俄羅斯入侵烏克蘭一個月 北約舉行峰會 3月24日最新情況綜述

48 分钟前

圖像加註文字， 北約國家領導人在布魯塞爾舉行峰會，商討應對俄羅斯入侵烏克蘭的下一步行動。

俄羅斯入侵烏克蘭自2月24日至今已經過去了整整一個月，包括美國總統拜登在內的領導人在布魯塞爾舉行北約國家領導人峰會，考慮下一步如何應對。

北約峰會之前，各國領導人按照傳統集體合影。而本次會議被認為將是北約歷史上最重要的會議之一。

烏克蘭總統澤連斯基呼籲世界各地人民走上街頭，表示對烏克蘭的支持，紀念俄羅斯入侵一個月。

以下是3月24日其它最新情況：

北約在布魯塞爾舉行緊急峰會，秘書長斯托爾滕貝格說，北約領導人將在峰會上批准大幅增加在東歐的部隊

北約將向斯洛伐克、匈牙利、保加利亞和羅馬尼亞派遣四個新的戰鬥群

歐盟24日也舉行峰會，此前歐盟宣佈將向烏克蘭大幅增加軍事援助金額

24日還將舉行七大工業國集團G7峰會，烏克蘭也將是會議的重點

美國稱俄羅斯部隊在烏克蘭犯下戰爭罪行

英國宣佈向烏克蘭增送6000枚導彈幫助防衛

英國首相約翰遜呼籲盟國加緊對俄羅斯制裁的同時，英國再宣佈對65個俄羅斯個人和實體實施制裁行動

約翰遜表示英國還將對普京的僱傭軍——瓦格納集團（Wagner Group）實施制裁

BBC中文更多報道：

烏克蘭總統： 戰爭持續一個月「黑暗與毀滅」

烏克蘭總統澤連斯基通過視頻連接向北約峰會講話。

圖像來源，EPA

他說，他覺得烏克蘭正處於「西方和俄羅斯之間的一些灰色地帶」，因為烏克蘭並不是北約的一部份、但正在「捍衛我們共同的價值觀」。

他說，過去一個月烏克蘭「英勇的防衛」，但也是「可怕的、黑暗的、毀滅深重的」。

澤連斯基還說，烏克蘭一直在勇敢地堅守，但代價是「數以千計的人們喪生、城市被毀，近1000萬人流離失所」。

他說，他從一開始就要求空中支援，因為烏克蘭沒有強大的防空武器。而俄羅斯正在使用大規模殺傷性武器，其後果是顯而易見的。

他說：「我們處於不平等的狀態已經有一個多月了，」他呼籲北約提供無限制的軍事支持，以拯救烏克蘭的人民和城鎮。

澤連斯基說，到目前為止，烏克蘭還沒有收到一架飛機。他還說，他一直在呼籲提供坦克但尚未從北約成員那裏得到關於坦克的明確答覆。

但他說，他不是在責怪北約，因為摧毀烏克蘭城市的並不是北約的導彈。

澤連斯基呼籲北約仍然可以通過向烏克蘭提供更多的彈藥來幫助避免更多人死亡。

俄羅斯宣稱佔領戰略要塞

據俄羅斯國有的Rossiya 24新聞頻道報道，俄羅斯稱已經控制了烏克蘭東部哈爾科夫地區的伊久姆鎮（Izyum）。

俄羅斯國防部發言人伊戈爾科·納申科夫（Igor Konashenkov）說：「到3月24日上午，俄羅斯部隊已經完全控制了哈爾科夫地區的伊久姆鎮。」

不過，烏克蘭在當地的行政部門表示，戰鬥仍在繼續。

伊久姆位於通往頓巴斯地區東部的一條關鍵道路上，有可能使東北和東南地區的俄羅斯部隊會合。它是哈爾科夫地區的一個區域中心，約有5萬人口，也是一個重要的鐵路樞紐站。

烏克蘭：摧毀一艘俄羅斯大型軍艦

圖像來源，Ukrainian Navy/Facebook

烏克蘭軍方稱，一艘大型俄羅斯軍艦在南部港口城市別爾江斯克（Berdyansk）附近被摧毀。

烏克蘭海軍在臉書上發文稱，俄羅斯一艘大型登陸艦奧爾斯克號（Orsk） 24日上午在亞速海被擊中並被燒燬。

臉書發文稱：「佔領者黑海艦隊的奧爾斯克號大型登陸艦在被俄羅斯佔領的別爾江斯克港被摧毀。」

烏克蘭媒體報道，一艘俄羅斯戰艦已經沉沒，另外兩艘起火，一個彈藥庫和一個燃料倉庫被擊中。

BBC目前尚無法從其他渠道確認這一信息。