烏克蘭戰爭：拜登「脫口而出」的言論有多危險

安東尼·澤克爾（Anthony Zurcher）

BBC北美事務記者

17 分钟前

圖像來源，Getty Images

過去幾星期，美國總統拜登在發表講話的時候，多次脫稿發揮，導致美俄關係溫度驟升到接近沸騰的程度。

上周末，他在波蘭的一次「重大演說」期間，即興發揮似乎是呼籲要普京下台，說法瞬間讓所有人感到驚訝。

拜登在波蘭首都華沙的皇家宮殿（Royal Castle）對波蘭政府官員和代表發表講話時，再一次警告世界此刻正在一個重要關頭，這一場民主和獨裁之間的衝突將會影響整個時代。

他強調北約會捍衛成員國的每一寸土地，他也承諾繼續支持烏克蘭，不過他指出美軍不會在烏克蘭和俄軍作戰。

他的演說鏗鏘有力，但又不逾矩，和國務卿布林肯及其他的美國官員過去數個月來的說法一致。

但是就在演說即將結束之前，拜登突然脫口而出說了一句「看在上帝份上，這個人不能繼續掌權。」

你可以想象，這句話讓所有人都炸鍋了。

俄羅斯發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，「這場演說，以及涉及俄羅斯的內容，令人震驚，我這麼形容算是客氣了。他根本不了解這世界不是只有美國或歐洲而已。」

美國自己也趕緊做出澄清。

拜登的幕僚表示，「總統的意思是，不能允許普京對他的鄰國或該地區行使權力。他不是在討論俄羅斯的權力或政權更迭。」

布林肯稍後也再次說明相同立場，美國做出澄清的速度之快，顯示美國也了解到拜登這句話可能隱藏的危險。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， Watch: Joe Biden closes speech in Poland by saying Vladimir Putin "cannot remain in power"

在當天早些時候，拜登說普京是一名「屠夫」。上周，他似乎超越了自己政府的外交辭令，指控俄羅斯領導人犯有戰爭罪行。這兩次發言就已導致莫斯科譴責，並警告拜登的言論已經讓美俄外交關係緊張到破裂邊緣。

有時候在發表強烈談話的時候會譴責一個國家的領導人，但這和要求他下台之間有一條明確的界線，即使以前在冷戰緊張時期，美蘇之間也不會碰這條紅線，而拜登卻越線了。

「政權更迭」一詞更被指責是強權國家施加在弱小國家上面的字眼，而不是一個核武裝國家對另一個核武裝國家提出的要求。

相隔一天之後，甚至連美國的一些盟國都試圖和拜登的說法做出切割。

法國總統馬克龍警告，拜登的發言可能會破壞俄羅斯與烏克蘭之間的停火協商。

「我們希望在戰爭進一步升級之前能夠停止戰爭，如果我們要做到這點就不能讓局勢升級，不論是用言語或是行動。」

美國國會議員對拜登的談話也表達關切，愛達荷州共和黨議員，參議院外交委員會資深議員吉姆·里施（Jim Risch）直接批評拜登的說法是一次「可怕的失言」。

「我希望他能照稿演出，任何時候說出或像他那樣暗示政權更迭，都會引起巨大問題，美國政府已經盡一切所能避免局勢升級，沒有什麼比呼籲政權更迭要更加讓局勢升級的。」

未經深思熟慮的發言

圖像來源，Getty Images

拜登過去也曾經多次因為出言不慎而惹上麻煩，包括在他過去的競選總統之路，以及在奧巴馬政府擔任副總統期間都曾經發生過，這些未經深思熟慮的發言可能是拜登一時嘴快脫口而出，透露出他內心真正所想，即使他的腦袋要他好好管住這張嘴。

《大西洋》（Atlantic）雜誌的尼科爾斯（Tom Nichols）表示，這個特點有時候在政治上能夠對他加分，讓拜登與美國群眾的情緒產生真正的聯結，但是在目前的外交局勢下，說錯話可能會引發後續效應，從這方面來說對他就是減分了。

尼科爾斯表示，「在和普京野蠻行徑的受害者會面交談之後，很難怪罪拜登會脫口而出那些話，但是世界領導人說的話影響很大，尤其是美國總統說的話更是如此。」

拜登或許認為美俄關係已經被破壞到只要普京繼續掌權就無法修復的境地，但是說出如此明確的話，可能會讓美國目前的首要目標——在維持烏克蘭國土完整的情況下終結戰爭，更加難以實現。

烏克蘭戰事目前並沒有按照普京所要的那樣進行，俄軍陷入困斗傷亡逐漸增加，經濟也因為制裁而面臨壓力，整個國家都被全世界孤立。