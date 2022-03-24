烏克蘭戰爭：俄羅斯究竟犯了哪些軍事錯誤？

喬納森·比爾（ Jonathan Beale）

BBC防務記者

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 俄羅斯坦克出故障被棄於路邊

自從2月24日俄軍在烏克蘭開始「特別軍事行動」以來，整整一個月過去了。普京原來希望的「閃電」獲勝並沒有發生。

俄羅斯有世界上最龐大和最強大的武裝力量之一，但是這一優勢在入侵烏克蘭的最初階段並不明顯。西方的許多軍事分析家對俄軍在戰場上的表現大感意外，其中一位專家將其形容為「非常糟糕」。

目前，俄軍的推進似乎處於停滯不前的狀態。一些分析人士對俄軍遭受損失是否能恢復過來表示懷疑。

上周，北約高級軍事官員告訴BBC, 「很明顯，俄軍沒有達到他們的目標，很可能也無法實現他們的最終目標。」

那麼，俄軍到底出了什麼差錯？我就此採訪了一些西方國家的資深軍事官員和情報官員。

錯誤的假設

俄羅斯的第一個錯誤是低估了較小的烏克蘭軍隊的抵抗力和能力。比較而言，俄羅斯的年度國防預算超過600億美元，而烏克蘭的軍事開支剛剛超過40億美元。

與此同時，俄羅斯和許多其他國家似乎高估了俄軍的實力。 普京總統已經為俄軍實施了一項雄心勃勃的現代化改革計劃，他可能也相信了自己的一番炒作。

圖像加註文字， 侵略戰爭前俄羅斯侵略烏克蘭軍事實力對比。軍隊人數 （現役和預備役*）、主戰坦克、作戰飛機、武裝直升機、裝甲運兵車、火炮。注*：預備役包括5年以內退役人員。來源：《2022年軍事平衡》報告

一位英國高級軍事官員表示，俄羅斯的大部分投資都用於其龐大的核武庫和武器試驗，其中包括開發高超音速導彈等新武器。

俄羅斯開發了世界上最先進的T-14「阿瑪塔」（Armata）主戰坦克。雖然曾在莫斯科紅場勝利日閲兵式上亮相，但在烏克蘭戰場上卻不見蹤影。目前俄軍部署的大部分是老式T-72坦克、裝甲運兵車、火炮和火箭炮。

在入侵行動開始時，俄軍在邊境附近部署的戰機數量對烏克蘭空軍有超過三比一的優勢。大多數軍事分析家認為入侵的俄軍會迅速獲得空中優勢，但事實並非如此。 事實證明，烏克蘭的防空系統仍然有效，限制了俄軍的機動能力。

莫斯科可能還希望其特種部隊將發揮重要作用，有利實施快速、決定性的打擊。

一位西方高級情報官員告訴BBC，俄羅斯認為它只需要部署像特種部隊（Spetsnatz）和空降兵（VDV）這樣的輕裝備尖刀部隊，「就可以消滅少數烏克蘭防守部隊，僅此而已」。

但在入侵行動最初的幾天裏，俄軍直升機對基輔郊外霍斯托梅爾機場發動的襲擊被烏軍擊退，造成俄軍無法使用空中橋樑來投送部隊、設備和補給品。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 俄羅斯號稱世界上最先進的T-14阿瑪塔（Armata）主戰坦克曾在莫斯科紅場勝利日閲兵式上亮相，在烏克蘭戰場上卻不見蹤影。

相反，俄軍不得不主要依靠公路運輸其物資。這就造成了交通擁堵和阻塞點，這些都很容易成為烏克蘭軍隊伏擊目標。 俄軍一些重型裝甲車輛偏離了公路，陷入爛泥中，更加強了外界對俄軍「陷入泥潭」的印象。

與此同時，衛星拍攝到從北方邊界開進來的俄軍裝甲車隊仍然未能包圍烏克蘭首都基輔。不過俄軍在烏克蘭南部的推進比較明顯，已經能夠使用鐵路線來補給其部隊。英國國防大臣本·華萊士告訴BBC，普京的軍隊「已經失去了勢頭」。

「俄軍已經被困住了，他們正在緩慢但肯定會遭受重大傷亡。」他說。

死傷嚴重 士氣低落

俄羅斯為這次入侵行動集結了約19萬大軍，其中絶大部分已經投入戰鬥。但俄軍已經損失了大約10%的力量。俄羅斯或烏克蘭的損失規模目前沒有可靠的數字。烏克蘭聲稱已經擊斃14000名俄軍士兵，但是美國估計實際數字可能是這個數字的一半。

西方國家一些官員表示，有證據顯示俄軍的士氣正在下降，其中一位官員說，俄軍的士氣「非常、非常低落」。

另一位官員說，俄軍部隊感到「又冷，又累，又餓」，因為他們已經在白俄羅斯和俄羅斯邊界的雪地裏等待了數周時間，然後才得到入侵烏克蘭的命令。

俄羅斯已經被迫調動更多的部隊來彌補損失，包括從該國東部地區和亞美尼亞調入預備役部隊。西方官員認為，來自敘利亞以及來自其秘密瓦格納集團的僱傭軍也"極有可能"很快加入戰鬥。一名北約高級軍事官員表示，這表明俄軍不得不採取「濫竽充數」做法。

供給和後勤運輸

圖像來源，Alamy 圖像加註文字， 美國宣佈的軍事援助預計將包括彈簧刀小型「自殺」無人機

俄羅斯的基本保障遭遇重重困難。軍隊中有句老話，外行侃戰術，內行抓後勤。有證據表明，俄羅斯對軍隊後勤保障沒有給予足夠的重視。俄軍的裝甲車隊已經耗盡燃料、食物和彈藥。大量軍車拋錨並被遺棄，然後被烏克蘭人的拖拉機拖走。

西方官員還認為，俄軍的某些彈藥庫存可能已經不足。迄今，俄軍已經發射了850到900枚遠程精確打擊導彈，包括巡航導彈，這些導彈比非精確制導武器更難替代。美國官員警告說，俄羅斯已與北京接洽，希望中國幫助解決其部分軍需短缺問題。

相比之下，西方供應的武器正在源源不斷地運往烏克蘭，大大提高了烏克蘭的士氣。美國最近宣佈將向烏克蘭額外提供8億美元的軍事援助。除了提供更多的反坦克和防空導彈外，預計還將包括彈簧刀（Switchblade）小型無人機。這種俗稱「神風敢死隊」的無人機可以單兵攜帶快速部署發射，用來偵查和打擊地面目標。

但是西方官員警告稱，普京可能會「以更大的暴力加大賭注」。 他目前仍然有足夠的武器，可能會在「相當長的一段時間內」對烏克蘭城市進行狂轟濫炸。

一名情報官員表示，普京儘管遭遇挫折，但「不太可能被嚇倒，反而可能會進一步戰爭升級。他可能仍然相信俄羅斯能夠在軍事上打敗烏克蘭。」