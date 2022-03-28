俄羅斯入侵烏克蘭：3月28日最新情況綜述
俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭自2月24日爆發以來已經持續超過一個月。以下是3月28日一些最新進展：
- 烏克蘭總統澤連斯基表示，作為與俄羅斯達成和平協議的一部分，烏克蘭凖備討論採取中立地位
- 但他表示，這樣的協議必須由第三方擔保，並進行公投
- 澤連斯基是在一段周日播出的視頻通話中對獨立俄羅斯記者說出這番話的。這引發了莫斯科國家媒體監管機構的警告
- 澤連斯基表示，在與俄羅斯的下一輪和談中，他的首要任務是維護烏克蘭主權和領土完整。烏克蘭與俄羅斯代表的下一輪面對面談判將於本周在土耳其舉行
- 烏克蘭國防軍在每日行動更新中表示，俄羅斯軍隊在頓涅茨克和盧甘斯克地區的五次襲擊已被擊退；烏克蘭軍隊繼續阻止旨在控制基輔市主要道路和定居點的俄羅斯軍隊，烏方稱俄軍試圖從西北部和東部突破烏克蘭的防線。BBC無法獨立核實這些說法
- 法國、希臘和土耳其正在就對留在馬里烏波爾的17萬平民進行人道主義救援舉行談判
- 烏克蘭首都基輔的學生今天將能夠通過遠程在線平台恢復學習。基輔市長周日宣佈開放遠程在線學習平台，並稱課程將「更適應當前的條件」
- 烏克蘭一名部長表示，切爾諾貝利核電站周圍發生了新的火災，該核電站仍由俄羅斯軍隊控制。早些時候的報道說，在居民抗議後，俄羅斯軍隊離開了他們在切爾諾貝利核電站外佔領的一個城鎮
- 英國國防部在其關於烏克蘭局勢的最新簡報中說，過去24小時內「俄羅斯軍隊在烏克蘭的部署沒有發生重大變化」。他們補充說，俄羅斯在南部靠近馬里烏波爾市的地方取得了進展，試圖奪取該港口的俄軍仍在馬里烏波爾市附近與烏克蘭方面展開激戰
- 紅十字國際委員會表示，它仍然無法為被圍困的馬里烏波爾提供任何援助，因為俄羅斯和烏克蘭需要保證援助通道的安全
- 根據基輔經濟學院一項新的估計稱，烏克蘭的戰爭對基礎設施造成了超過630億美元（478億英鎊）的損失
- 據聯合國估計，迄今為止至少有1100 名平民死亡，超過1000萬人流離失所
- 烏克蘭軍事情報負責人基裏洛·布達諾夫（Kyrylo Budanov）稱，俄羅斯正試圖「在烏克蘭製造南北朝鮮」
- 白宮表示，拜登總統說普京「不能繼續掌權」，並不是在呼籲政權更迭；美國國務卿布林肯在耶路撒冷的一次演講中重申了這一立場。美國官員說：「總統的觀點是，不能允許普京對其鄰國或該地區行使權力」
- 俄羅斯回應說：「俄羅斯總統是由俄羅斯人選出來的，不是由拜登決定的」
- 烏克蘭軍方總參謀部表示，俄軍2個戰術營在蒙受重大損失後，已從基輔地區撤回到白俄羅斯境內，白俄羅斯是俄羅斯的盟友
- 多名好萊塢明星在美國洛杉磯舉行的奧斯卡頒獎典禮上向烏克蘭致敬
- 數以萬計的平民被困在烏克蘭城市切爾尼戈夫（Chernihiv），經過一個月的激烈戰鬥，那裏已沒有煤氣、自來水或電力供應。切爾尼戈夫位於德斯納河岸邊，是最早遭到俄羅斯軍隊襲擊的烏克蘭城市之一，俄羅斯軍隊從白俄羅斯越境前往基輔
支持烏克蘭的全球反戰抗議活動
世界各地周日（3月27日）都發生了示威活動，抗議者呼籲結束烏克蘭的戰爭。