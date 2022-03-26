烏克蘭戰爭是否會推動日本成為一個擁有核武器的國家

傅東飛 (Rupert Wingfield-Hayes)

BBC駐東京記者

27 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 前日本首相安倍晉三關於核武器的言論讓日本震驚。

日本會考慮擁有核武器？這想法很荒謬。這是世界上唯一遭受過核武器襲擊的國家。而且兩次。難以想象這個國家會擁有核武器。老百姓也永遠不會接受，對吧？

沒錯。

或者說，在過去的77年裏，這麼說都沒錯。

但過去幾周，一位日本政治家提出異議。他就是日本戰後任期最長的首相，安倍晉三。安倍公開表示，日本確實應該認真地、急迫地考慮核武器問題。

這個話題意味著與日本戰後的和平主義承諾根本決裂——日本戰後的憲法對此有明確規定。

然而，在俄羅斯入侵烏克蘭之時，出現這種對核武器的呼籲，並非巧合。

對於那些像安倍一樣，長期渴望日本重新軍事化的人來說，俄羅斯對烏克蘭的入侵是一個強有力的例證——面對更大、武器更精良、更具侵略性的鄰國時，那些沒有能力保護自己的國家會發生什麼。

悉尼洛伊研究所（Lowy Institute）的馬利德（Richard McGregor）認為，在安倍晉三看來，現在正是時候，在日本推動真正的辯論，開展說服日本公眾的嚴肅工作。

「我感覺這就像一個聖杯。他想嘗試改變公眾觀點，坦率地講過去（日本公眾）在這方面很頑固。」他告訴BBC。

頑固是一種委婉的說法。去年進行的一項調查發現，75%的日本人希望該國簽署《禁止核武器條約》。

安倍關於核武器的觀點引發廣島和長崎的原子彈爆炸倖存者團體的憤怒。現任首相岸田文雄（他來自廣島）迅速抨擊了他的前任，稱安倍的建議是「不可接受的」。

但安倍是一位精明的政治家。他知道烏克蘭問題引起巨大震動，他也知道，日本公眾對神秘莫測的擁核國家朝鮮和日益咄咄逼人的中國感到擔憂。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 現任日本首相岸田文雄抨擊了他的前任，稱安倍的建議是「不可接受的」。

島田洋一（Yoichi Shimada）教授是一位保守派學者，長期以來他是安倍晉三的朋友和顧問。

「他認為，日本必須擁有某種獨立的武力來對抗中國或朝鮮，」島田稱，「而這可能包括一個核武庫。但他也知道，任何政治家主張日本擁有核武器都是自尋死路，所以他想激活這場辯論。」

「日本政府現在的官方立場是依靠美國的延伸（核）威懾力量。但日本不允許美國在日本部署核武器。坦率地說，這是很自私的。」

因此，安倍並非建議日本建造自己的核武器。他建議可以從美國借一些。

在冷戰後的世界裏，人們基本上忘記了這樣一個事實：德國、比利時、意大利和荷蘭都在自己的土地上部署了美國的核武器。

不僅如此，如果發生核戰爭，這些無核武器國家可以用自己的飛機代表美國向目標發射這些武器。

這就是安倍現在為日本提出的建議。

但這仍然讓人感覺非常牽強。自1971年以來，日本法律明確禁止任何核武器進入該國領土。但是，安倍並不是唯一一個呼籲就該禁令進行討論的人。

加藤良三（Ryozo Kato）是日本戰後任職時間最長的駐美大使，也許是日美同盟最熱心的倡導者。他認為，在朝鮮擁有核武器的情況下，日本不能再僅僅依靠美國的核保護傘。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 朝鮮目前正忙於發展自己的導彈能力和核武器。

「（威脅）可能不是來自中國，」他說。

「一些瘋狂的領導人可能決定向日本發射核武器。或者他們可以利用其進行政治恐嚇。日本是相當容易受到恐嚇的。我們必須在防禦方面做得更多。」

日本的和平主義是二戰後美國佔領者強加的。廢除它一直顯得很困難。然而，美國政府，以及很多美國和日本的政治精英現在都支持這一觀點。

「許多美國人希望他們沒有用和平憲法約束日本，」洛伊研究所的馬利德說。

「我們不應該忘記，像安倍這樣的人對美國人把這部憲法強加給他們深感不滿。他們顯然把自己的惱怒憋在心裏，因為他們希望與美國結盟。」

「他們知道自己無法應對中國。在和平憲法這個問題上，太平洋兩岸的買方和賣方都很後悔。」

事實上，不管日本的憲法怎麼規定，日本已經遠遠不是一個真正的和平主義國家。

日本海軍現在是世界上最強大的海軍之一——比英國的皇家海軍規模大不少。日本所缺乏的是遠程打擊能力。

島田洋一說，現在的共識是必須改變。日本應該擁有能夠打擊敵方領土的武器，島田洋一認為，在執政的自民黨中，絶大多數政治家認為日本有必要擁有這種能力。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 島田洋一說，俄羅斯對烏克蘭的核威脅刺激了日本政客。

島田稱，普京對烏克蘭的威脅只是讓這一點更加緊迫。

「普京總統提到了對一個無核國家使用核武器。這對日本的許多政治家來說相當於改變了遊戲規則。」

「俄羅斯是聯合國安理會的常任理事國。我們都知道普京很殘酷。但這仍然非常令人震驚，即使是對他來說。」

與烏克蘭不同，日本與美國有著全面的盟友關係，而且華盛頓承諾對任何攻擊日本的國家進行報復，包括使用核武器。

在美國掌握統治權的時候，這一點一直很有效。但在亞洲，中國現在正迅速實現與美國的軍事平衡。然後是特朗普的當選。

「特朗普說，你必須搞好自己的防衛，」《安倍晉三的遺產》一書的作者村上弘美（Hiromi Murakami）說，「他明確說過。我認為美國的總體趨勢基本上與特朗普所說的相同。你不能再完全依賴美國了。」

對加藤大使等一些人來說，答案是加強美日聯盟——日本要承擔更多保護鄰國安全的責任。

對島田來說，這可能意味著有一天日本將不得不發展自己的核威懾力量。

與我交談的每個人都同意的一點是，日本必須以某種方式克服對於談論自身防衛問題的禁忌。

村上弘美說，「這個問題已經被迴避了很多很多年了。」

「但日本領導層真的需要把這個問題擺上台面，向公眾表明，我們不能再生活在一個虛假的世界裏了。」