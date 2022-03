2022年奧斯卡獎:五大熱點衝高觀看人數

1. 當紅巨星

妮可·基德曼演出《里卡多一家》(Being The Ricardos)已經獲得金球獎最佳女主角獎

從未贏得奧斯卡獎的威爾·史密斯(Will Smith)今年憑借網球傳記電影《國王理查德》(King Richard)的演出成為最佳男主角的熱門人選,他在該片中飾演美國網球姐妹花維納斯和塞雷娜·威廉姆斯(Venus and Serena Williams)的父親理查德·威廉姆斯。

2. 話題性十足的主持人

3. 新增「粉絲最愛」獎項

如果沒有這個由觀眾票選的獎項的話,那麼2021年票房最高的電影,包括《蜘蛛俠:英雄無歸》(Spider-Man: No Way Home)和《007:無暇赴死》(No Time To Die),就沒有機會出現在奧斯卡頒獎典禮上。