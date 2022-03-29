奧斯卡頒獎禮：威爾‧史密斯的掌摑和道歉告訴了我們什麼

切爾西‧貝利（Chelsea Bailey）

BBC記者 發自華盛頓

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 史密斯夫婦。

威爾‧史密斯在事後向被他掌摑的諧星洛克道歉，形容自己的行為「不可接受和不可原諒」。

近40年前，「一場小小的打鬥」讓「新鮮王子」陷入困境，虛構的威爾搬到貝萊爾與他的阿姨和叔叔住在一起。

籃球場上的那場有劇本的爭吵，開啟了這位少年作為諧星和演員的職業生涯，但現在一場真實上演的激烈爭吵，可能會破壞這位無可爭議的好萊塢巨星的人生。

在奧斯卡頒獎典禮主持人克里斯‧洛克（Chris Rock）就賈達‧史密斯（Jada Smith）的脫髮開了個玩笑後，她的丈夫威爾‧史密斯（Will Smith）跳上舞台，給了這位諧星一記耳光，全世界都聽到了。

但這個無禮的玩笑、史密斯的暴力反應，以及頒獎典禮不受影響繼續進行，引發了關於「保護女性」意味著什麼的激烈爭論，以及討論美國明顯容忍暴力的文化。

「氣氛變了」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 賈達‧史密斯面對脫髮問題選擇留光頭。

諧星艾米·舒默（Amy Schumer）為了頒獎儀式的廣告間歇後緩解氛圍，開玩笑說「氣氛變了」，這並沒有什麼用，似乎承認洛克不是唯一一個感驚訝的人，但他徒勞地試圖在廣告中斷後緩和情緒。

一些人開玩笑說，史密斯採取了認真對待的方式，正演繹他那壞男孩角色邁克‧洛瑞（Mike Lowrey）。但其他人髮現爭吵令人震驚。

在一條已被刪除的推文中，導演賈德·阿帕托（Judd Apatow）說史密斯「有可能殺死」克里斯·洛克，史密斯「失去了理智」。甚至有人呼籲逮捕他並指控其觸犯襲擊罪。

但女演員蒂法尼·哈迪什（Tiffani Haddish）稱讚史密斯護妻，許多人認同她的觀點。

「也許世界可能不喜歡這樣發展，但對我來說，這是我見過的最美麗的事情，」她告訴《人物》雜誌。

與賈達‧史密斯在電影《Girl Trip（閨蜜假期、嗨翻姐妹行）》中一同出演的哈迪什說，黑人女性經常成為被笑話和被嘲笑的對象，所以看到一個黑人為妻子挺身而出「對我來說意義重大」。

許多美國黑人注意，很諷刺地，克里斯‧洛克曾製作紀錄片《好頭髮》，談及關於頭髮在黑人文化中的重要性，不料卻拿賈達‧史密斯選擇的髮型開玩笑。

賈達‧史密斯是最近公開與脫髮作鬥爭的眾多女性之一，她患有一種俗稱「鬼剃頭」的脫髮病（Alopecia），是一種影響許多黑人女性的疾病。

「戲如人生」

威爾‧史密斯憑電影《King Richard》（國王理查德、王者理查、王者世家）飾演理查德·威廉姆斯（Richard Williams ），而在當天晚上稍後時間奪得首次奧斯卡獎，他領獎時淚流滿面地向主辦方道歉，他最初拒絶向洛克表示歉意。

史密斯說：「我一生均被召喚要去愛人和保護人……戲如人生。」

他繼續將這個獎項獻給他的母親，並承認「這時候很多東西對我而言也很複雜」。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 威爾‧史密斯不滿妻子的脫髮問題被開玩笑而上台掌擊諧星克里斯‧洛克。

這台詞在電台主持人萊納德·麥凱維（ Lenard McKelvey ）的節目中脫穎而出。在他廣受歡迎的廣播節目《早餐俱樂部》中，麥凱維說他認為洛克的笑話只是史密斯猛烈抨擊的一小部分。

「我不知道原因是什麼，但要讓威爾做出這樣的反應，他內心深處有一些我們不知道的東西，」他說。

史密斯坦率地談到自己在一個飽受家庭暴力困擾的家庭中長大。他自傳的第一章，威爾以他父親攻擊母親的悲慘描述開場。這位演員寫道，這一事件定義了他的童年，並最終導致了他的職業生涯。

「從那以後我所做的一切......對於我那天的不作為，我向母親表達了微不足道的歉意，」史密斯寫道，「無論我變得多麼成功……有一種微妙而無聲的感覺總是在我的腦海里跳動：我是一個懦夫。」

「暴力時代」

心理學家傑奎·劉易斯（Jacqui Lewis）博士讀過史密斯的書，但沒有親身接觸過這位演員，她說希望史密斯能夠轉向另一種方式來保護他的家人。

「有些時候發生一些事情，並不想過他想的方式生活，這可能發生在我們任何人身上，」她說。 「他不想成為像他父親般打人的人，但這就是昨晚發生的事情。」

史密斯和洛克之間的爭執打破了名人周圍經常存在的完美外表，但劉易斯說我們應該利用它來審視暴力在我們的文化中是如何成為常態的。

「我們生活在一個充滿暴力的時代：語言、身體、情感、領土、政治話語和幽默都是暴力的。克里斯·洛克也很暴力，」她說。 「這一切都是相互關聯的，暴力在四處均發生，同樣令人震驚，我們可否說受夠了？」

「我們希望以暴制暴嗎？我不希望。」

「不可接受和不可原諒」

在周一晚上發佈到 Instagram 上的一份冗長聲明中，史密斯為他描述為「不可接受和不可原諒」的行為道歉，並表示處於「不斷地自我反省中。」

「所有形式的暴力都是有毒和破壞性的，」這位演員寫道。「我很尷尬，我的行為並不能表明我想成為什麼樣的人。一個充滿愛和善意的世界容不下暴力。」

這位演員還直接向克里斯·洛克道歉，寫道：「我越界了，我錯了。」

包括麥凱維在內的許多網民都稱讚洛克默默承受了這一擊，並保持足夠的鎮定以繼續典禮。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2005年，史密斯夫婦與洛克的合照。

「我關心克里斯·洛克和威爾·史密斯，兩個傳奇人物。兩個神。我個人不喜歡看到兩個黑人之間出現這種情況，」他說，「我們都笑了，但那一巴掌的另一端仍然是另一個人。」

史密斯和洛克都是喜劇演員，俗話說，最好的笑話不會被打倒。 奧斯卡方面表示，現在已經開始對爭吵事件和史密斯展開調查。