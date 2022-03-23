中國在南海擴建島礁「完成軍事部署向海外延申戰力」

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 南沙群島上被擴建的永暑島上建有飛機跑道和其他軍事設施，越南和菲律賓都對那裏有主權要求

美國高級軍官說，中國在南沙群島的三個人工島上已經完成了全部的軍事部署，使中國在陸地以外的攻擊能力得到延申。

美國印度洋-太平洋司令部司令阿奎利諾（John C Aquilino）上將周日（3月20日）說，中國在南沙群島中的三大人工島美濟礁、渚碧礁、永暑礁上部署了雷達、反艦和防空導彈、戰鬥機和其他軍事設施。

阿奎利諾邀請美聯社記者一起乘坐美國海軍P-8A海神巡邏機飛近南沙群島，他在飛機上對記者現場解說中國在南沙群島有爭議海域的軍事設施，並且讓記者在飛機上體驗了在南海巡航受到中方無線電警告時飛機上的緊張氣氛。

「不追求軍事化」

自2013年中國開始在南沙群島有爭議海域填海造島後，中國在南沙群島的活動一直受到密切關注。

2017年美國智庫就發佈報告說，中國在上述三個人工島完成了大部分軍事建設，實現了部署軍機、雷達、導彈等軍事裝備的能力。

中國領導人習近平在2015年訪問美國時曾表示，中國不打算把南海島礁當作軍事基地。習近平在華盛頓首腦會談後對記者說，中國在南沙群島的擴建工程並不針對他國，中國無意在那裏追求軍事化，否定會把人工島當作軍事基地。

之後，日本共同社報道說，奧巴馬政府曾通過外交途徑向中國核實習近平的表態，中方肯定了那是中國政府的正式看法。

中國外交部發言人華春瑩說，南沙群島島礁有軍事設施，但屬於防衛性質，不存在軍事化問題。

「顯示軍事能力」

但這次美國印台司令部司令阿奎利諾對美聯社記者說，中國在南沙群島的做法已經偏離了中國領導人習近平之前的承諾。他認為中國在南沙島礁的部署旨在顯示軍事實力。

阿奎利諾帶記者乘坐P-8A海神巡邏機飛近中國控制的島礁時，上面的多層建築，庫房，機庫，碼頭，跑道和雷達清晰可見。 在飛近永暑礁時他們看到在島礁附近停泊的40多艘艦船。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 自從中國在南沙群島填海擴島後，美國更加頻繁地派遣軍艦和軍機在南海航行和飛越進行「自由航行」

阿奎利諾對記者指出中國至少在三個南海有爭議島嶼上按裝了反艦導彈和防空導彈，激光和干擾系統，並且部署了戰鬥機，採取了更加咄咄逼人的姿態，威脅到周邊國家。

他還說「這些島嶼延申了中國在大陸以外的攻擊能力，他們能夠起飛戰鬥機，轟炸機，加上導彈系統的進攻能力」；任何軍民飛機飛越那裏的爭議水域都很容易進入中國島礁上的導彈射程內。

阿奎利諾說，「過去20年當中我們目睹了中國進行二戰以後最大的軍備擴張，他們的所有能力都得到發展，並且不斷加強軍備，破壞了地區穩定。」

在美國做出南沙群島中國全面軍事化的指稱後，中國媒體報道重覆了外交部的立場，即有關島礁為中國領土，上面部署的軍事設施並沒有威脅到南海周邊國家，對南海航行的其他國家的艦船也沒有威脅。

南海自由航行

全球50%的商船和三分之一的海上貿易經過南海航道，每年經過南海的商船超過10萬艘。美國對南海並無主權要求，但自從中國在南沙群島填海擴島後，美國更加頻繁地派遣軍艦和軍機在南海航行和飛越進行「自由航行」。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 2015年習近平訪美時曾對記者表示不打算把南海島礁當作軍事基地

中國外交部表示外界對南海斷續線內為中國內水的解讀有誤，南海斷續線並非「對整個南海提出主權主張」，而是重申在南海的領土主權和海洋權益。南海有關爭議從未影響過各國按照國際法在南海享有的航行與飛越自由。

這次阿奎利諾邀記者乘坐美國海軍P-8A海神巡邏機飛越南沙群島中國控制的人工島，讓記者體驗美國的自由航行行動。飛機在航行過程中多次接到中方發出的呼叫警告，說美機非法進入中國領土，要求美機離開。

記者報道說，中方發出警告：「中國對南沙群島及周圍海域擁有主權。立即離開避免誤判」。美方回應說，他們是享有主權豁免的美國海軍飛機，在沿海國領空以外進行合法的軍事活動，行使得到國際法保護的權利。