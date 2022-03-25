所羅門群島計劃和中國展開安全合作 引發澳大利亞緊張關注

15 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 所羅門群島去年發生騷亂

所羅門群島證實正在起草一份與中國的安全協議，此舉引發鄰國澳大利亞和印太地區其他西方盟國的警覺。

媒體的爆料還透露，中國有可能會在位於澳大利亞東北方的所羅門群島設立軍事基地。

這個消息引發澳大利亞的緊張關切，長期以來澳大利亞一直是所羅門群島主要的防衛伙伴，以及最大的援助國。

澳大利亞和新西蘭兩國都表示，已經向所羅門群島政府表達對事態的關切。

澳大利亞外長佩恩（Marise Payne）表示，她尊重所羅門群島做出主權決定的權利，但是「我們特別關切任何危害區域穩定和安全的行動，包括建立軍事基地這種常在性設施。」

新西蘭也表示關切，擔心此一計劃可能「破壞現有機制的穩定，以及長久以來太平洋地區的安全結構。」

所羅門群島沒有透露安全協議草案的細節，也沒有證實被洩漏的草案是否是最終協議版本。

但所羅門群島政府表示，「正在擴大與更多國家安全合作」，「多元化發展安全伙伴，其中也包括中國」。

中國可以派遣軍隊

所羅門群島位於澳大利亞東北方，距離約2000公里，被披露的安全協議草案尤其引起澳大利亞的關切。

安全協議說明了雙方安全合作的架構，按照協議草案規劃，中國可以派遣軍隊「保護在所羅門群島上中方人員和中國主要項目的安全」。

協議草案還顯示，所羅門群島可以「要求中國派遣警察、武裝警察、軍事人員、和其他執法人員和軍隊」。

協議草案還包括部分條款，「讓中國船隻可以訪問所羅門群島，執行後勤補給，停靠和轉運」。

安全分析人士表示，這個協議草案首次表明中國在該地區的明確企圖。

澳大利亞智庫，洛伊國際政策研究所（Lowy Institute）的太平洋島嶼區域分析專家普萊克（Jonathan Pryke）表示，「這在白紙黑字上顯示出中國想要的東西，在某種程度上幫了澳大利亞一個忙。」

「這只不過是剛開始而已，距離中國真正在所羅門群島上實現軍事存在還有很長的進程……但是光看到中國的企圖就已經夠讓人擔心。」

所羅門群島政府強調，任何與中國的戰略伙伴關係都會「涉及發展的層面」，該國將「簽署和執行」數個和中國的協議，包括擴大貿易和民航服務合約。

但是該國也對「兩大合作伙伴——中國和澳大利亞」提供警察訓練和提供設備表示歡迎。

澳大利亞對中國在印太地區增加的影響力越來越感到關切，近年來更試圖加大援助支出以壓過中國的影響力。

2018年，澳大利亞推出新政策，和澳大利亞的「太平洋家庭」加強關係，投入數十億美元的基礎設施資金，廣泛被視為是反擊中國在該地區的支出和貸款。

儘管如此，所羅門群島和中國關係仍然越來越近，2019年所羅門群島和台灣斷交，與中國建交。

澳大利亞前總理陸克文稱此協議草案是「澳大利亞數十年來所見到的最重要的安全動作之一」，是現任澳大利亞政府在「自家門口」的一次防禦失敗。

所羅門群島去年發生反政府騷亂，後來澳大利亞派遣軍隊，並恢復過去長期的警察協助任務，中國也協助該國警察訓練。

受到中國在該地區加強角色的影響，今年2月，美國也表示計劃重新在所羅門群島開設大使館。

美國、英國、澳大利亞去年簽署指標性的防衛條約——「Aukus」澳英美聯盟，借此加強西方盟友在印太地區的存在。

所羅門是什麼樣的國家？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 所羅門群島曾是台灣在太平洋面積最大、人口最多的邦交國。

所羅門位於南太平洋西邊，澳大利亞東北方，巴布亞新幾內亞東方，由六個主要島嶼以及900多個小島所組成，人口65萬。

所羅門群島曾經是英國殖民地，二戰後於1978年獲得獨立，成為英聯邦成員國，以英女王伊麗莎白二世為國家元首，由所羅門群島總督代行職務，政府則由總理領導。

據聯合國人類發展指數的衡量標凖，所羅門群島全球排名第151名，屬於中間偏低位置，該國人民大多依靠務農、捕魚和種植為生。

1983年，所羅門與台灣建交，後來成為台灣在南太平洋最大的友邦。多年來，雙方維繫多項合作協議，尤其是台灣對所羅門長期來的醫療援助，經常派遣醫護人員前往所羅門群島行醫救助偏鄉居民。