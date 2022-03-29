俄羅斯入侵烏克蘭：俄國億萬富豪阿布拉莫維奇參與和談期間疑遭投毒

41 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 阿布拉莫維奇據報參加了在白俄羅斯邊境舉行的俄烏和談。

接近俄羅斯寡頭富豪羅曼·阿布拉莫維奇（Roman Abramovich；阿巴莫域治）的消息人士稱，他在3月初到烏克蘭接壤白俄羅斯（Belarus，又稱白羅斯）地區參加俄烏和談後，出現疑似被投毒症狀。

身兼英超切爾西俱樂部（Chelsea FC）東主的阿布拉莫維奇據報感到眼睛疼痛和發生脫皮。他目前已經康復。

消息稱，兩名烏克蘭談判代表也出現了症狀。有報道稱這是俄羅斯強硬派所為，目的是要破壞和談。

但在消息傳出後，一位美國匿名官員對路透社稱，情報顯示各人所出現之症狀是由「環境因素」造成，而非遭到投毒。烏克蘭總統辦公室副幕僚長伊霍爾·若夫克瓦（Ihor Zhovkva）也對BBC稱，烏克蘭代表健康狀況「良好」。

若夫克瓦對BBC稱，雖然他沒有接觸過阿布拉莫維奇，但這是一起「假消息」。

BBC安全事務記者弗蘭克·加德納（Frank Gardner）則說，美國希望低調處理任何人——尤其是俄羅斯——在烏克蘭使用過化學武器的指控，因為這將迫使美方採取報復行動，而目前華府極不願意這樣做。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 烏克蘭俄羅斯局勢：回顧過去一個月的戰爭

「眼睛刺痛」

一個接近阿布拉莫維奇的消息來源對BBC表示，他目前已經康復，並繼續參與斡旋，以期盡早結束烏克蘭戰爭。

這場疑似投毒事件凸顯了阿布拉莫維奇在俄烏和談中的角色。他在和談中的確切身份仍待了解，但他的一位發言人稱，阿布拉莫維奇在和談中的影響力「有限」。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）星期天（3月27日）曾表示，阿布拉莫維奇曾向他提出，願意幫助緩解俄羅斯入侵烏克蘭的緊張態勢。

自本月初起，阿布拉莫維奇多次往返莫斯科與基輔，參與了多輪和談。據報他曾會晤澤連斯基總統，但澤連斯基並未出現任何問題。澤連斯基的發言人也稱沒有任何關於這次疑似投毒事件的信息。

調查新聞網站Bellingcat則報道，阿布拉莫維奇與談判代表所出現的病症，「與遭化學武器毒害相吻合」，這包括「眼睛與皮膚發炎，眼睛還會感到像被針刺一樣的疼痛」。

疑似投毒事件發生後，阿布拉莫維奇曾在公眾場合亮相。3月14日，他被拍下在以色列特拉維夫機場出現的照片。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 疑似投毒事件發生10天之後，阿布拉莫維奇出現在特拉維夫機場的貴賓室。

阿布拉莫維奇本月初被歐盟與英國施加制裁，理由是他與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）關係密切，但阿布拉莫維奇否認。

但澤連斯基總統據報曾要求美國暫緩制裁阿布拉莫維奇，並稱他能在和談中擔當一定角色。

克里姆林宮此前表示，阿布拉莫維奇在和談初期有所參與，然而和談進程如今掌握在兩國談判團隊手中。

時隔兩周後，俄烏雙方預定於星期二（29日）在土耳其伊斯坦布爾再次舉行當面會談。

分析

BBC 安全事務記者弗蘭克·加德納（Frank Gardner）

3月3日下午，阿布拉莫維奇在烏克蘭接壤白俄羅斯邊境參加了俄羅斯與烏克蘭之間的和平談判。接下來發生的事情顯得撲朔迷離。

據調查新聞網站Bellingcat所稱，當晚，包括阿布拉莫維奇在內的三名談判代表分別出現神經氣體中毒症狀。他們皮膚發炎，眼睛疼痛，還有非常嚴重的眼後頭疼。這些症狀持續了一整晚。

同樣據Bellingcat所稱，他們除了吃巧克力和喝水，便再也沒有吃任何東西。化武專家檢驗此案，結論是有人蓄意使用化學藥劑。

然而，我們並不知曉這是何人所為。沒有任何人聲稱對此負責。

無可避免地，一些人會懷疑這是否俄羅斯軍方情報總局（GRU；格魯烏）所為。英國當局認定，2018年英格蘭索爾茲伯里（Salisbury）發生的諾維喬克（Novichok）投毒案是由格魯烏於幕後策劃。

俄羅斯方面目前未有評論，也沒有證據證明他們與此有關。但似乎有人希望以此警告和談代表。這並非致命劑量，是用作警告。

至於有美國匿名官員聲稱事件與環境因素有關，則顯得突兀。