俄羅斯入侵烏克蘭：拜登稱普京「陷入困境」 3月22日最新情況綜述

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俄羅斯入侵烏克蘭的軍事行動進入第27天。將在本周出訪歐洲的美國總統拜登對俄軍的下一步行動發出了迄今為止最強烈的警告。

拜登警告說，俄羅斯領導人普京「陷入困境」，可能動用生物和化學武器。

白宮還警告，俄羅斯可能對美國發起網絡攻擊，報復越來越嚴厲的制裁。

以下是3月22日其它最新情況：

英國國防部表示，俄羅斯軍隊似乎「停滯在原地」，而烏克蘭「繼續擊退」俄軍為佔領被圍困的南部城市馬里烏波爾所發起的進攻

烏克蘭表示，周一又有8000人從衝突地區撤離。官員說，其中包括來自馬里烏波爾的約3000人

烏克蘭領導人澤連斯基再次呼籲與普京直接會談，稱除非雙方會面，否則兩國不可能通過談判結束戰爭

澤連斯基表示，烏克蘭軍隊的頑強抵抗已經拖慢了俄軍的進程

澤連斯基與教宗方濟各交談，建議梵蒂岡在結束與俄羅斯的戰爭中發揮調解作用

而烏克蘭軍方表示，俄羅斯空軍在過去24小時內「增加了在烏克蘭空域的活動」

俄羅斯海軍自21號開始炮擊烏克蘭港口城市敖德薩（Odesa)外圍地區的行動還在繼續，企圖阻斷烏克蘭通向黑海的關鍵港口

烏克蘭緊急事務部（SES）周二表示，烏克蘭的救援隊正在爭分奪秒地撲滅大火，並清理各大城市被毀建築的廢墟，以及處置未引爆的炸彈

美國政府表示正在積極收集烏克蘭戰爭罪行的證據

法院下令後，俄羅斯媒體現在必須將臉書母公司Meta列為「極端主義」組織

烏克蘭副總理：希望中國有實際支持

烏克蘭副總理米哈伊洛·費多羅夫（Mykhailo Fedorov）表示，基輔注意到了中國在烏克蘭問題上的措辭出現了「某種變化」，但他呼籲中國通過實際行動來支持烏克蘭。

費多羅夫在接受BBC中文的郵件採訪時還表示，烏克蘭政府已呼籲銀聯等中國公司停止在俄羅斯的業務，但暫未收到回復。

「我們希望中國支持烏克蘭，選擇光明的一面，」費多羅夫表示。

31歲的費多羅夫是烏克蘭最年輕的副總理，他同時兼任烏克蘭數字化轉型部部長。

在俄羅斯入侵烏克蘭後，費多羅夫曾多次通過社交媒體敦促一些跨國公司加入制裁俄羅斯的行列，包括中國公司銀聯和大疆。

拜登：印度對俄立場「動搖」

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美國總統拜登說，在美國、日本和澳大利亞這四個盟友中，只有印度在對俄羅斯入侵烏克蘭的反應上表現得「有些動搖」。

美國、日本和澳大利亞已經對俄羅斯實施制裁，但印度沒有，而且還在聯合國譴責莫斯科的三次投票中投了棄權票。

印度表示，緊張局勢的升級「令人深感關切」，並重申只能通過外交對話解決衝突。

印度在烏克蘭問題上不得不採取危險的外交政策，在與莫斯科和西方的關係中尋找平衡。

俄羅斯仍然是印度最大的武器供應商。

印度還在考慮以便宜價格購買俄羅斯石油，有報道稱一家國有公司已經簽署了從俄羅斯公司進口300萬桶原油的協議。

烏克蘭總統向意大利議會爭取支持

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 烏克蘭總統在意大利議會發表視頻講話

烏克蘭總統澤連斯基通過視頻向意大利議會發表講話，這是他對世界各國議會的最新講話。

此前，澤連斯基通過視頻向英國、美國、加拿大等國家的議會發表講話，爭取更多國際支持。

他向意大利議員表示，他的國家正瀕臨在戰爭中求生存的邊緣，並警告說莫斯科想突破到歐洲其他地區。

他說：「對俄羅斯軍隊來說，烏克蘭是通往歐洲的大門，他們想闖入，但野蠻行為絶不能允許得逞。」

他重覆了之前講話中發出的呼籲，要求對俄羅斯實施更多制裁。

意大利總理德拉吉說，意大利希望看到烏克蘭加入歐盟，並且必須向烏克蘭提供軍事援助以制止屠殺。

烏克蘭：俄羅斯部隊的彈藥庫存僅能維持三天

烏克蘭國防部在其每日更新中說，俄羅斯部隊的彈藥和食品庫存將「不超過三天」。

該更新稱，俄羅斯部隊僅有三天的燃料供應，由坦克車補充。他們已經無法滿足集結部隊的需要。

在過去24小時內，烏克蘭空軍打擊了9個俄羅斯空中目標，包括1架飛機、6架無人駕駛飛行器和2架直升飛機。

在烏克蘭中部蘇梅州的一個小城市阿赫特赫卡（Okhtyrka），300名俄羅斯軍人拒絶對烏克蘭進行敵對行動，並已離開行動區域。

烏克蘭部隊防禦了13次攻擊，並摧毀了14輛坦克、8輛步兵戰車、2輛多功能牽引車、3套火炮系統和4輛其他車輛。

BBC無法獨立核實烏克蘭國防部發佈的以上消息。

俄羅斯游泳冠軍支持戰爭失去贊助

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據報道，俄羅斯奧運游泳冠軍葉夫根尼·雷洛夫（Evgeny Rylov）在上周參加了普京在莫斯科舉行的挺戰集會後，失去了國際游泳器材公司Speedo的贊助協議。