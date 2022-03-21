俄羅斯入侵烏克蘭：美國如何學習謙遜的藝術

凱蒂·凱伊（Katty Kay）

BBC駐華盛頓資深記者

43 分钟前

圖像來源，J. SCOTT APPLEWHITE 圖像加註文字， 但今天，華盛頓按兵不動，抵制澤倫斯基要求美國出兵的情感懇求。但美國它正在運輸武器、提供情報和網絡支持。

美國正在學習謙遜的藝術。這對世界其他國家來說是一件好事。

在本世紀初不僅入侵了一個而且兩個國家的美國，在面對烏克蘭危機這個噩夢時變得更加謙虛。暫且忘掉「震驚和敬畏」（Shock and awe，指透過強勢壓倒性的武器潰散對手的抵抗意志），當下是一個謹慎和顧慮重重的時代。這就是沒有好的選擇時，接下來面臨的局面。

上周五（3月18日）美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平進行了兩個小時的通話，這是兩個超級大國之間的通話，表明了美國要阻止這場戰爭有多麼困難。

美國對中國的影響力是有限的，來自雙方會後的簡報都表明，這次通話並沒有取得什麼成果，但這是美國精心策劃的外交戰略之一，與拜登擔任總統任期第一年的多數時間形成鮮明對比。

在去年夏天阿富汗撤軍的潰敗後，美國在其歐洲盟國中失去了信譽。當時，美國的情報部門看起來毫無凖備，離開的行動也令人吃驚地無能。更重要的是，歐洲外交官抱怨說，美國並沒有真正與盟國協商。美國按照自己的時間表斷然撤出，讓那些在該國仍有部隊和人員的國家亂成一團。當一些歐洲人說留下一支北約部隊是明智之舉時，白宮沒有理會這些訴求。

在這項艱困的工作之後，又出現了另一項任務。去年9月，白宮宣佈了澳大利亞、英國和美國之間涉及核潛艇的安全協議「AUKUS」。該協議將正在與澳大利亞談判出售潛艇的法國甩在一旁。更糟糕的是，巴黎愛麗舍宮說它是從媒體上得知這項新協議的。這是一個關於如何不對付你最老盟友的大師級課程：法國人憤怒異常，拜登表達歉意，並承認美國的做法笨拙。

但傷害已經造成了。

2021年秋天，歐洲人對拜登政府感到失望，並認為他們對特朗普（Donald Trump，川普）之後的美國會更有合作空間的希望沒有根據。因此，今年當華盛頓開始敲響關於俄羅斯和烏克蘭的警鐘時，歐洲人並沒有什麼心情去聽。「販賣戰爭」——那是一位歐盟外交官對我描述的想法。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美軍在坎大哈的資料照片。

無論是阿富汗的教訓，還是烏克蘭這場災難的特別艱難的性質，我們都不知道原因，但白宮處理這場危機的方式非常不同。

從一開始，美國就與盟友協商，其中許多人持懷疑態度。有報道稱，美國外交官以平等而非主從的身份與歐洲人接觸。美國政府以史無前例的方式分享了高度機密的情報。在入侵前的幾個月裏，白宮高級官員多次出訪，會見歐洲同行。拜登總統定期與歐洲領導人通電話。

這不是2002年的伊拉克，也不是特朗普在任時的「美國優先」，亦不是2021年的阿富汗。這是真正的聯盟建設努力。

1月27日，有跡象表明，這些穿梭外交正在取得成果。在俄羅斯入侵烏克蘭前整整一個月，在一次例行記者會會上，白宮發言人普薩基（Jennifer Psaki）宣佈，德國總理奧拉夫·舒爾茨（Olaf Sholz ）將於2月7日訪問華府。

確保這位新任德國領導人的訪問，表明美國政府既預見到了即將發生的事情，也知道需要什麼：德國的合作。對任何外國領袖來說，訪問白宮都是種政治實力的表現，是發揮軟實力的有效武器。是的，澤連斯基總統明確的呼籲在改變德國外交政策上亦發揮了重要作用，但美國外交幫助烏克蘭贏得了德國支援。

除了外交，這裏還有一個對華盛頓軍事局限性的新認識，即意識到武力不能讓美國得到它想要的一切，無論其軍隊多麼強大。對於世界上最大的軍隊來說，這是個不尋常的立場。

1990年，當薩達姆·侯賽因（Saddam Hussein ）入侵科威特時，美國號召全世界盟友把他趕走。1999年，比爾·克林頓（Bill Clinton）命令北約軍機在科索沃空襲。9.11事件後，美國強硬地召集了一個不情願的聯盟入侵伊拉克。2011年，美國軍隊參與了在利比亞幫助推翻穆阿邁爾·卡扎菲（Muammar Gaddafii）政權的軍事行動。

但今天，華盛頓按兵不動，抵制澤連斯基要求美國出兵的情感懇求。但美國正在發送武器、提供情報和網絡支持。

目前而言，白宮不會有更多動作。

美國知道它可以，並能強制性地設立一個禁飛區。白宮有戰機、導彈和飛行員能這樣做。但是正如白宮反覆說的那樣，調動五角大樓的力量不一定能結束這場戰爭，反而可能使它變得更糟。美國領導涉入得越多，普京向自己的人民推銷這是一場俄羅斯和美國之間戰鬥的風險便越大。

圖像來源，TIM SLOAN 圖像加註文字， 小布希（George W Bush）就職當時正值伊拉克戰爭的高峰期，新保守主義者掌管著美國的外交政策。

這就是為什麼你不會聽到白宮談論政權更迭或民主，甚至是俄羅斯的自由。

我重讀了小布希（George W Bush）在2005年發表的第二次就職演說，當時正值伊拉克戰爭的高峰期，新保守主義者掌管著美國的外交政策。

新當選的小布希說：「在每一個民族和文化中尋求並支持民主運動和制度，以實現在我們這個世界中最終結束暴政的目標。」這種說法有點狂妄自大。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 然而，現在白宮也明白不採取更強硬措施的風險：它知道不干預可能導致更多的烏克蘭平民死去。

然而，現在白宮也明白不採取更強硬措施的風險：它知道不干預可能導致更多的烏克蘭平民死去，而且普京也可能會攻擊另一個北約國家。因此，美國正在走鋼絲，可能帶來可怕的後果，並認識到沒有好的答案能解決現在的問題。

美國只能從旁協助烏克蘭人。也許這就是他們能做的一切。