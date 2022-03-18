烏克蘭戰爭：俄羅斯和土耳其總統通電話 普京提出停戰條件

約翰·辛普森

BBC國際事務主編

1 小时前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 普京主持政府工作會議資料圖片

土耳其非常謹慎地將自己定位為俄羅斯和烏克蘭的中間人——這似乎正在見到成效。

周四（18日）下午，普京致電土耳其總統埃爾多安，亮出了俄羅斯對與烏克蘭達成和平協議的確切要求。

電話結束後半小時內，我採訪了埃爾多安的首席顧問兼發言人易卜拉欣·卡林。卡林是聽取普京和埃爾多安通話的幾名官員之一。

俄羅斯的要求分為兩類。

根據卡林的說法，前四項要求對烏克蘭來說並不太難滿足。

其中最主要的是烏克蘭接受它應該是中立的，不申請加入北約。

烏克蘭總統澤連斯基似乎已經接受了這一點。

在這一類要求中還有其他一些款項，這些似乎主要是為了讓俄羅斯「挽回顏面」。

烏克蘭將接受逐步解除武裝，以確保它不會對俄羅斯構成威脅；烏克蘭必須保護烏克蘭境內的俄語語言。還有，就是去納粹化。

這一點對澤連斯基來說有更強的冒犯性，他本人是猶太人，一些親屬在大屠殺中喪生。但土耳其方面認為，讓澤連斯基接受這一點不會太難。也許，烏克蘭譴責一切形式的新納粹主義、並承諾打擊就足夠了。

第二類要求是難點所在。

普京在電話中表示，在就這些問題達成協議之前，他需要與澤連斯基進行面對面的談判。澤連斯基已經表示他凖備與普京會面、進行一對一的談判。

卡林對這類要求沒有具體闡述，只是說它們涉及烏克蘭東部頓巴斯的地位。頓巴斯部分地區已經脫離烏克蘭；還有，就是克里米亞的地位。

雖然卡林沒有詳細說明，但我們可以假設，俄羅斯將要求烏克蘭放棄烏克蘭東部的領土。這將是非常有爭議性的。

我們還可以假設，俄羅斯將要求烏克蘭正式接受俄羅斯在 2014 年非法吞併的克里米亞現在確實屬於俄羅斯。

如果真是這樣，那將是烏克蘭很難吞下的一顆苦果。

不過，這已是既成事實，儘管俄羅斯沒有任何合法權利擁有克里米亞，而且在共產主義政府垮台、普京上台之前還簽署了一項國際條約，接受克里米亞是烏克蘭的一部分。

圖像加註文字， i性能普森採訪卡林，他是聽普京和埃爾多安通電話的幾名官員之一

儘管如此，普京的要求似乎並不像一些人擔心的那麼苛刻，而且似乎並不值得俄羅斯如此大動干戈、給烏克蘭施加這樣嚴重的暴力、流血和破壞。

鑒於普京對俄羅斯媒體的強權控制，對他和他的追隨者來說，將這一切解釋為一場重大勝利應該不會太難。

然而，對於烏克蘭來說，將會有嚴重的擔憂。

如果沒有特別謹慎地考慮協議所有細節，普京、或他的繼任者總可以以此為借口再次入侵烏克蘭。

即使停火，流血停止了，和平協議可能也需要很長時間才能達成。

烏克蘭在過去幾周遭受了嚴重的打擊，重建被俄羅斯破壞和摧毀的城鎮需要很長時間，重新安置數百萬逃離家園的難民也是如此。

至於普京本人呢？有人曾說他可能病了，甚至可能精神失常。卡林有沒有在電話中發現普京有什麼奇怪的地方？

「根本沒有，」卡林說，普京說話句句清晰、精確。

然而，即使普京真的能把與烏克蘭的和平協議包裝為打擊新納粹主義的偉大勝利，他在國內的地位也必然會被削弱。