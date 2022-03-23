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俄羅斯入侵烏克蘭：回顧過去一個月的戰爭
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俄羅斯入侵烏克蘭：回顧過去一個月的戰爭
13 分钟前
2月24日，俄羅斯軍隊入侵烏克蘭，一場令數千人喪生的戰爭隨之開始。
如今一個月過去了，我們回顧了這場戰爭中的幾個關鍵元素。
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