烏克蘭戰爭：俄羅斯入侵烏克蘭會不會殃及北極圈內的邊界安寧

伯恩德·德布斯曼 Jr（Bernd Debusmann Jr）

BBC 駐美國華盛頓記者

41 分钟前

圖像來源，DoD Image 圖像加註文字， 美國加拿大在北極舉行聯合空防演習。圖為3月12日，美軍特種部隊把雪地摩託運到加拿大空軍運輸機上。

嚴重的凍傷、咆哮的狂風、能夠讓飛機部件脆弱得不堪一擊的酷寒，這些都能奪走人身體的一部分 —— 腳趾、手指、鼻尖，或者手腳胳膊和腿。這些還不是皮埃爾·勒布朗克在北極的10年中面臨的全部挑戰。勒布朗克是一名加拿大退休上校。

在地球最北端，人類面臨的幾乎完全和徹底的孤立，加劇了這些挑戰，使得日常生活更複雜。

他說：「實際上你可以連續飛幾個小時也看不到任何東西。只有苔原、開闊的森林和針葉林。」 那也被稱為北方森林。

「我在攝氏-78度（-108F）的寒風中操作過。如果你不知道如何在那種天氣下操作，就等著被搜救吧。或者身上有些地方因為凍傷而永遠喪失 ——腳趾、手指，或者鼻尖。」

儘管它與世隔絶且人口稀少，但北美這片廣袤的土地——面積比整個歐洲都大——現在正引起各國政府和安全專家的關注。在俄羅斯入侵烏克蘭後緊張局勢加劇之際，他們警告說北美的北極地區可能很脆弱。

勒布朗說：「普京的行為越來越不理性。當敵人開始採取非理性行動時，你需要確保自己國家的防禦能力達標。在加拿大北極地區，這是一個問題——我們做得還不夠。」

他多年來一直在加拿大北部地區監督軍隊和預警系統。他警告得到了加拿大最高層許多國防官員的響應。國防參謀長韋恩·艾爾（Wayne Eyre）最近在加拿大安全會議上告訴與會者，極北地區是「需關注的關鍵領域」，並補充說，「我們的主權可能會受到挑戰」這件事並非不可想象。

同樣，國防部長安妮塔·阿南德（Anita Anand）告訴加拿大媒體，她凖備訪問北極，並正在制定一項旨在推動加拿大防空系統現代化的開支計劃。

就在本月（2022年3月），美加聯合組成的北美空防司令部（NAADC）在加拿大北極地區舉行年度演習，聲稱目的是測試「對威脅北美的飛機和巡航導彈的應對能力」。

圖像來源，DoD image 圖像加註文字， 美加聯合北極空防演習，3月16日，加拿大軍用飛機在格林蘭島起飛。

專家說，俄羅斯對北極的威脅可能有多種形式，小到突擊隊偷襲加拿大最北端埃爾斯米爾島的設施，大到核潛艇在北極冰層下悄悄潛行。

一旦爆發衝突，俄羅斯導彈——核導彈也有可能——必須飛越北極，打擊加拿大南部或美國的目標。這類導彈中的一種，高超音速導彈 Kinzhal 剛剛在烏克蘭首次用於實戰；這種導彈的飛行速度可以五倍於音速。

挪威國防研究所俄羅斯軍事和北極安全專家卡塔爾濟娜齊斯科（Katarzyna Zysk）對 BBC 表示，隨著海軍老齡化帶來的挑戰日益明顯，加上原來以北極為重點的部隊被調往烏克蘭作戰，北極駐軍的物資和人員銳減，俄羅斯可能會越來越依賴這類武器。

她說：「他們一直在投資這類遠程精密武器...... 俄羅斯在導彈技術領域有優勢。另一個是核技術領域。」

勒布朗克警告說，加拿大對這種威脅的防禦能力「有限」，早期預警系統攤得很薄，且依賴於冷戰時期就存在的「非常陳舊」或已經過時的技術。加拿大在北極的兩個主要空軍基地——伊努維克和伊魁特——相距超過 1730 英里（2800 公里）。

他說：「就空間觀察而言，那是一個巨大挑戰。你需要知道的第一件事就是發生了什麼，」。

「我不確定（加拿大的防禦系統）對高速或高超音速導彈是否有用，因此我們需要增強，需要在後院部署能夠提供我們所稱的『領域感知』，同時讓我們知道正在發生的事情的系統。」

圖像來源，Getty Images

然而，並非所有北極觀察者都認為俄羅斯在北極對北美構成迫在眉睫的現實威脅。

加拿大不列顛哥倫比亞大學北極事務專家邁克爾·拜爾斯（Michael Byers）表示，雖然歐洲的北極地區（斯堪的納維亞半島上與俄羅斯面對面的地區）緊張局勢正在加劇，但俄羅斯不太可能考慮在俄加邊境發動任何形式的入侵或令緊張升級。

他說：「在北極的這一邊，一切都很安靜，很可能會保持這種狀態...... 加拿大北極地區的主要軍事任務是搜救。它離俄羅斯太遠了，俄羅斯干涉那裏的動機太少了。」

拜爾斯認為，關於加拿大北極安全的大部分辯論都是受到國內政治擔憂的推動。

他說：「北極主權是加拿大的一個重大政治問題，政府因忽視它而受到反對黨的批評。當政黨失去權力時，他們開始在這方面做出更大的交易，而當政黨組建政府時，他們往往會淡化它。這是有點循環。」

「但絶大多數加拿大人從未去過北極，也不了解它的規模和惡劣條件，在那裏展開重大軍事行動的難度、代價和危險性。」

「再說一次，俄羅斯還有很長的路要走。」

圖像加註文字， 北極冰的消融、減少帶來的一個直接變化是"西北航道"（Northwest Passage, 又譯西北水道、西北通道）的暢通。這是連接北大西洋和北太平洋的海上貿易航道。

烏克蘭戰爭導致北極緊張局勢加劇的一個更緊迫的後果可能是在很大程度上切斷了俄羅斯與包括加拿大在內的其他北極國家之間的合作，而這給旨在監測潛在的有害事件的發生發展——例如石油洩漏和應對氣候變化 —— 領域未來的合作帶來更多不確定性。

例如，3 月 3 日，負責處理北極地區事務的北極國家論壇北極理事會（Arctic Council）七名成員宣佈，他們將抵制與當前輪值主席俄羅斯進行談判。

「這可能是我們見過的最重大的影響，」總部在阿拉斯加的北極安全與恢復中心（CASR）主任、前北極理事會代表特洛伊·布法德（Troy Bouffard）說。

根據布法德先生的說法，北極理事會為俄羅斯提供了一個渠道，通過這個渠道可以表達自己在該地區的關注、關切和利益，並由此就包括土著社區到安全和環境在內的一系列問題開展合作。

他說：「但現在我們目睹了俄羅斯為了烏克蘭的目標而放棄了主席職位，這非常令人不安...... 這些努力非常有效，非常有力，致使大家不得不匆匆忙忙開始思考將來可能會發生什麼。」