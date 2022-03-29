俄羅斯入侵烏克蘭：俄烏雙方對會談有何看法——3月29日最新情況綜述

36 分钟前

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俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭自2月24日爆發以來已經持續超過一個月。以下是3月29日一些最新進展：

俄羅斯和烏克蘭代表團抵達伊斯坦布爾，進行兩周多以來的首次面對面會談，但美國和烏克蘭對俄羅斯的談判意圖表示懷疑

俄烏會談將於周二早上開始，烏克蘭表示，該會談的首要任務是促成停火

但和談取得進展的希望渺茫，美國和烏克蘭都對俄羅斯的意圖表示懷疑

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 3月26日，烏克蘭人在馬里烏波爾穿過俄羅斯和分離主義控制的人道主義走廊

消息人士透露，擁有英超切爾西俱樂部的俄羅斯寡頭富豪羅曼·阿布拉莫維奇（Roman Abramovich；阿巴莫域治）出席烏克蘭和談後，出現疑似被投毒症狀，包括眼睛疼痛和脫皮症狀

美國總統拜登說，他周六發表的關於普京不應該繼續掌權的言論表達了他個人所感受到的「道德憤怒」，而不是美國的政策

烏克蘭總統澤連斯基敦促世界大國加強對俄羅斯的制裁，包括石油禁運

俄羅斯表示正在制定措施，限制「不友好」國家的公民進入該國

英國國防部認為，俄羅斯瓦格納集團的僱傭軍已被派往烏克蘭東部，估計有1000人已在路上

一名美國高級國防官員證實，烏克蘭已成功奪回蘇梅附近的特羅斯蒂亞涅茨鎮，而俄羅斯在基輔的推進已因重點轉向頓巴斯東部地區而停滯不前

俄烏雙方對會談有何看法？

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烏克蘭和俄羅斯的談判代表正在土耳其舉行兩周來的首次面對面會談，基輔方面期望在不放棄領土或主權的情況下尋求停火。

烏克蘭外長德米特羅·庫萊巴（Dmytro Kuleba）談到伊斯坦布爾的會談時說，烏克蘭方面不拿人員、土地或主權做交易。

他在國家電視台上說：「談判最低限度的方案將是人道主義問題，而最高限度的方案是達成停火協議。」

但烏克蘭內政部顧問瓦迪姆·德尼森科（Vadym Denysenko）表示，他懷疑和談會有任何突破。

美國國務院一名高級官員對取得進展的希望也提出了類似的質疑，稱俄羅斯總統普京似乎並未凖備好做出妥協以結束戰爭。

與此同時，克里姆林宮發言人德米特里佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，到目前為止，談判沒有取得任何實質性進展，但重要的是他們繼續親自參加會談。他拒絶提供更多信息。

英國國防部簡報：俄軍政在重組部隊

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 在基輔地區的前線看到一輛燒焦的俄羅斯坦克（2022年3月20日照片）

英國國防部發佈的對烏克蘭戰鬥的每日評估簡報說，烏克蘭軍隊在基輔西北部進行了「局部」反擊並取得了一些成功，俄羅斯軍隊在多個陣地被擊退。

但英國國防部簡報警告說，俄羅斯軍隊仍然通過其打擊能力對烏克蘭首都基輔構成重大威脅。

在南部，俄羅斯軍隊繼續對馬里烏波爾發動猛烈炮擊，但稱烏克蘭軍隊仍控制著市中心。