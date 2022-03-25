俄羅斯入侵烏克蘭：3月25日最新情況綜述

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 基輔郊區一間倉庫被俄軍炮火擊中

俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭自2月24日爆發以來已經持續了整整一個月。以下是25日一些最新進展：

英國國防部表示，烏克蘭正在重新佔領基輔以東 35 公里處的一些城鎮和防禦陣地

美國總統拜登將訪問靠近烏克蘭邊境的一個波蘭小鎮

周四，拜登在布魯塞爾告訴參加峰會的各國領導人，如果俄羅斯在烏克蘭使用化學或生物武器，北約將「做出回應」

烏克蘭總統澤連斯基表示，歐洲阻止俄羅斯入侵「為時過晚」

在布魯塞爾歐盟理事會的深夜視頻講話中，澤連斯基再次呼籲允許烏克蘭加入歐盟

在緊急峰會上，北約秘書長斯托爾滕貝格表示，將向北約東翼的斯洛伐克、匈牙利、保加利亞和羅馬尼亞部署四個新的戰鬥群

澳大利亞制裁白俄羅斯總統盧卡申科及其家人，盧卡申科因向俄羅斯及其軍隊提供戰略支持而被列入制裁名單

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 馬里烏波爾

官員說，自戰爭開始以來，俄羅斯和烏克蘭舉行了首次正式戰俘交換

烏克蘭副總理說，被圍困的南部港口城市馬里烏波爾，有望於今天開闢安全走廊，以便平民逃離

烏克蘭總檢察長辦公室說，自從戰爭開始以來，已經有135名兒童喪生，184名兒童受傷。BBC無法獨立證實有關報道和數字

世界衛生組織表示，仍然無法將急需的醫療用品運送到馬里烏波爾和尼古拉耶夫

聯合國官員告訴英國廣播公司BBC，有烏克蘭平民在俄羅斯佔領區被綁架並被扣為人質

BBC中文更多報道：

歐盟和美國簽署天然氣協議 以減少對俄羅斯的依賴

圖像來源，Getty Images

美國和歐盟宣佈一項關於液化天然氣的重大協議，以期減少歐洲對俄羅斯能源的依賴。根據該協議，美國將在今年年底前向歐盟提供至少 150 億立方米的液化天然氣。

俄羅斯對烏克蘭發動侵略戰爭之後，歐盟已經表示將減少進口俄羅斯天然氣。

這將意味著歐盟必須增加進口，並生產更多的可再生能源。

歐盟和美國的協議於周五在美國總統拜登對布魯塞爾進行為期三天的訪問期間宣佈。

拜登：如果俄羅斯使用化學武器，北約將做出回應

圖像來源，Reuters

美國總統拜登表示，如果俄羅斯在烏克蘭使用化學武器，北約「會做出回應」。

正在歐洲與盟國會談的拜登並沒有具體說明「回應」可能意味著什麼。

拜登周五（25日）將前往波蘭，超過 200 萬烏克蘭人逃入波蘭躲避戰火。

當被問及如果普京使用化學武器是否會促使北約做出軍事反應時，拜登回答說，「如果他使用化學武器，我們會做出回應。回應的性質將取決於使用的性質。」

此前西方國家警告，俄羅斯可能凖備在烏克蘭使用化學或生物武器。

克里姆林宮：脫離G20「沒什麼大不了的」

圖像來源，Reuters

美國總統拜登稱俄羅斯應被排除在G20之外，克里姆林宮對此做出回應。

克里姆林宮認為，結果不會是災難性的。

發言人德米特里·佩斯科夫（Dmitry Peskov）告訴記者，「G20 模式固然很重要，但在當前情況下，大多數成員與我們處於經濟戰狀態，（離開它）不會發生任何可怕的事情。」

佩斯科夫說，世界並不僅限於美國和歐洲，他還說，孤立莫斯科的努力將會失敗。

俄羅斯考慮接受比特幣支付石油和天然氣

圖像來源，Getty Images

一位莫斯科高級官員稱，俄羅斯正在考慮接受比特幣作為其石油和天然氣出口的支付方式。

俄羅斯國家杜馬能源委員會主席帕維爾·扎瓦爾尼（Pavel Zavalny）表示，可以允許「友好」國家以加密貨幣或當地貨幣支付。

本周早些時候，俄羅斯總統普京表示，「不友好」的國家要用盧布購買其天然氣。

據信，此舉旨在提振已貶值超過 20% 的俄羅斯貨幣。