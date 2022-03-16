俄國攻擊烏克蘭會如何影響美國和委內瑞拉的關係？

沃特森（Katy Watson）

BBC南美事務記者

1 小时前

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 委內瑞拉擁有大量的石油儲量，但任何產量的增加都需要大量的投資。

俄羅斯對烏克蘭的攻擊是否有助於解凍美國委內瑞拉的關係？對中國的石油進口可能又會有什麼影響？

美國和委內瑞拉針鋒相對錙銖必較已經好多年了。

但是，2022年3月，在俄國對烏克蘭發動軍事進攻後，美國和委內瑞拉官員多年來首次舉行高級別會談。有跡象表明，美國委內瑞拉關係可能正在積極發展 ，或者說至少正在播下合作的種子。

這是兩國關係的新方向。華盛頓近年來對委內瑞拉石油部門實施了制裁，因為委內瑞拉總統馬杜羅的民主和人權記錄不佳。馬杜羅本人在美國被起訴後，他頭上還掛有1500萬美元的懸賞金，罪名包括毒品恐怖主義，販毒和腐敗。

作為回報，馬杜羅總統指責美國殖民主義和霸凌，並試圖干涉委內瑞拉的內政。

互惠互利

這不是一種舒適的和解。現在是令人絶望的時刻，需要採取絶然果斷的措施。石油有助於使世界運轉，委內瑞拉擁有很多石油資源。

當世界陷入危機之際，例如禁止俄羅斯石油出口導致價格飆升，領導人們開始重新審視那些讓人尷尬的友誼。

政治歷史學家瑪格麗塔·洛佩斯·瑪雅教授說：「在委內瑞拉，一切都與石油有關。美國在第二次世界大戰中採取的首要措施之一就是向委內瑞拉派駐一位好大使，來支持委內瑞拉政府，確保石油供應安全。」

毫無疑問，更好的美委關係也將使委內瑞拉受益。馬杜羅希望看到制裁被取消。近期，通常非常喜歡批評美國的馬杜羅總統在委內瑞拉國家電視台上向美國伸出了橄欖枝。

圖像來源，xinhua 圖像加註文字， 深陷西方制裁和經濟困境的委內瑞拉總統馬杜羅得到中國的支持（2014年習近平訪問委內瑞來接受該國授予的「解放者」勳章）。

馬杜羅揮舞友誼的旗幟

馬杜羅總統3月份在委內瑞拉首都加拉加斯舉行的一次會議上說：「美國和委內瑞拉的兩面旗幟在一起，它們看起來非常漂亮，它們本來就應該團結在一起。一個新的機會已經開啟。我們舉行了一次相互尊重、親切和非常外交性的會議。現在是外交、真相與和平的時候了。」

事實上，馬杜羅還表示，他凖備重返墨西哥主辦的他與在委內瑞拉反對派的會談。在美國與加拉加斯會議幾天后，委內瑞拉釋放了兩名被監禁的美國公民。

到目前為止，如此積極。但這種關係的解凍將走向何方？

總部位於加拉加斯的一個諮詢公司的分析人士說，一段時間以來，在美國國內一直有些人士認為，對委內瑞拉的石油制裁戰略在經歷了這麼長時間之後沒有多大意義，其目標也行不通。當與烏克蘭的衝突開始時，很明顯，對委內瑞拉石油制裁政策使美國陷入困境。

民眾的疑慮和希望

許多人認為美國委內瑞拉的會談只是一種權宜之計。但現在還處於早期階段，雙方關係依然動蕩。

加拉加斯的店主瑪麗亞·尤金妮亞·法裏納說，委美雙方都很虛偽，她不相信任何人。委內瑞拉許多人都表達了這種感覺，他們已經放棄了對任何政客能夠將國家從危機中解脫出來的希望。

然而，其他人更願意給領導人講話表態一個機會。

加拉加斯居民安娜·佩雷茲說，她認為這還算積極的發展。因為委內瑞拉會破產，所以必須有人給予援助。委內瑞拉很弱小，如果美國解除制裁，委內瑞拉的情況會變得更好。

但是，任何期望形勢快速變化的人都可能會感到失望。

美洲理事會副主席、前國務院官員埃里克·法恩斯沃思說，目前他們只有一次旅行，舉行了幾次會議，所以還無法預計目前形勢發生結構性變化。

他補充表示，當人們開始意識到要做出有意義的改變是多麼困難時，就會開始重新考慮是否真的值得為此付出努力。

委內瑞拉曾經有能力每天生產約300萬桶石油。現在不到一百萬。任何產量的增加都需要大量的投資，而這也需要放鬆制裁。專家們說，中東是短期內唯一的解決方案。

馬杜羅的俄羅斯難題

休斯頓萊斯大學貝克研究所拉丁美洲能源項目主任弗朗西斯科·莫納爾迪說：「與過去兩年相比，委內瑞拉目前正在通過中國出口石油，馬杜羅正在獲得大量資金。」

他說，目前發生的國際形勢巨變，俄國石油出口受到西方制裁，原來的石油市場被破壞，這將使俄羅斯人以大幅折扣向中國運送大量石油，因此這將打亂馬杜羅的算盤。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 俄羅斯總統馬杜羅在俄羅斯軍隊入侵烏克蘭後在日內瓦向聯合國人權理事會發表講話。

這就是另一個大問題所在 -- 俄羅斯和委內瑞拉之間的關係。

委內瑞拉副總統德爾西羅德里格斯3月份說：「暴力是資本主義世界的表現形勢。北約國家挑釁像俄羅斯這樣的大國。他們在尋找什麼？毀滅整個世界？委內瑞拉為和平大聲疾呼。你們永遠不會在戰爭的行列中看到我們。」

那麼，美國的訪問可能不僅僅是石油嗎？也許是試圖改變委內瑞拉的政治傾向？

法恩斯沃思說：「我只是看不到馬杜羅會認為背棄俄羅斯人、轉而支持將他置於美國司法部的起訴之下的美國符合他的利益。但我認為會出現 -- 已經開始發生 -- 的情況是：委內瑞拉人會稍微淡化反美言論。」