自行車手。他正在他的山田單車旁錄製影片，他把單車重新漆成了烏克蘭國旗上的藍黃兩色。他從德國西南騎了8個小時到柏林，帶著一個文件夾，裏面裝滿了600份要給普京的信息，這些信息來自他的德國友人、鄰居和同事的信息，呼籲這位俄羅斯領導人立刻停止戰爭。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 3月14日，烏克蘭民眾在柏林排隊領取手機卡。

但是，俄羅斯大使館的工作人員拒絶接受這些信件。麥克稱他開始意識到，光與俄羅斯對話（過去被稱為調和策略）是不夠的。柏林現在必須凖備好與莫斯科對抗。

這意味著1989年那一代人的孩子們將不會如同他們的父母那樣享受同樣的自由了。在他們的成長過程中，不再相信戰爭僅是過去曾發生的事。

事實上，最近的一項德國民意調查顯示，70%的德國人擔心這場戰爭的蔓延。這並不令人驚訝。因為，就像有人說，被這場入侵推出家門的烏克蘭難民正以每天一萬人的速度從火車上湧入柏林的車站。

無論如何，莫斯科發起的這場入侵正在重新塑造這個歐洲最強大國家的想法，這也將產生很大的後果。而後果如何，德國才剛剛開始思考。