日本地震：距離福島約60公里海域發生7.3級強震，4人死亡200萬戶家庭斷電

35 分钟前

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 監控攝像頭記錄下地震發生時日本東北部城市的震感。

日本東北部地區當地時間周三（3月16日）晚上遭到強震襲擊，有近200萬戶家庭的電力供應被切斷。

這次里氏7.3級的地震與11年前引發福島核災難的3·11大地震發生在同一地區。

《日經亞洲》引述政府消息稱，截至目前地震導致4人死亡，至少107人受傷。

圖像加註文字， 震中位於日本東北部的福島縣附近海域。

據法新社報道，很多地區震感強烈，人們甚至無法站立。東京的建築物也在搖晃。

日本當局稱，地震發生在當地時間23點36分，震源深度57公里。

據報道，福島縣、宮城縣和山形縣可能還發生了餘震。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 福島縣相馬市居民周四在一處疏散中心內。

地震發生後，日本氣象廳立即發佈了東北海岸部分地區可能遭1米高海嘯襲擊的警報，但日本放送協會（NHK）報道稱，警報目前已被撤回。

當地的電力供應商表示，地震後，約有70萬戶東京的家庭和日本東北部的約15.6萬戶家庭立刻停電，但許多家庭的電力供應隨後恢復。

日本東北部有許多人被墜落物砸傷。當地媒體報道稱，在福島縣相馬市有一名60多歲的男子死亡。第二例死亡事件發生在宮城縣。

據日本新幹線運營方報告，福島北部的一列新幹線列車也因地震發生脫軌。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 首都東京約有70萬戶家庭發生了斷電。

日本首相岸田文雄對記者說，政府仍在努力評估地震帶來的損害程度。當局表示，有大量求助電話湧入緊急服務部門。

在石巻市，一名市政府官員對法新社說，他被「極其劇烈的震動」驚醒。

「我聽到了地面發出隆隆聲。我倒沒有感到害怕，而是立即想起了東日本大地震，」他說道。

此次地震發生在離福島海岸近60公里的地方，距日本歷史上最強大的3·11大地震的震中不遠。11年前的那場災難造成了1.8萬人死亡。

2011年那場里氏9級的東日本大地震引發了巨大海嘯，重創了福島第一核電站，造成1至3號機組堆芯熔毀，導致輻射洩露。 這是自蘇聯切爾諾貝利（Chernobyl）核事故之後全世界最嚴重的核事故。