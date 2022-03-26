俄羅斯入侵烏克蘭：3月26日最新情況綜述

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圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 赫爾松是戰爭爆發的頭幾天內第一個被俄羅斯佔領的城市，現在俄羅斯可能火力重點放到更西邊的地方

俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭自2月24日爆發以來已經持續超過一個月。以下是3月26日一些最新進展：

俄羅斯表示戰爭的第一階段已經結束，現在將會把重點放在烏克蘭東部頓巴斯（Donbas）地區的「完全解放」上面。

西方官員相信，這暗示了莫斯科已經理解到它的戰前策略已經失敗。

英國國防部表示，俄羅斯可能會繼續對烏克蘭使用重火力攻擊，以限制自己遭到嚴重損失。

烏克蘭總統澤連斯基表示，俄羅斯遭到「強烈打擊」攻勢受阻，他還宣稱至今已經有超過16,000名俄軍陣亡。

但是，俄羅斯國防部自戰爭開始為止第二次更新傷亡數字，表示1,351名俄軍陣亡，遠遠低於烏克蘭和西方國家估計的數字。

美國國防部表示，烏克蘭軍隊可能會重新奪回南部城市赫爾松（Kherson），該城市是戰爭爆發的頭幾天內俄羅斯第一個佔領的城市。

法國總統馬克龍表示，法國、希臘和土耳其正試圖組織平民從被圍困的港口城市馬里烏波爾（Mariupol）撤離，他表示將會和俄羅斯總統普京討論相關安排，澤連斯基警告該城市的人道危機越來越嚴重。

普京簽署一項法律禁止散播關於俄羅斯官員在國外工作的「假新聞」，違反者面臨最高15年監禁的刑罰。

美國總統拜登在波蘭和烏克蘭部長會談

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 美國總統拜登在波蘭和兩名烏克蘭政府部長舉行會談

美國總統拜登在波蘭和兩名烏克蘭政府部長會面，這是俄羅斯入侵一個月以來，拜登第一次與烏克蘭如此高層級官員面對面會談。

美國白宮表示，拜登是「順便路過參加」美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）兩人和烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）、國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）之間的會談。

拜登目前正在波蘭訪問，訪問期間他也和波蘭總統杜達（Andrzej Duda）舉行會面，3月26日晚些時候，拜登將就俄烏戰事發表重要講話。

評論員表示，烏克蘭外交部長和國防部長出國到波蘭與美國總統和官員會面，顯示烏克蘭對與俄羅斯的戰爭越來越感到信心。

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錄像畫面顯示俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）仍然在世

圖像來源，evn

經過兩個星期熱烈討論和不斷猜測關於俄羅斯國防部長紹伊古的行蹤之後，俄羅斯國防部公布了一段錄像，畫面上他向高級軍官將領發表講話。

錄像中他按照手中的稿子發表關於向在烏克蘭的俄羅斯軍隊提供武器的講話，講話時偶爾口齒不清。

此前紹伊古鮮少露面，引起許多人猜測他是否有健康問題，甚至有消息說他心臟病發。

但是俄羅斯國防部發表的這段錄像沒有任何信息表明錄像的拍攝時間。

俄羅斯陸軍中將雅科夫·列讚採夫（Yakov Rezantsev）在烏克蘭陣亡

圖像來源，Denis Nasik/Wikimediacommons

烏克蘭國防部表示，又有一名俄羅斯將軍陣亡，陸軍中將雅科夫·列讚採夫在南部城市赫爾松攻擊中喪生。

列讚採夫是俄羅斯第49聯合軍司令。

西方官員表示他是俄羅斯入侵以來在烏克蘭陣亡的第七位俄軍將軍，也是第二位中將階級將軍，該軍階是據報陣亡的最高階級軍官。