奧斯卡頒獎禮重點：《Coda》獲最佳電影、致敬烏克蘭、史密斯為妻掌摑諧星

29 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 《Coda》奪得最佳電影。

第94屆奧斯卡頒獎典禮在美國時間3月27日晚在舊金山舉行，在烏克蘭戰火的背景下，典禮加插了默哀環節，多名影星以藍黃色飾物表態支持。

《King Richard》 （國王理查德、王者理查、王者世家）的威爾‧史密斯（Will Smith，又譯韋史密夫）獲得最佳男主角，首次奪得這項殊榮的他，在今年頒獎禮上不滿妻子的脫髮問題被開玩笑而上台打諧星，引發關注。

無聲致敬烏克蘭

俄羅斯入侵烏克蘭引來西方國家聲討，不少影星身上有藍黃色的飾物，表態支持烏克蘭，例如影星傑森‧莫瑪（Jason Momoa）的藍黃袋巾和本尼迪克特‧康伯巴奇（Benedict Cumberbatch）的襟章。

一些明星則戴上藍絲帶，上面寫上「With Refugees」（與難民一起），有報導說，這些藍絲帶是由聯合國難民公署派發，希望明星繋上去關注難民困境，不單是烏克蘭的難民，也包括世上8500萬名失去家園的難民。

圖像來源，EPA

典禮以默哀的方式支持烏克蘭人民，指他們面對入侵、衝突，數以百萬計的家庭需要食物、醫護、食水和緊急服務。烏克蘭出世的女星米拉‧庫妮絲（Mila Kunis）在台上不點名提及烏克蘭和俄羅斯，指全球近幾周遭「國際事件」震驚，讚揚有很多人「在深不可測的黑暗中持續抗爭」。

美國《紐約時報》報導，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）曾爭取在典禮上以視頻亮相，不過奧斯卡主辦方決定以默哀形式進行。

圖像來源，Reuters

史密斯掌摑諧星

典禮直播時，諧星克里斯‧洛克（Chris Rock）在頒發最佳紀錄片時，以威爾‧史密斯的太太賈達‧史密斯（Jada Smith）開玩笑，指深受脫髮問題困擾而以剃發造型示人的她，可以拍攝電影《G.I. Jane》（魔鬼女大兵、伴我雄心）的續集，這電影講述女角剃頭參軍的故事。

賈達‧史密斯看似感到困擾而沒有笑。這番言論觸怒威爾‧史密斯，他走上台掌摑克里斯‧洛克，並說髒話叫他不要提及他太太的名字。克里斯‧洛克表情錯愕，說這是「電視史上最棒的一晚」。

起初一些在場人士還以為這是主辦方刻意安排，但事件令轉播一度中斷。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 威爾‧史密斯不滿妻子的脫髮問題被開玩笑而上台打諧星克里斯‧洛克。

之後53歲的威爾‧史密斯憑電影《King Richard》 奪得最佳男主角，他發言時向主辦方及一眾提名人道歉。

「藝術模仿生活，我看起來像瘋狂父親，」他說，「但愛讓你做瘋狂的事。」

網上有人認為洛克笑話過火，亦有人指史密斯不應該訴諸暴力。

其他重要獎項

講述聾啞人家庭的《Coda》（健聽女孩、樂動心旋律、心之旋律）奪得最佳電影，該片是屬於串流片台Apple TV+的電影，過去串流平台也難以在奧斯卡奪得大獎，今年是一大突破。該片演員特洛伊‧科特蘇爾（Troy Kotsur）奪得最佳男配角，成為首位聽障男演員奪得這項殊榮。

《The Eyes of Tammy Faye》 （塔米‧菲的眼睛、神聖電視台）的女主角傑西卡‧查斯坦（Jessica Chastain）獲得最佳女主角。

阿麗亞娜‧德博斯（Ariana DeBose）憑電影《West Side Story》（西區故事、西城故事）奪得最佳女配角，她是非洲裔拉丁人，亦是公開自己女同志身份的演員，她在台上呼籲所有被人質疑身份的人，會找到自己的位置。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 最佳女配角阿麗亞娜‧德博斯

獲12項提名的《The Power of The Dog》（犬之力、犬山記）奪得最佳導演獎，而另一熱門電影《Dune》（沙丘、沙丘瀚戰）奪得6項大獎，包括最佳攝影、剪輯、音效、原創電樂、美術設計及視覺效果。