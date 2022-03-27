俄羅斯入侵烏克蘭：拜登稱普京不能繼續執政 遭俄駁斥

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美國總統拜登周六（3月26日）表示，俄羅斯總統普京不能繼續執政，普京對烏克蘭發動戰爭是莫斯科的戰略失敗。

路透社報道，拜登在波蘭華沙表示：「看在上帝份上，這個人不能繼續掌權。」

拜登還說，進入第二個月的俄羅斯和烏克蘭戰爭，已經團結了西方。他說，北約是一個防禦聯盟，從未想讓俄羅斯滅亡。

路透社引述美國白宮有關人士的澄清報道稱，拜登稱俄羅斯總統普京「不能繼續執政」，並不是在呼籲俄羅斯政權更迭。

「總統的意思是，不能允許普京對他的鄰國或該地區行使權力。他不是在討論俄羅斯的權力或政權更迭，」這位官員在拜登在華沙發表講話後表示。

拜登的言論引發了美國資深外交官理查德·哈斯（Richard Haass）的強烈批評。

美國外交關係委員會主席哈斯在推特上發帖稱，這些言論「讓困難的局勢變得更加困難，讓危險的局勢變得更加危險」。

俄羅斯回應

克里姆林宮同一天駁斥了拜登的言論，稱俄羅斯人選舉產生自己的總統。

當被問及拜登的評論時，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）對路透社表示：「這不是拜登能決定的。俄羅斯的總統是俄羅斯人選舉出來的。」

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佩斯科夫沒有對白宮的澄清作出進一步回應。

自俄羅斯總統普京上個月下令入侵烏克蘭以來，拜登加強了對普京的個人攻擊，克里姆林宮則對這位美國領導人的心理狀態提出了質疑。

上周，俄羅斯指責拜登對普京進行「人身侮辱」，此前拜登曾將普京稱為「戰爭罪犯」和「兇殘的獨裁者」，並表示拜登的言論似乎是出於憤怒、疲勞和健忘。

俄羅斯聯邦航天局（Roscosmos）負責人羅戈津（Dmitry Rogozin）在社交媒體上諷刺地表示，對拜登最新言論的澄清來自白宮醫療部門。

BBC駐北美記者安東尼·澤克爾（Anthony Zurcher）分析

周六，美國總拜登在波蘭首都華沙的一次演講中談到俄羅斯總統普京時說：「看在上帝的份上，這個人不能繼續掌權。」

隨後白宮很快表示，拜登並不是在呼籲政權更迭，而是在強調普京不能對其其鄰國行使權力。

這顯然是在試圖扭轉局面，人們擔心這會給普京施加更大的壓力，讓他更加不安。

因為普京是一個軍事上苦苦掙扎的國家的領導人，而且還控制著一個核武庫，美國方面擔心的是，他們不想把普京逼到牆角。直接呼籲政權更迭可能導致不穩定，增加不可預測性。

在這種情況下，你最不想要的就是不可預測性。

波蘭回應

「世界上最強大的國家的總統來到華沙，非常坦率地談到了俄羅斯的侵略行為，」波蘭外交部發言人賈西納（Lukasz Jasina）告訴BBC。

「拜登對俄羅斯人說，總有時機改變一個獨裁者。這是一次非常感人和深刻的經歷。」

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「不能讓普京回到我們的全球社會，我們不能聽他的，他不是我們信任的伙伴，」賈西納說。