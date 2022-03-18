烏克蘭戰爭下英國與沙特的能源關係重要性凸顯

1 小时前

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 自從沙特被控殺害記者卡舒吉後，西方國家領導人鮮有訪問沙特。

2022年烏克蘭戰爭之際，全球能源供應緊張，價格飆升。西方試圖減少對俄羅斯石油和天然氣的依賴。

在這個背景下，英國首相約翰遜出訪中東產油大國沙特和阿聯酋。

沙特阿拉伯是石油卡特爾歐佩克中最大的生產國，完全擁有通過增加供應來幫助降低市場價格的能力。

這就意味著，西方國家需要沙特的良好意願、需要和沙特政府保持良好關係。

另外，英國也希望在制裁俄羅斯等問題上獲得沙特的支持。

但是，包括英國在內的西方國家政府和沙特在人權問題上仍有諸多爭議，並有重重的矛盾。

自從沙特被控殺害記者卡舒吉後，西方國家領導人鮮有訪問沙特。

在英國國內，約翰遜也因此受到特別來自反對黨的批評壓力。

但是，英國外交大臣利茲·特拉斯表示說，雖然英國並不同意沙特阿拉伯或阿聯酋的每一項政策，但這些政策不會像俄國普京那樣對全球安全構成威脅。

事實上，烏克蘭戰爭加重能源危機的背景下，英國與沙特的能源關係重要性凸顯。

西方與海灣國家關係

在烏克蘭戰爭發生之後，沙特阿拉伯，阿聯酋等其他海灣國家並沒有公開譴責俄羅斯，儘管他們確實也投票贊成了聯合國譴責入侵烏克蘭的決議。

英國智庫皇家聯合軍種國防研究所的中東安全研究員托比亞斯博爾克博士說，這些國家相對西方國家對俄國入侵烏克蘭的沉默反應在包括英國在內的西方國家中引起了一些恐慌。

博爾克博士告訴BBC說：「在過去的10年裏，這種想法在海灣地區扎根，西方已經不再堅持任何原則，西方不再願意在世界上行使其權力。」

他說，約翰遜的訪問是英國重建與海灣國家關係的重要機會，並向他們傳達為什麼俄羅斯入侵烏克蘭「是歐洲安全的分水嶺時刻」。

英國經濟與能源

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 英國2022年3月汽油價格飛漲。

即使在俄國入侵烏克蘭戰爭爆發前，英國和歐洲國家都已經面臨嚴峻的能源緊張、價格不斷攀升的問題。

俄羅斯是歐盟最大的石油貿易伙伴，也是全球最大的能源生產國和石油出口國之一。

俄羅斯對烏克蘭的攻擊導致西方國家對俄羅斯實施經濟和貿易制裁。

有人擔心，作為對西方制裁俄國入侵烏克蘭的回應，俄羅斯可能會進行報復並限制其向歐洲供應石油。用於製造汽油和柴油的原油批發價格上漲，能源價格又不斷飛漲。

在俄羅斯入侵烏克蘭之後，汽油柴油價格已經飛漲。比如在英國，2022年3月中旬末一升無鉛汽油的平均價格達到大約1.75英鎊，有些加油站甚至要收2英鎊一升。而僅僅在2020年前，它的價格長時間處於每升約1英鎊的低點。柴油也創下了每升1.76英鎊的紀錄。

一些專家們甚至表示，汽油可能飆升至每升2.50英鎊，而柴油可能達到3英鎊，甚至可能還要配給。

英國政府也面臨巨大的經濟和民生壓力。

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 沙特不顧歐洲國家對死刑的批評反對，在英國首相訪問之前在一天之內就處決了81名男子。

人權問題

但人權是近年來影響西方和中東國家關係的一個問題。西方國家一直在批評沙特等國的人權記錄。

因此，英國首相約翰遜訪問沙特受到不少批評。

約翰遜說，西方需要建立最廣泛的聯盟，以停止依賴俄羅斯的石油和天然氣。

他強調，在他赴沙特與該國舉行能源供應談判之際，也向對方提出了人權問題。