俄羅斯入侵烏克蘭：美國斥責俄羅斯拒絶排除使用核武——3月23日最新情況綜述

19 分钟前

圖像來源，Anadolu Agency / Getty Images 圖像加註文字， 澤連斯基總統說，在俄軍狂轟猛炸下，馬里烏波爾「什麼也沒剩了」。

俄羅斯入侵烏克蘭的軍事行動進入第28天，美國國防部對俄羅斯總統府拒絶排除使用核武器的最新表態提出譴責。

克里姆林宮發言人德米特裏·佩斯科夫（Dmitry Peskov）星期二（3月22日）接受美國有線電視新聞網（CNN）採訪時說，要是俄羅斯面臨「生存威脅」，莫斯科不排除會動用核武器。

俄羅斯擁有全球最大規模的核軍火庫。美國國防部發言人約翰‧柯比（John Kirby）批評說，俄方有關言論「危險」，「並非一個負責任的核子強國該有的行為」。

但柯比還說，五角大樓官員「並未看到任何（因素）會導致我們認定必須改變我方戰略威懾態勢」。

除此之外，以下是3月23日一些主要情況匯總：

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 烏克蘭俄羅斯局勢：回顧過去一個月的戰爭

美國國防部稱，烏克蘭軍隊成功扭轉戰局，局部收復失地，尤其是在該國南部戰線。

南部城市沃茲涅先斯克（Voznesensk）傳出消息稱，當地群眾與烏軍部隊合力摧毀了一支俄軍坦克縱隊，並迫使圍困該市的俄軍部隊後撤。

港口城市馬里烏波爾（Mariupol）市中心爆發激戰，約10萬居民仍然被困。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）星期二深夜透過Facebook發表講話，稱當天有7000居民成功撤出馬里烏波爾。

美國總統拜登（Joe Biden）將出席比利時布魯塞爾舉行的北大西洋公約組織（NATO；北約）與七國集團（G7）領導人會晤，預計美國將宣佈新一輪對俄製裁。

澤連斯基將透過視像連線向布魯塞爾北約會議發表演說， 基輔官員稱他將促請各國加強防空系統支持。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 烏克蘭俄羅斯局勢：普京是否只能轉向中國？

克里姆林宮核武言論重燃爭議

圖像來源，Sputnik / Reuters 圖像加註文字， 分析人士稱佩斯科夫的言論並不代表莫斯科改變其使用核武立場。

克里姆林宮發言人佩斯科夫在CNN的採訪中被問到總統普京（Vladimir Putin）會否考慮使用核武器。佩斯科夫說：「我們有一套內部安全概念，那是公開的，你能仔細閲讀一切使用核武器的原因。」

「那麼根據我們的概念，要這是國家面臨生存威脅，就能用它（核武器）。」

2月27日，普京下令俄國核威懾力量進入「特殊戒備狀態」，但西方國家國防官員隨後指出，他們並未看到俄國戰略戰鬥機、導彈與潛艇被動員的跡象。

美國國防部發言人柯比批評俄方有關言論「並非一個負責任的核子強國該有的行為」，但五角大樓官員「並未看到任何（因素）會導致我們認定必須改變我方戰略威懾態勢」。

馬特·泰特（Matt Tait）歷任美國諮詢公司iSEC Partners和NGS Secure的首席安全顧問，也曾是得克薩斯大學奧斯汀分校（University of Texas at Austin）的資深網絡安全研究員。他在Twitter上指出，佩斯科夫只是重申俄方既有立場，不應被解讀為俄國核威懾政策發生任何改變。

泰特說：」不要誤會，他們樂見美國因為其核武而坐立不安，但這聲明跟改變姿態不是一回事。「

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 烏克蘭俄羅斯危機：俄烏衝突的核戰爭風險有多大？

烏克蘭稱俄軍摧毀切爾諾貝利實驗室

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 切爾諾貝爾核電站已被廢置多時，但站內仍有核廢料等需要恆常管控處理。

烏克蘭國家隔離區管理局（State Agency of Ukraine on Exclusion Zone Management）官員稱，佔領切爾諾貝利（Chernobyl；台譯車諾比）核電站廢墟的俄軍部隊」搜掠並摧毀了「核電站的中央分析實驗室。

中央分析實驗室負責處理大量放射性廢料。

管理局透過Facebook發文說，實驗室內有」具高放射性的樣本和放射性核素（radionuclides；又譯放射性同位素）樣本，今天都落在敵人手中「。

自1986年震驚世界的核事故發生後，切爾諾貝利核電站已不再運營，但仍需長期恆常管控。管理局表示，這座實驗室造價600萬歐元（662萬美元；4215萬元人民幣），裏面配備一些歐洲獨一無二的」分析儀器「。

烏克蘭國會本周報告，衛星偵測發現核電站周邊發生森林大火，加深外界對核電站安危的擔憂。

美國白宮據報將公布接收烏克蘭難民計劃

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 據聯合國難民署統計，烏克蘭已有超過350萬人逃離該國。

美國全國廣播公司（NBC）報道，白宮最快將在本周公布接收烏克蘭難民的計劃，一些」最脆弱的「難民將會受惠。

報道稱，這將包括政治活動人士、新聞記者和性小眾群體。

多位匿名官員告訴NBC，白宮這項新政策也將加快美國烏克蘭裔家庭申請親人入境團聚。

「成千上萬」SpaceX星鏈互聯網服務接收天線運抵烏克蘭

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 星鏈（Starlink）透過衛星提供網絡信號。

美國科技富豪馬斯克（Elon Musk）旗下航太企業SpaceX表示，已將「成千上萬」星鏈（Starlink）衛星互聯網服務信號接收器運抵烏克蘭。

SpaceX總裁格溫·夏特維爾（Gwynne Shotwell）接受美國全國廣播公司商業頻道（CNBC）採訪時稱，這批天線得到私人資助，在俄國入侵烏克蘭後不久便被送到當地，以維持該國互聯網服務。

夏特維爾表示，接收器被部署到該國不同地點，包括南部港口城市敖德薩（Odesa）一座房屋樓頂。