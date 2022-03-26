東航客機墜毀、拜登習近平通話談烏克蘭、中國疫情持續帶來挑戰以及本周更多重要故事

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圖像來源，Xinhua

俄烏之戰仍是當前的關注焦點，但除了戰爭本身外，全球地緣政治格局受到的影響以及歐美如何應對這場戰爭的新聞受到更多關注；中國東航MU5735航班墜毀，失事原因難以確定，但現場發現了第一個黑匣子，或能帶來一些信息；定居英國的香港人參加國際志願軍團參與烏克蘭之戰；奧密克戎變種病毒引發的疫情席捲中國，中國的清零政策因其巨大社會代價持續面臨挑戰。

剛剛過去的一周，BBC中文以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

圖像來源，AirTeamImages.com 圖像加註文字， 墜毀的波音737-800客機交付東航服役不到七年。

東航MU5735客機星期一（3月21日）下午從雲南昆明飛往廣東廣州途中，墜落廣西梧州藤縣琅南鎮莫埌村附近山谷。機上當時載有132人，其中旅客123人、機組9人。

flightradar24.com其後發佈詳細數據指出，飛機出發11分鐘後爬升至2.91萬英尺（8870米），到14:20急降至7425英尺（2263米），然後回復至8600英尺（2621米），繼而再次急降。該網站最後記錄到MU5735航班的廣播式自動相關監視（ADS-B）信息是在14:22:35，當時飛機高度為3225英尺（982米）。

中國民航局安全辦主任朱濤星期二晚進一步公布，客機13:16從昆明起飛，14:17保持巡航高度8900米進入廣州管制區（廣州飛航情報區）。至14:20，管制員發現飛機高度急劇下降，多次呼叫機組，但未收到任何回應，14:23飛機雷達信號消失，其後證實墜毀。

圖像來源，Reuters

拜登在美東時間星期五上午9時，也就是北京時間當天晚上9時許與習近平開始對話，通話持續將近兩個小時。

中國官方媒體報道稱，習近平在通話中說，國家關係不能走到兵戎相向這一步，衝突對抗不符合任何人的利益。

圖像加註文字， Spencer凖備離開波蘭克拉科夫的旅舍前往烏克蘭邊境

BBC中文追蹤訪問到了三名不久前才移民英國的香港人，記錄他們前往烏克蘭的旅程和心理歷程。

在接受訪問的香港人中，有的決計加入烏克蘭領土防衛外籍志願兵團，希望擔起後勤和醫護崗位；有的則希望參與人道支援工作，接送難民和派發物資。

圖像來源，Getty Images

在中國大陸，最近每天都報告數千例病例，東北吉林省有數百萬人被封鎖，這是自疫情防控初期以來，中國首次對整個省份實施封鎖。

正式來說，中國政府沒有宣佈放棄「清零」。但對於如何最好地處理病毒，已經有一些立場軟化的跡象。

本周早些時候，中國國家衛健委稱，輕症病例應在集中區域隔離，而不是在醫院治療。病人解除隔離的標凖也放低了。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 烏克蘭副總理米哈伊洛·費多羅夫（Mykhailo Fedorov）

費多羅夫在接受BBC中文的郵件採訪時還表示，烏克蘭政府已呼籲銀聯等中國公司停止在俄羅斯的業務，但暫未收到回復。

「我們希望中國支持烏克蘭，選擇光明的一面，」費多羅夫表示。

費多羅夫呼籲中國企業可以加入制裁俄羅斯的行動。他稱，「如果一個企業選擇與俄羅斯合作，它就選擇了黑暗的一面」。