俄羅斯入侵烏克蘭：馬里烏波爾拒絶投降——3月21日最新情況綜述

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圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 馬里烏波爾市民在俄軍圍攻下難以撤離。

俄羅斯入侵烏克蘭的軍事行動進入第26天，烏克蘭拒絶遵從俄羅斯提出之「最後通牒」，讓東南部港口城市馬里烏波爾（Mariupol ）向俄軍投降，換取俄方開放其所稱的人道走廊。

此前，俄方將領要求守衛馬里烏波爾的烏軍與「外國僱傭兵」最遲於星期一（3月21日）莫斯科時間05:00（格林尼治標凖時間02:00）棄械投降，換取平民百姓安全撤離。

但烏克蘭政府予以回絶。烏克蘭副總理伊琳娜·韋列舒克（Iryna Vereshchuk）說，「毫無疑問」烏方將拒不投降。

馬里烏波爾被視為戰略要塞，市內約30萬人連日來遭受俄軍猛烈轟炸，斷水斷電。當地糧食等物資開始耗盡，但援助隊伍受阻，無法入城。

除此之外，以下是3月21日一些主要情況匯總：

烏克蘭首都基輔（Kyiv）一處購物與住宅區星期天（20日）深夜遭受猛烈炮轟，應急部門徹夜搜救，目前已知至少四人死亡。市長維塔利·克里琴科（Vitali Klitschko）表示，炮彈擊中購物商場與數間房屋，引發大火。

英國國防部表示，情報顯示來自克里米亞半島的俄軍繼續試圖圍困南部港口城市米科拉夫（Mykolaiv），並進一步向西推進，迫近敖德薩（Odesa）。英國預期俄軍封鎖烏克蘭海岸線之舉將讓當地人道情況進一步惡化。

中國駐美國大使秦剛接受美國媒體專訪時稱，中國不會向俄羅斯提供武器。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）向以色列國會發表演說，爭取支持。

美國白宮宣佈，總統拜登（Joe Biden）將於星期五（25日）訪問波蘭華沙（Warsaw），與波蘭總統杜達（Andrzej Duda）討論對烏人道主義支援等議題。

美國副國家安全顧問達利普·辛格（Daleep Singh）稱，美國仍可擴大對俄製裁，攀上對俄羅斯經濟的「制高點」。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）促請中國加入譴責俄羅斯入侵烏克蘭；約翰遜在保守黨大會上將烏克蘭局勢與英國脫歐（Brexit）相提並論，招致批評。

BBC烏克蘭語網輯錄了展示馬里烏波爾被毀情況的航拍片段：

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， BBC採訪隊跟隨烏克蘭軍隊，記錄他們如何守衛馬里烏波爾。

中國駐美大使秦剛：北京不會軍援莫斯科

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 秦剛在專訪中重申北京言論稱，北京可能對莫斯科軍援的報道是「假消息」。

中國駐美國大使秦剛接受美國媒體專訪時稱，中國不會向俄羅斯提供武器與軍火，支持莫斯科對烏克蘭的軍事攻勢。北京將「盡其所能讓危機降溫」。

上星期五（18日），美國總統拜登警告中國國家主席習近平，北京要是向莫斯科提供物質支持，將要面對「後果」。

北京上周對有報道稱其對軍援莫斯科持開放態度，駁斥該等言論為「假消息」，但中國政府至今並無對俄羅斯入侵烏克蘭提出任何批評。

秦剛出席美國哥倫比亞廣播公司（CBS）電視節目時批評西方對俄批評「毫無幫助」，並重覆中國外交部發言人趙立堅星期五的言論說：「中國在做的是（給烏克蘭）送上食物、藥物、睡袋和嬰兒配方奶粉，而非武器與軍火。」

秦剛稱：「我們需要理性，我們需要勇氣，我們需要好的外交。」

澤連斯基：耶路撒冷適合舉行和談

圖像來源，Ukraine Presidency 圖像加註文字， 澤連斯基強調不會承認東部親俄地區的獨立地位。

烏克蘭總統澤連斯基稱，以色列正努力在烏克蘭與俄羅斯之間斡旋，而當地有潛力作為烏俄高層和平談判的舉行地點。

澤連斯基說：「要是可能的話，那將是個適合尋求和平的地方。」

澤連斯基是在星期天透過視像連線向以色列國會發表演說之後，對烏克蘭國民透露上述內容。

澤連斯基還接受了美國有線電視新聞網（CNN）採訪。他說已經做好凖備與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）直接接觸，並稱談判是結束戰鬥的唯一途徑，一旦談判失敗，將意味著「第三次世界大戰」。

但澤連斯基表明，他不會接受承認任何親俄分離主義地區為獨立主權國家，以換取俄羅斯停火。他還說，要是烏克蘭已經是北大西洋公約組織（NATO；北約組織）成員國，「戰爭便不會發生」。

英國促請中國譴責俄羅斯入侵烏克蘭

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 約翰遜拿烏克蘭局勢與英國脫歐比較，引發保守黨內外以至於來自歐洲的批評。

英國《星期日泰晤士報》（The Sunday Times）刊登對首相約翰遜的專訪，約翰遜促請中國加入國際社會行列，譴責普京的侵略行為。

約翰遜形容，這是一場善與惡的戰鬥，他警告北京，支持俄羅斯與在二次大戰中選錯邊站錯隊無異。約翰遜相信中國國家主席習近平的管治團隊內，有些人已在思考北京的中立立場是否恰當。

約翰遜對該報說：「隨著時間流逝，隨著俄國人的暴行累積起來，我想對眾人而言，無論是積極還是被動地縱容普京的侵略行為，都只會是越發困難，和在政治上越發尷尬。」

與此同時，約翰遜星期六（19日）在布萊克浦（Blackpool；黑池）舉行的執政保守黨春季大會上將烏克蘭局勢與英國脫歐（Brexit）相提並論，成為星期天的熱門話題。不少政界人物對其言論提出強烈批評。

約翰遜在演說中稱，英國人與烏克蘭人一樣，具備「選擇自由」的「本能」，並引用2016年的脫歐公投為例子。

保守黨內也有人對約翰遜言論感到詫異，英國議會上議院議員加文·巴維爾勳爵（Gavin Barwell, Lord Barwell of Croydon）說，在公投中投票跟冒著性命危險活在戰爭中「無論如何都無法比擬」。