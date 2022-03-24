俄烏之戰：如何看待俄羅斯的民調？俄羅斯民眾支持這場戰爭嗎？

19 分钟前

圖像來源，Getty Images/BBC 圖像加註文字， 支持和反對入侵烏克蘭的抗議標語

俄羅斯官方民意調查和獨立社會學家表示，大多數俄羅斯人支持烏克蘭戰爭。我們能在多大程度上相信他們的調查？

根據俄羅斯民意研究中心VSIOM3月5日進行的一項調查，71%的俄羅斯人支持在烏克蘭的「特別軍事行動」，21%的人不支持，8%的人沒有態度。70%的受訪者表示，他們認為俄羅斯軍隊的行動進展順利。

俄羅斯社會意見基金會（ Public Opinion Fund）（主要受總統政府委託進行調查）也得出了類似結論。他們的結果顯示，65%的俄羅斯人贊成在烏克蘭的軍事行動，17%的人不贊成，18%的人不知道。

俄羅斯反對派活動人士米尼亞洛（Alexei Minyailo）的獨立調查「俄羅斯人想要戰爭嗎?」對那些反對戰爭的人來說也顯示出令人不安的結果。51%的受訪者回答「是」，只有27%的人回答「不是」。

調查結果顯示，支持戰爭的人中，信賴國營媒體的比例達到73%，反對戰爭的人中則有85%不信賴國營媒體。

大多數積極抗議入侵烏克蘭的人都是30歲以下的年輕人。他們仍然有資格被徵召入伍，或者最近剛剛服完兵役。

一項對社交網絡的研究得出了與電話調查不同的結論。

俄羅斯互聯網上關於這個話題的帖子中，約52%支持戰爭，30%反對戰爭。而佔總數30%的俄羅斯人表達了對烏克蘭人的同情。該研究稱，這是所有出版物中最常見的情緒。

審查行動

烏克蘭的電視和新聞網站上充斥著戰爭的恐怖畫面：被炸毀的房屋廢墟，平民傷亡，大量俄軍裝備被燒燬和打碎。烏克蘭官方社交媒體頁面上充斥著數十個視頻，畫面裏是被抓獲的俄羅斯士兵和軍官，到處是血跡和屍體。

通過俄羅斯的電視，你不會看到關於俄羅斯軍隊失敗和傷亡的報道。

俄羅斯軍隊進入烏克蘭一周後，俄羅斯通過了一項法律，懲罰散佈俄羅斯軍隊的不可靠報道。傳播任何政府認為不可信的報道，現在可被判處15年監禁。

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俄羅斯媒體被禁止稱入侵烏克蘭是一場戰爭，並被告知必須使用"特別行動"一詞。

不遵守審查要求的媒體機構已被大批關閉。戰爭開始的第一周，幾乎所有的獨立媒體都被封鎖了。

在衝突開始前，幾乎所有反對克里姆林宮並表達獨立觀點的俄羅斯媒體都被貼上了「外國代理人」標籤。

措辭細節

埃克塞特大學社會學副教授貝蘇德諾夫（Alexei Bessudnov）說，你必須仔細看措辭。以下是他的觀點和分析：

支持和反對的比例很大程度上取決於你如何提問。你支持什麼？每個人提問的方式都不同。VCIOM問，你是否支持俄羅斯在烏克蘭進行特別軍事行動的決定？這似乎是一個中立的問題，但實際上並非如此，因為如果你問，「你支持這個決定嗎？」你得到的回答與「你對特別軍事行動的看法是什麼?」不同。

如果你問特別軍事行動，這是一個問題。但如果你問的是入侵烏克蘭或烏克蘭戰爭，那就是完全不同的問題了。

這在很大程度上取決於你如何表述這個問題。此外，想象一個陌生人打電話給你，詢問你對烏克蘭軍事行動的看法。大多數人對給予坦率回答都很謹慎。

許多人還沒有想清楚他們自己的觀點。他們會在採訪中形成自己的觀點，這取決於採訪人說話的方式，以及他們將談話引向哪裏。他們支持什麼，不支持什麼，一個人的觀點可能是矛盾的。

關於這些調查，我們可以肯定的是，50%至70%的俄羅斯人最可能傾向於支持政府的決定。很多嗎？是的，確實很多。但如果50-70%的人支持他們，那麼30-50%的人反對他們，或者至少不清楚。這也很多。

不同社會經濟群體之間也有很大的差異，而最大的差異在於年齡。在俄羅斯，大多數30歲以下的人不支持這種特殊軍事行動。這在大城市尤其明顯，尤其是聖彼得堡，在那裏90%接近領取養老金年齡的人會支持這一行動。

很多人的判斷取決於獲取信息的渠道。大部分老年人從電視上獲取信息，他們每天都在收聽收看這些有關對抗納粹的敘事，接受國家機器全天候的宣傳轟炸。

年輕人很少看電視，他們經常上網，所以他們的信息環境完全不同。

男性和女性之間也有區別。中年女性尤其不支持戰爭。上過大學的人和沒上過大學的人之間有一點區別，但不是很大。在城市裏，前者不太傾向於支持入侵。

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所以沒有統一的觀點或普遍一致意見，但有一群非常重要的關鍵少數。它的重要性很大程度上取決於你的提問，我預計這個數字會隨著問題不同而發生變化。

他們進行調查並公布結果是件好事，但我們需要以批判的眼光對待，並仔細觀察提問的方式。我們看到兩個國家資助的調查和兩個獨立的調查。獨立調查對象的支持率較低，但差異並不明顯。

評估意見是一門手藝，FOM和VCIOM都是老手，而且做得很專業。但他們是在進行一項任務，他們沒有偽造任何東西，但我認為他們如此親近政府，有受到限制。我認為他們沒有公布他們收集到的所有信息。