俄羅斯入侵烏克蘭： 3月18日最新情況綜述

2022年3月18日凌晨2点17分 最近更新： 7 分钟前

圖像來源，EPA

俄羅斯入侵烏克蘭的軍事行動已進入第三周。以下是3月18日一些主要情況匯總。

根據英國一份軍事評估稱，烏克蘭無休止的反擊和俄軍的後勤問題正在阻礙俄羅斯的進攻

西方官員對媒體表示，烏克蘭當地局勢沒有發生巨大變化，烏克蘭抵抗俄羅斯的行動使局面陷入僵持

與此同時，美國五角大樓官員表示，俄羅斯軍隊在多條戰線的行動都陷入凍結狀態，不僅燃料、食物和彈藥供應不足，而且還面對烏克蘭方面堅決抵抗的戰鬥力

烏克蘭當局稱，在馬里烏波爾一個劇院被俄羅斯轟炸後，有平民從劇院的廢墟中活著走出來

馬里烏波爾副市長謝爾蓋·奧爾洛夫（Sergei Orlov）此前對BBC表示，在炸彈襲擊之前，估計有1000到1200人在劇院裏避難

烏克蘭北部切爾尼戈夫州負責人表示，自周三以來，已有53名平民在俄軍的進攻中喪生

俄羅斯記者瑪麗娜·奧夫夏尼科娃（Marina Ovsyannikova）說，她希望自己舉著「不要戰爭，停止戰爭」的標語牌在電視台直播節目前抗議的活動，能引發人們質疑俄國當地媒體的報道

拜登周五將與習近平通話

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 2021年11月16日，美國總統拜登曾與中國國家主席習近平舉行視頻會晤。

美國白宮當地時間周四表示，美國總統拜登周五（3月18日）將與中國國家主席習近平通話，討論管理兩國之間的競爭，以及俄羅斯入侵烏克蘭的問題。

白宮新聞秘書普薩基（Jen Psaki）補充說，此次通話是「為保持中美之間開放的溝通渠道所做的持續努力」的一部分。

中國外交部發言人華春瑩周五表示，國家主席習近平將應約於北京時間周五晚同美國總統拜登就中美關係和雙方共同關心的問題交換意見。

美國國務卿布林肯當地時間周四在新聞發佈會上說，拜登總統周五將與習近平主席通話並強調，「中國將為支持俄羅斯侵略所採取的任何行動承擔責任」，美國將毫不猶豫地讓中國付出代價。

路透社引述布林肯說，中國有責任利用其對普京的影響力並捍衛國際規則，但北京似乎「正朝著相反的方向發展」。

布林肯沒有詳細說明中國可能付出的代價，華盛頓方面也沒有提供證據證明中國已表示願意幫助俄羅斯。

莫斯科否認向中國尋求軍事援助。俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫周一表示，俄羅斯有能力在烏克蘭開展行動，未曾向其他國家尋求幫助。

中國外交部發言人趙立堅本周亦表示，」近期，美方在烏克蘭問題上接二連三散佈針對中國的虛假信息，用心險惡。「

美國國家安全顧問沙利文與中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪周一（3月14日）曾在意大利羅馬舉行長達七小時的會晤。美方官員在會談後形容會面場面「激烈」，並稱美國和中國高級官員就涉及俄羅斯對烏克蘭的戰爭的問題進行了「實質性討論」。

澤連斯基：德國「正在尋找新的路徑」

圖像來源，Facebook/ Zelensky

烏克蘭總統澤連斯基在其夜間發佈的最新Facebook講話中表示，德國正在「尋找一條遠離俄羅斯的新道路」。

澤連斯基說，周四他在德國議會發表的演講「不僅是作為總統，而且是作為烏克蘭公民，作為歐洲人」而發表的。

他在演講中呼籲德國人採取更多行動，幫助烏克蘭摧毀俄羅斯在歐洲建起的試圖將自由與奴役分隔起來的一堵新牆。

澤連斯基在講話中批評說，德國能源政策和商業利益對這堵分隔之牆做出了貢獻，澤連斯基的說法不會讓這些議員感到舒服。

澤連斯基在周四晚上對烏克蘭人的講話中說：「幾十年來，我們已經看到德國為經濟而戰。為新的俄羅斯天然氣管道和舊歐洲夢想而努力。俄羅斯長期以來沒有認真對待這種合作的夢想。」

他指出：「我們看到德國人的觀點正在發生變化」，「這非常重要。我們看到德國正在尋找新的路徑。」

自冷戰結束以來，德國一直試圖利用貿易、商業和能源聯繫，將和平的俄羅斯融入西方。