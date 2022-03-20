俄羅斯入侵烏克蘭： 西方特工急於想知道 普京到底在想什麼

戈登·科雷拉（Gordon Corera）

BBC安全事務記者

46 分钟前

圖像來源，Getty Images

西方間諜認為，俄羅斯領導人弗拉基米爾·普京困在了自己創造的封閉世界裏，這讓他們擔心。

多年來，他們試圖了解普京的想法，以更好理解他的意圖。

俄羅斯軍隊似乎在烏克蘭陷入困境，這些努力變得更加必要，因為他們試圖弄清楚普京在壓力下會如何反應。

了解他的心理狀態對於避免危機升級到更危險的領域至關重要。

有人猜測這位俄羅斯領導人生病了，但許多分析人士認為，他實際上已經變得孤立，與外界格格不入。

從他與法國總統馬克龍會面的照片中可以明顯看出他與外界的隔絶。兩人坐在長桌子各一端。在戰爭前夕，普京與自己的國家安全團隊的會面也如出一轍。

一名西方情報官員解釋，普京最初的軍事計劃看起來像是由一名克格勃官員設計的。

他們說，它是由一個強調保密的嚴密的「陰謀小集團」制定的。但結果卻是一片混亂。俄羅斯軍事指揮官沒有做好凖備，一些士兵越過邊境時並不知道自己在做什麼。

單一決策人

西方間諜有他們不願透露的消息來源，比許多俄羅斯領導層內部人士更了解這些計劃。但現在他們面臨著一個新的挑戰：弄明白俄羅斯領導人下一步將做什麼，但這並不容易。

「理解克里姆林宮行動的挑戰在於，普京是莫斯科唯一的決策者，」美國中央情報局俄羅斯部門前負責人約翰·西弗（John Sipher）解釋。儘管他的觀點經常通過公開聲明表達得很清楚，但要知道他將如何採取行動是一項艱巨的情報挑戰。

「在一個像俄羅斯這樣受到嚴密保護的體系中，要掌握領導人腦子裏在想什麼這樣可靠的情報是極其困難的，尤其是在他們許多自己人都不知道發生了什麼的情況下，」英國軍情六處的前負責人約翰·索厄斯爵士（John Sawers）告訴BBC。

圖像來源，SPUTNIK / AFP

情報官員表示，普京被孤立在一個自製的氣泡中，很少有外部信息能滲透進去，尤其是那些可能挑戰他想法的信息。

「他是自己宣傳的受害者，之所以這麼說是因為他只聽一定數量的人的意見，而排斥其他一切。這讓他對世界有了一種奇怪的看法，」心理學教授弗恩海姆（Adrian Furnham）說。他是即將出版的《間諜與間諜活動心理學》（The Psychology of Spies and Spying）一書合著者。這種風險就是所謂的「從眾思維」，即每個人都在強化了他的觀點。「如果他是從眾思維的受害者，我們需要知道群體裏有誰，」弗恩海姆說。

與普京對話的人的圈子從來就不大，但西方情報官員相信，在決定入侵烏克蘭的問題上，他們的圈子已經縮小到少數幾個人，所有這些人都是與普京有著相同想法和癖好的「真正信徒」。

入侵前夕，他在國家安全會議上公開訓斥了自己的外國情報機構負責人，似乎是讓這位負責人蒙羞，卻彰顯出他的小圈子已經變得有多小。他幾小時後發表的講話還顯示 這個男人對烏克蘭和西方的憤怒和從中無法自拔。

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觀察過普京的人說，這位俄羅斯領導人的動力來自一種願望：消除俄羅斯在上世紀90年代所感受到的恥辱，以及一種判定，即西方決心壓制俄羅斯，把他趕下台。一位曾見過普京的人記得，他喜歡看利比亞前領導人卡扎菲在2011年被趕下台後被殺的視頻。

美國中央情報局局長威廉·伯恩斯（William Burns）對普京心理狀態的評估是，普京「受怨恨和雄心兩股交匯怒火的煎熬已有多年」，並形容他的觀點「更強硬」，他與其他的觀點「更絶緣」。

俄羅斯總統瘋了嗎?這是許多西方國家都在問的一個問題。但很少有專家認為這個問題是有意義的。一位在該領域有建樹的心理學家表示，由於我們無法理解入侵烏克蘭這樣的決定，就認為做出這一決定的人是「瘋子」，這種臆斷是錯誤的。

美國中央情報局有一個團隊對外國決策者進行「領導能力分析」，這一傳統可以追溯到試圖理解希特勒。他們利用秘密情報研究背景、人際關係和健康。

還有來自與決策者有直接接觸的人的現身說法，比如其他領導人。據報道，2014年，默克爾(Angela Merkel)曾告訴時任美國總統奧巴馬，普京生活在「另一個世界」。與此同時，據報道，馬克龍總統最近與普京會面時發現，與之前的會面相比，這位俄羅斯領導人「更固執、更孤立」。

圖像來源，Anadolu Agency / Getty Images 圖像加註文字， 普京與馬克龍近日在莫斯科會面

出問題了嗎？一些人在沒有太多證據的情況下推測可能的健康狀況不佳或藥物的影響。另一些人則指出了心理因素，比如普京覺得留給他的時間不多了， 無法完成自己的使命，保護俄羅斯或恢復俄羅斯的偉大。普京在新冠肺炎疫情期間明顯與他人隔離，這可能也對心理產生了影響。

「普京很可能沒有精神疾病，也沒有改變，儘管他近年來更加繁忙，而且可能更加孤立，」前美國政府醫生、外交官、現喬治·布什美中關係基金會高級研究員的德科列娃（Ken Dekleva）表示。

但現在的一個擔憂是，普京的封閉小圈子沒有掌握可靠的信息。在入侵之前，他的情報機構可能不願意告訴他任何他不想聽到的事情，戰前對入侵將如何進行以及俄羅斯軍隊會遇到什麼給出了樂觀的估計。本周，一名西方官員表示，與西方情報機構相比，普京可能仍不清楚自己軍隊的處境有多糟糕。這讓人擔心，面對俄羅斯日益惡化的局勢，他可能會做出何種反應。

狂人理論

普京本人講述了他小時候追老鼠的故事。當他把老鼠趕到角落裏時，老鼠攻擊他，迫使年輕的弗拉基米爾逃跑。西方政策制定者正在問的問題是，如果普京現在覺得走投無路了怎麼辦?

一名西方官員表示：「真正的問題是，他是否會在所用武器殺傷力的考量方面加倍施暴。」有人擔心他可能會使用化學武器，甚至是戰術核武器。

圖像來源，AFP

「令人擔心的是，他的魯莽會變得難以置信，用一了百了這種殘忍方式出手。」弗恩海姆說。

普京自己可能會誇大他的危險性和非理性。這是一個著名的策略（通常被稱為狂人理論），這個策略中，擁有核武器的人試圖通過讓對手相信他們的瘋狂程度足以讓他們使用核武器，來讓對手讓步，儘管可能讓每個人都死亡。

對於西方間諜和政策制定者來說，了解普京今天的意圖和心態再重要不過了。預測他的反應至關重要，這樣可以知道向他施壓力度，而又不會引起危險的反彈。