中國調整防疫政策、美國通過台灣「誠實地圖」法案、烏克蘭戰爭以及本周更多重要故事

29 分钟前

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美國通過台灣「誠實地圖」法案，引來北京強烈抗議；中國疫情陡然升溫致多地「封城」，上海深圳等經濟中心接連受到影響，與此同時中國政府放行以抗原檢測為手段的快速自檢，不再以核酸檢測作為唯一手段，並公布新版方案調整隔離診療方式；俄羅斯入侵烏克蘭戰爭持續，中國和台灣民眾各有關注焦點，拜登和習近平舉行了視頻通話，重點正是討論烏克蘭問題；一些政治味道濃郁的中國官腔進入香港政府用語，這會帶來什麼影響？

剛剛過去的一周，BBC中文以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

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3月11日，中國國家衛健委稱，決定在核酸檢測基礎上，增加抗原檢測作為補充。後者在新加坡和香港等日增確診逾萬的地區已成為居民家庭自測新冠病毒感染的主要手段。

緊接著，3月12日，中國藥監局批准了五家新冠抗原產品自測應用申請變更，意味著有五款新冠抗原自測產品正式上市。

再加上此前中國火速引進輝瑞的新冠口服藥，以及官員關於逐步放開的言論，有觀點認為，在經歷了兩年多嚴格清零政策後，中國內地也將在未來數月逐步放開限制。

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美國總統拜登（Joe Biden）在3月11日正式簽署國會通過的《2022會計年度聯邦政府撥款法》，其中涉及台灣的法案「禁止美國政府將經費用於製作、採購或展示任何不正確標示台灣領土的地圖」，特別引發關注。

依據該法案，日後美國行政部門出版品的地圖，需「正確」標示台灣領土地圖，未來台灣在美國官方地圖上的顏色將與中國不同。

台灣外交部針對此事回應說，此事證明「台灣不是中國的領土」，並感激美方透過實質立法，促進美台關係。北京外交部則在本周抨擊美方借著「地圖問題粗暴干涉內政，大搞政治操弄」。

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自從俄羅斯入侵烏克蘭以來，台灣政府一直站在譴責俄羅斯，支持烏克蘭的立場上，並且為烏克蘭人不畏強權、抵抗侵略、保衛自己國家的行為表達讚賞和欽佩。

在台灣民間，烏克蘭被入侵的命運也引起非常高度的關注，即使是平常不太關心國際政治的許多台灣人也都密切關注戰局的發展。

分析認為，一個主要原因是，不少台灣人感覺自己和烏克蘭一樣都面臨著比鄰強權的武力威脅。因此，不但對烏克蘭人遭受的侵略能夠感同身受，而且更加關心烏克蘭局勢對台灣海峽兩岸關係的未來發展可能產生的影響。

烏克蘭戰爭究竟會否、又將如何影響台海關係未來和台灣命運？如果中國「武統台灣」、美國會不會協防？

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拜登在美東時間星期五上午9時，也就是北京時間當天晚上9時許與習近平開始對話，通話持續將近兩個小時。

這是拜登入主白宮以來和習近平第四次通話，是俄羅斯入侵烏克蘭以來雙方首次通話。

中國官方媒體報道稱，習近平在通話中說，烏克蘭危機是我們不願意看到的。有關事態再次表明，國家關係不能走到兵戎相向這一步，衝突對抗不符合任何人的利益。

拜登指出了中國如果向俄羅斯提供物資支持將會造成的後果。同時表示支持通過外交方式解決危機。

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中國大陸官方發表的聲明和講話中，經常出現「所謂」、「堅決反對」、「不會得逞」等詞語，被外界形容是中國官場用語。香港特首過去通常只會在出席中國大陸的官方活動時使用這些政治詞語。但BBC中文的統計發現，近年、尤其是2019年的示威浪潮開始，香港政府在越來越多的場合開始用上這種語言。