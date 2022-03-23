烏克蘭戰爭：馬里烏波爾對俄軍至關重要的四大原因

弗蘭克·加德納（ Frank Gardner）

BBC 安全事務記者

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 馬里烏波爾，3月20日

烏克蘭南部港口重鎮馬里烏波爾已成為俄羅斯入侵戰爭中遭到轟炸和破壞最嚴重的城市 。

馬里烏波爾為何會成為俄羅斯在烏克蘭軍事行動中舉足輕重的戰略要地？

佔領這個港口城市對俄羅斯來說將是一個重大的戰略勝利，對烏克蘭來說則將是一個重大打擊，背後有四個主要原因。

一、打通克里米亞和頓巴斯之間的陸地走廊

圖像加註文字， 地圖顯示俄軍從南部推進，粉色為俄軍控制區，下方為俄羅斯吞併的克里米亞

從地理方面看，馬里烏波爾在地圖上只佔了一小點，但現在卻頑固地擋住了從克里米亞半島調遣的俄羅斯軍隊的腳步。

他們正在向東北推進，試圖與其他俄軍部隊和烏克蘭東部頓巴斯地區的烏克蘭分離主義盟友建立聯繫。

英國聯合部隊司令部前指揮官巴倫斯爵士將軍（Sir Richard Barrons ）說，佔領馬里烏波爾對俄羅斯的戰爭努力至關重要。

「一旦俄羅斯人認為他們在這場戰役大獲全勝後，他們將完全打通從俄羅斯到克里米亞的陸地通道，他們將把這視為重大的戰略成功。」

如果馬里烏波爾被佔領，俄羅斯也將完全控制烏克蘭 80% 以上的黑海海岸線——切斷其海上貿易，進一步將其與世界隔離。

過去三周內，烏克蘭守軍頑強抵抗，佔用了俄羅斯軍隊大量兵力。但俄羅斯未能迅速佔領這座城市，這促使俄羅斯指揮官採用 21 世紀版本的中世紀圍城戰術。

他們用大炮、火箭和導彈襲擊馬里烏波爾，破壞或摧毀城區90% 以上。他們還切斷了電力、供暖、飲用水、食品和醫療用品供應，導致一場人為的人道主義災難。莫斯科現在指責烏克蘭拒絶在周一05:00 截止日期前投降，一名烏克蘭議員指責俄羅斯「試圖餓死馬里烏波爾、讓她投降」。

烏克蘭發誓要保衛這座城市，直到最後一兵一卒。事態很可能會走到這一步。

俄羅斯軍隊正在慢慢向中心推進，在沒有任何可行的和平協議的情況下，俄羅斯可能會加強轟炸，並對守軍和數以十萬計仍然被困的平民幾乎不加區別。

如果俄羅斯完全控制了馬里烏波爾，這將「解放」出 6000 名官兵，俄軍可將其重組成 1000 人的戰術營，去增援烏克蘭其他地區的前線部隊。

俄軍兵力重新部署有多種選項：

到東北參加圍殲烏克蘭正規軍在頓巴斯地區打擊親克里姆林宮分裂分子的戰鬥

向西推進敖德薩，這是烏克蘭通往黑海的最後一個主要出口

向西北朝第聶伯羅市推進

二、扼殺烏克蘭經濟

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 馬里烏波爾港口，烏克蘭人在沙灘上築起的水泥屏障，2月17日

馬里烏波爾長期以來一直是亞速海（黑海的一部分）上具有重要戰略意義的港口。

這裏泊位很深，是亞速海地區最大的港口，也是大型鋼鐵廠的所在地。在正常情況下，馬里烏波爾是烏克蘭鋼鐵、煤炭和玉米的主要出口樞紐，運往中東及其他地區。

八年來，自從莫斯科在 2014 年非法吞併克里米亞以來，這座城市一直被夾在克里米亞半島的俄羅斯軍隊與宣佈獨立的頓涅茨克和盧甘斯克共和國的親克里姆林宮分離主義者之間，局面令人擔憂。

失去馬里烏波爾將對烏克蘭已經受創的經濟帶來新的重大打擊。

三、莫斯科的宣傳機會

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 亞速旅訓練營，2019年2月

馬里烏波爾是烏克蘭民兵組織"亞速旅"的所在地，這支民兵旅以連接馬里烏波爾和黑海其他地區的亞速海命名。亞速旅包含一些極右翼分子，歷史上也曾包括新納粹分子。

儘管他們只是烏克蘭戰鬥力量中最微不足道的一部分，但這對莫斯科來說卻能成為一個強大的宣傳工具。莫斯科可以以此為藉口告訴俄羅斯民眾，派部隊對烏克蘭開戰是為了消滅鄰國的新納粹。

如果俄羅斯設法活捉大批亞速旅戰士，他們很可能會在俄羅斯國家控制的媒體上炫耀，作為信息戰的一部分，抹黑烏克蘭及其政府。

四、大幅提升士氣

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 3月20日，馬里烏波爾路邊的掘墓人

如果俄軍攻下馬里烏波爾，對戰爭雙方都有重要的心理意義。

俄羅斯在馬里烏波爾的勝利將使克里姆林宮能夠通過國家控制的媒體向其民眾展示俄羅斯正在實現其目標、正在取得進展。

對於普京總統來說--這場戰爭原本看起來就似乎是他個人的戰爭，這一切都具有歷史意義。他認為烏克蘭的黑海海岸線屬於 Novorossiya（新俄羅斯）——可追溯到 18 世紀帝國時代的俄羅斯領土。

普京希望恢復這一概念。在他看來，這是「將俄羅斯裔人從基輔親西方政府的暴政中解救出來」。馬里烏波爾目前阻礙了他實現這一目標。

但對烏克蘭人來說，失去馬里烏波爾將是一個重大打擊——不僅是軍事和經濟上的打擊，對在地面上保家衛國的戰士的心態也將帶來打擊。

馬里烏波爾將成為繼赫爾松之後又一個落入俄羅斯人手中的主要城市，但赫爾松是一個戰略上不太重要的城市，而且幾乎沒有防禦。

在影響士氣方面還有另外一個因素，那就是威懾。

馬里烏波爾進行了激烈的抵抗，但也付出巨大代價。這座城市被摧毀了，大部分城區成為廢墟。這裏將與車臣的格羅茲尼和敘利亞的阿勒頗一起載入史冊，俄羅斯也曾透過對上述兩座城市的保和轟炸和炮擊，最終將它們變為廢墟，迫使其屈服。

因此，莫斯科向烏克蘭其他城市傳達的訊息是明確的——如果你選擇像馬里烏波爾那樣抵抗，那麼等待你的可能是同樣的下場。