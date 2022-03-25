俄羅斯入侵烏克蘭滿月：拜登稱對習近平警告非威脅 北京再提生物武器指控

20 分钟前

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 拜登認為中國明白其經濟命脈系於西方，而非俄國。

俄羅斯入侵烏克蘭軍事行動滿月，美國總統拜登（Joe Biden）被問到此前與中國國家主席習近平通話時所作出的警告時稱，他並無威脅中國不要支持俄國。

拜登星期四（3月24日）在比利時布魯塞爾出席北大西洋公約組織（NATO）成員國與七國集團（G7）領導人峰會之際說，他相信中國明白其經濟前途「系於西方」。

中國自開戰以來一直拒絶譴責俄羅斯侵略別國，並指責西方制裁俄國無濟於事。北約領導人峰會發表聯合聲明，呼籲所有國家，包括中國維護國際秩序。

中國國防部首次就烏克蘭問題表態，重覆北京指責外國散播「虛假信息」，「意在推卸責任、抹黑中國」，並要求美國交代「烏克蘭生物武器研究」問題。華盛頓此前稱這是莫斯科針對美國的「虛假聲明」。

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拜登：對習近平警告非威脅

拜登在出席布魯塞爾北約峰會後會見媒體記者，被追問他一周前與習近平舉行視像會晤的內容。

拜登說：「正如我之前報告一樣，也正如大家所預期，我跟他講明白——我沒有威脅他，但我跟他講明白——確保他明白要是幫助俄羅斯將要面對什麼樣的後果。」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 拜登（右）一周前與習近平通話。

拜登說，他向習近平「指出了在俄羅斯的野蠻行為下，有多少美國與外國企業已撤出該國」，而他與習近平之間過去多次討論過中國希望與歐洲和美國一道實現經濟增長，要是習近平決定向普京提供援助，他將面對「重大危險」。

「我想中國明白其經濟未來緊密系於西方遠多於俄羅斯，因此我相信他不會參與其中。」

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北約「團結對俄」

拜登在北約峰會上說，北約從未如此團結，且需繼續團結下去，使對俄製裁能長時間維持，左右莫斯科決策。

拜登再次聲稱，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）正試圖「摧毀北約」，普京「寧可面對30個獨立國家，都不願面對30個與美國團結一致的國家。」

北約峰會聲明指出，俄羅斯對烏克蘭的攻擊威脅到全球安全，對國際規則的攻擊使世界更加不安全，呼籲普京總統立即停止這場戰爭，從烏克蘭撤出軍隊。

這份聲明還呼籲包括中國在內的所有國家維護國際秩序，包括《聯合國憲章》中規定的主權和領土完整原則，不以任何方式支持俄羅斯的戰爭，不採取任何行動幫助俄羅斯規避制裁。

與會各國首腦同時對對中國官員最近的公開評論表示關切，並呼籲中國停止放大克里姆林宮的錯誤說法，特別是關於戰爭和北約的說法，並促進和平解決衝突。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 拜登稱北約組織「從未如此團結」。

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中國促美「交代」「虛假聲稱」

就在拜登出席北約峰會之際，中國軍方首次就烏克蘭局勢發表評論，其內容重覆了中國外交部連日來對美方的指責。

中國國防部發言人吳謙大校星期四就烏克蘭局勢有關問題答記者問時說：「所謂中方事先知情、『默許』『縱容』等說法完全是虛假信息，意在推卸責任、抹黑中國。中方對此表示強烈不滿和堅決反對。」

吳謙又說，根據公開披露的消息，烏克蘭境內數十座生物實驗室是按照美國國防部命令運行，美方有關活動嚴重缺乏透明度，存在不容忽視的安全隱患。

「我們不禁要問，美方這些項目的真正意圖究竟是什麼？美方為什麼不公布這些項目的詳細信息？美國海外生物實驗室與美國防部是什麼關係？如果美方在烏實驗室從事的僅是科學研究和疾病監測，為什麼美國防部會深度參與？美國20年來一直獨家反對建立《禁止生物武器公約》多邊核查機制，這又是為什麼？」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 美國早前指責俄羅斯意圖栽贓烏克蘭，以製造理由對其使用生化武器。

中國外交部發言人汪文斌星期四也說，國際社會圍繞美國在烏克蘭生物實驗室的討論十分熱烈，提出了很多疑問。「但我們遺憾地看到，美方作出的回應存在諸多漏洞，各方完全有理由質疑。美方不能只是用沉默和一句『虛假信息』來搪塞。究竟是不是虛假信息，這需要美方作出嚴肅的澄清。」

汪文斌還說，指責中方散佈涉烏虛假信息，本身就是在散佈虛假信息。

烏克蘭民間智庫VoxUkraine與社交平台Facebook合作的事實核查團隊上周指出，美國國務院政務次卿盧嵐（Victoria Nuland，又譯努蘭）並未聲稱美國在烏克蘭設有實驗室，有人將其言論斷章取義。

盧嵐當時並未承認實驗室由美國擁有。