俄羅斯入侵烏克蘭：「普京將尋找下台階的機會」

約翰·辛普森（John Simpson）

BBC國際事務編輯

50 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 烏克蘭對俄羅斯的抵抗一直持續了三周，路邊可以見見到俄軍被摧毀的坦克。

即使最殘酷的戰爭也會有結束的一天。有時，就像1945 年一樣，唯一的結果就是搏鬥到你死我活。不過大多數情況下，戰爭會達成協議，雖然無法讓所有人滿意，但至少結束了流血衝突。

通常，即使在最殘酷和最激烈的衝突之後，雙方都會逐漸恢復他們舊有的、沒那麼敵對的關係。

如果幸運的話，我們開始看到俄羅斯和烏克蘭之間正在開始這個進程。

憤慨，特別是烏克蘭，對這場戰爭的憤慨將持續幾十年。但雙方都希望、並且需要和平：對烏克蘭而言，城鎮遭遇了猛烈的攻擊；而在俄羅斯方面，則蒙受了人員和物資的重大損失。按照烏克蘭總統的說法，俄羅斯此次的損失超過了在車臣兩次慘烈戰爭的總和，不過這樣的說法無法得以證實。

但沒有人願意簽署可能導致自己倒台的和平協議。

對於俄羅斯總統普京來說，他正尋求挽回面子的方法。

戰爭出路

烏克蘭總統澤連斯基在外交上已經表現出非凡的技巧，為了擺脫俄羅斯的糾纏，他顯然願意說和做任何他自己和烏克蘭人民可以接受的事。

澤連斯基有個壓倒一切的目標，就是確保烏克蘭走出戰爭後仍然是一個團結、獨立的國家，而不是俄羅斯的一個行政區。

對於普京來說，現在最重要的是他可以宣佈勝利。即便他政府中人人都明白，俄羅斯在這次不必要的入侵中被打得頭破血流；即便俄羅斯了解國際局勢的大約兩成民眾都將明白，普京為了自己的幻想孤注一擲已經一敗塗地，但這些對普京都無關緊要。

普京需要爭取的是民眾中其他絶大多數人的支持，他們更願意相信國家電視台播報的內容，即便有那個特別勇敢的電視主編瑪琳娜·歐夫斯安妮科娃（Marina Ovsyannikova）在電視直播節目中突然出現，告訴觀眾他們看到的都是宣傳。

那麼，普京可以怎樣從這場災難戰爭中走出來，又讓自己在大多數民眾眼中看起來還不錯呢？

圖像來源，Getty Images

首先，要烏克蘭保證，甚至可能寫入憲法，在可預見的未來無意加入北約。澤連斯基已經凖備好這樣做，他向北約提出建立禁飛區這種北約無法同意的要求，然後批評北約令他失望，最後大聲說不確定是否真的值得加入北約。

論聰明而明智的政治定位，這種做法再好不過了。北約受到批評，卻能輕鬆應對，而烏克蘭則有了採取任何行動的自由。

輸贏勝負

但這些都只是容易做的部分。 更難做到的是想方設法實現澤連斯基和烏克蘭急迫加入歐盟的想法。這也正是是俄羅斯同樣迫切要制止的，儘管還是有辦法可想。

最讓烏克蘭難以接受的是，俄羅斯完全無視其簽署的保護烏克蘭邊界的莊嚴國際條約，公然掠奪烏克蘭的領土。

1939年，斯大林入侵曾經是俄羅斯帝國一部分的芬蘭。他確信蘇聯部隊會速戰速決，正如普京 2022 對烏克蘭的預想。斯大林的將軍們害怕性命難保，都擁護他的英明想法。當然，斯大林的想法並不英明。

那場冬季戰爭拖到了 1940 年，蘇軍遭到羞辱，芬蘭則因抵抗超級大國而贏得民族自豪感。

芬蘭雖失去了部分領土，因為像斯大林和普京這樣的獨裁者需要看起來功成身退，但芬蘭保留下來的卻最為重要、最為不朽，即作為一個完全獨立、自由和有自決權的國家。

今天，烏克蘭已經擊退了如此猛烈的俄羅斯襲擊，令普京的軍隊顯得軟弱無力。除非普京的軍隊能夠佔領基輔和烏克蘭更多的領土，否則烏克蘭將作為一個國家實體生存下去，就像芬蘭在1940 年一樣。