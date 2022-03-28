奧斯卡頒獎禮重點：《Coda》獲最佳電影、致敬烏克蘭、史密斯為妻掌摑諧星

Philippe Rousselet, Fabrice Gianfermi and Patrick Wachsberger win the Oscar for Best Picture for "CODA" at the 94th Academy Awards in Hollywood, Los Angeles, California, U.S., March 27, 2022. REUTERS/Brian Snyder

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《Coda》奪得最佳電影。

第94屆奧斯卡頒獎典禮在美國時間3月27日晚在舊金山舉行，在烏克蘭戰火的背景下，典禮加插了默哀環節，多名影星以藍黃色飾物表態支持。

《King Richard》 （國王理查德、王者理查、王者世家）的威爾‧史密斯（Will Smith，又譯韋史密夫）獲得最佳男主角，首次奪得這項殊榮的他，在今年頒獎禮上不滿妻子的脫髮問題被開玩笑而上台打諧星，引發關注。

無聲致敬烏克蘭

俄羅斯入侵烏克蘭引來西方國家聲討，不少影星身上有藍黃色的飾物，表態支持烏克蘭，例如影星傑森‧莫瑪（Jason Momoa）的藍黃袋巾和本尼迪克特‧康伯巴奇（Benedict Cumberbatch）的襟章。

一些明星則戴上藍絲帶，上面寫上「With Refugees」（與難民一起），有報導說，這些藍絲帶是由聯合國難民公署派發，希望明星繋上去關注難民困境，不單是烏克蘭的難民，也包括世上8500萬名失去家園的難民。

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典禮以默哀的方式支持烏克蘭人民，指他們面對入侵、衝突，數以百萬計的家庭需要食物、醫護、食水和緊急服務。烏克蘭出世的女星米拉‧庫妮絲（Mila Kunis）在台上不點名提及烏克蘭和俄羅斯，指全球近幾周遭「國際事件」震驚，讚揚有很多人「在深不可測的黑暗中持續抗爭」。

美國《紐約時報》報導，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）曾爭取在典禮上以視頻亮相，不過奧斯卡主辦方決定以默哀形式進行。

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史密斯掌摑諧星

典禮直播時，諧星克里斯‧洛克（Chris Rock）在頒發最佳紀錄片時，以威爾‧史密斯的太太賈達‧史密斯（Jada Smith）開玩笑，指深受脫髮問題困擾而以剃發造型示人的她，可以拍攝電影《G.I. Jane》（魔鬼女大兵、伴我雄心）的續集，這電影講述女角剃頭參軍的故事。

賈達‧史密斯看似感到困擾而沒有笑。這番言論觸怒威爾‧史密斯，他走上台掌摑克里斯‧洛克，並說髒話叫他不要提及他太太的名字。克里斯‧洛克表情錯愕，說這是「電視史上最棒的一晚」。

起初一些在場人士還以為這是主辦方刻意安排，但事件令轉播一度中斷。

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威爾‧史密斯不滿妻子的脫髮問題被開玩笑而上台打諧星克里斯‧洛克。

之後53歲的威爾‧史密斯憑電影《King Richard》 奪得最佳男主角，他發言時向主辦方及一眾提名人道歉。

「藝術模仿生活，我看起來像瘋狂父親，」他說，「但愛讓你做瘋狂的事。」

網上有人認為洛克笑話過火，亦有人指史密斯不應該訴諸暴力。

其他重要獎項

講述聾啞人家庭的《Coda》（健聽女孩、樂動心旋律、心之旋律）奪得最佳電影，該片是屬於串流片台Apple TV+的電影，過去串流平台也難以在奧斯卡奪得大獎，今年是一大突破。該片演員特洛伊‧科特蘇爾（Troy Kotsur）奪得最佳男配角，成為首位聽障男演員奪得這項殊榮。

《The Eyes of Tammy Faye》 （塔米‧菲的眼睛、神聖電視台）的女主角傑西卡‧查斯坦（Jessica Chastain）獲得最佳女主角。

阿麗亞娜‧德博斯（Ariana DeBose）憑電影《West Side Story》（西區故事、西城故事）奪得最佳女配角，她是非洲裔拉丁人，亦是公開自己女同志身份的演員，她在台上呼籲所有被人質疑身份的人，會找到自己的位置。

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最佳女配角阿麗亞娜‧德博斯

獲12項提名的《The Power of The Dog》（犬之力、犬山記）奪得最佳導演獎，而另一熱門電影《Dune》（沙丘、沙丘瀚戰）奪得6項大獎，包括最佳攝影、剪輯、音效、原創電樂、美術設計及視覺效果。

改編村上春樹小說的電影《Drive My Car》（駕駛我的車、在車上）獲最佳國際電影獎，是日本自2008年以來再度獲獎，有份參演該片的台灣演員袁子蕓也有出席典禮。而最佳動畫長片則由迪士尼的《Encanto》 （奇幻魔法屋、魔法滿屋）奪得。