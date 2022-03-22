2022年奧斯卡獎：五大熱點衝高觀看人數

史蒂文·麥辛托什（Steven McIntosh）

BBC娛樂事務記者

40 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 威爾·史密斯是奧斯卡最佳男主角的熱門人選

第94屆奧斯卡獎周日（3月27日）即將登場，但是去年頒獎典禮的觀看人數創下歷史新低，主辦方面臨提振奧斯卡獎人氣的壓力，尤其要吸引更多年輕觀眾的興趣。

一年一度的奧斯卡獎頒獎典禮曾經是電影娛樂藝術領域的年度盛事，在還沒有社交媒體的年代，它提供了人們一窺銀幕明星共聚一堂展現風采，觀看他們盛裝出席，聽他們討論時下最熱門話題的絶佳機會。

此外，人們在頒獎典禮上還能夠看到今年最新電影的精彩片段，而現在，多數電影上映前早就在YouTube上發表各種電影預告，隨你喜好選擇觀看。

而且，以前只有電視的時候，電視轉播是收看奧斯卡頒獎典禮的唯一途徑，如果不看頒獎典禮也沒有什麼別的可以看。

但是在TikTok、YouTube和網絡流媒體發達的現在，電影娛樂圈最重要的年度節目已經越來越失去其過去的吸引力和影響力。

今年的頒獎典禮製作人帕克（Will Packer）表示，「最大的挑戰就是吸引人們觀看，我們必須提供一些不同以往的東西，讓電影圈外的人，一般普通影迷也會感興趣的東西。」

在提升觀看人數和維持奧斯卡傳統聲望之間取得平衡並非易事，以下是今年奧斯卡獎主辦方希望能捕獲觀眾眼球的五個熱點。

1. 當紅巨星

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 妮可·基德曼演出《里卡多一家》（Being The Ricardos）已經獲得金球獎最佳女主角獎

少了明星電影也會黯然失色，所幸今年的奧斯卡獎有幾位重量級電影明星爭奪大獎。

從未贏得奧斯卡獎的威爾·史密斯（Will Smith）今年憑借網球傳記電影《國王理查德》（King Richard）的演出成為最佳男主角的熱門人選，他在該片中飾演美國網球姐妹花維納斯和塞雷娜·威廉姆斯（Venus and Serena Williams）的父親理查德·威廉姆斯。

早在去年9月，《名利場》（Vanity Fair）雜誌的撰稿人勞森（Richard Lawson）就已經表示，「我看不到任何人比他更有希望獲獎，感覺上時機對了，這部電影也對，主題也對，他的表現也好，兼顧趣味和嚴肅性，而且奧斯卡獎喜歡真人改編的故事。」

如果威爾·史密斯真能獲得最佳男主角獎，這也是奧斯卡發出聲明，宣告在電影院因為新冠疫情關門兩年之後，電影和電影明星回來了。

妮可·基德曼（Nicole Kidman）、奧利維婭·科爾曼（Olivia Colman）、傑西卡·查斯坦（Jessica Chastain）、佩內洛普·克魯茲（Penelope Cruz）以及克里斯汀·斯圖爾特（Kristen Stewart）等眾多女星入圍最佳女主角獎項也為奧斯卡獎增添更多星光。

不過要預測誰能勝出就比較困難了，目前最熱門人選是傑西卡·查斯坦。

除了參與競賽的電影明星之外，典禮也邀請許多知名紅星負責頒獎，包括嘎嘎小姐（Lady Gaga）、飾演尚氣（Shang-Chi）的劉思慕，蝙蝠俠的佐伊·克拉維茨（Zoe Kravitz），以及烏克蘭出生的米拉·庫尼斯（Mila Kunis）。

2. 話題性十足的主持人

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 艾米·舒默是今年奧斯卡獎三位主持人之一

2018年之後的奧斯卡頒獎典禮就沒有主持人，金球獎也採取相同策略而且相當成功，但少了主持人也錯失一些幽默笑語和獨白戲虐的機會。

但是能請到願意擔任奧斯卡頒獎典禮主持工作的人選也並非易事，一方面是演藝人員工作檔期衝突，另一方面是許多大牌藝人也擔心自己會不會搞砸頒獎典禮。

今年奧斯卡獎請來一共三位主持人，分別是艾米·舒默（Amy Schumer）、雷吉娜·赫爾（Regina Hall）和旺達·塞克絲（Wanda Sykes）。

三位主持人雖不是國際巨星，但也並非默默無名，艾米·舒默早就誇口要大家凖備好，一定會在頒獎典禮上掀起話題，讓所有人難忘。

她說，「我會給自己找些麻煩，旺達和雷吉娜都太會搞笑了，我們彩排時非常爆笑。」

「不知道是誰決定要找我主持的，但我一定會讓他們非常後悔，讓他們後悔也來不及了。」

3. 新增「粉絲最愛」獎項

圖像來源，Sony 圖像加註文字， 粉絲最愛獎是否能讓《蜘蛛俠》走進奧斯卡殿堂？

今年最吸引人的新增項目也許是「粉絲最愛」獎項，這是為了讓更多主流電影進入奧斯卡頒獎典禮。

如果沒有這個由觀眾票選的獎項的話，那麼2021年票房最高的電影，包括《蜘蛛俠：英雄無歸》（Spider-Man: No Way Home）和《007：無暇赴死》（No Time To Die），就沒有機會出現在奧斯卡頒獎典禮上。

奧斯卡主辦方表示，新增粉絲最愛獎項有助於吸引更多數字世代年輕人參與奧斯卡獎，該獎項將開放兩周時間讓觀眾票選。

網絡投票規定人們一天最多可以投票20次，這也意味著人們可以組織投票或動員粉絲投票，從目前的投票情況來看，這的確也起到讓更多人參與投票的作用。

雖然《蜘蛛俠》目前暫居上風，但是卡米拉·卡貝洛（Camila Cabello）主演的《灰姑娘》（Cinderella），以及約翰尼·德普（Johnny Depp）主演的《水俁病》（Minamata）搞不好會讓人跌破眼鏡最終勝出。

4. 事先預錄頒獎

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 史蒂文·斯皮爾伯格（Steven Spielberg）不贊成事先預錄頒獎的決定

今年23個獎項當中，有八個獎項將事先預錄頒發，這是為了節省現場轉播的時間，避免頒獎典禮太過冗長。

主要的大獎都是現場頒發，只有少數的技術類別獎項，例如最佳剪輯、音效和製作設計等事先預錄頒發。

在具體安排上，這些技術獎項的入圍者將在典禮開始的一個小時前就坐，事先預錄頒獎，剪輯好的頒獎錄像然後會在電視轉播的頒獎典禮現場上播放。

典禮主辦方表示，「我們必須考慮到電視前的觀眾，增加觀看人數，維持人們對頒獎典禮的興趣。」

但是有部分電影圈內人士對這樣的安排不以為然，認為電影藝術是集體創作，需要所有人一起的貢獻。

5. 《魔法滿屋》現場演出

圖像來源，Disney 圖像加註文字， 粉絲迫不及待要觀看《不要提起布魯諾》的首次現場演出

去年爆紅全球的一首歌就是出自迪士尼音樂動畫電影，今年奧斯卡頒獎典禮也安排現場演出。

主辦方宣佈，《魔法滿屋》（Encanto）的聲音演員將在頒獎典禮上首度現場表演爆紅歌曲《不要提起布魯諾》（We Don't Talk About Bruno）。

雖然《魔法滿屋》入圍最佳原創電影音樂的是另外一首歌，但是那並不重要，所有人都在等待這首由10個電影角色共同演唱的《不要提起布魯諾》的現場演出會出現什麼令人意想不到的畫面。

需要追求大眾路線嗎？

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 塞斯·羅根認為不必在乎奧斯卡頒獎典禮的觀看人數

有關奧斯卡頒獎典禮觀看人數下滑的話題每年都會固定出現，觀看人數越低，要求改變的呼聲就越高。

去年頒獎典禮電視觀眾人數創下歷史最低，只有1000萬人收看現場轉播，但考慮到2020年全球遭逢新冠疫情，只有很少電影發行，2021年的頒獎典禮其實不能作為評判依據。

今年，新冠疫情限制措施已經放鬆，頒獎典禮也恢復正常，奧斯卡獎主辦方也使出全力衝高觀看人數，希望能恢復到疫情前的水平，甚至超過2000年的2360萬觀看人數。

但也有人質疑奧斯卡獎是否需要追求大眾路線。

演員塞斯·羅根（Seth Rogen）表示，「我搞不懂為什麼電影人那麼在乎別人看不看我們的頒獎典禮，我不在乎誰嬴得了汽車獎，但我還是會開車啊！」

甚至有些曾經得過奧斯卡獎的人也不參加頒獎典禮，《不要抬頭》（Don't Look Up）的演員馬克·里朗斯（Mark Rylance）表示，「得獎不一定代表什麼偉大的事，但慶祝一下也是不錯的。」