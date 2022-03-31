香港終審法院兩名英國法官辭任背後的爭論

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圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 韋彥德認為《港區國安法》對公民自由的威脅令他們難以繼續擔任這份工作。

英國最高法院院長韋彥德（Lord Robert Reed ）與副院長賀知義（Lord Patrick Hodge），辭任香港終審法院非常任法官。

他們認為《港區國安法》對公民自由的威脅令他們難以繼續擔任這份工作，自己不應該被看作認同一個背離政治自由、表達自由價值的政權。

英國首相約翰遜在國會表示，感謝和理解兩人的決定，並指兩人認為受到港區《國安法》限制，無法以原希望的方式繼續工作。執政保守黨多名國會議員表示支持，指英國法官不應協助一個沒有正當程序下關押港人的法律制度。

英國外相特拉斯（Liz Truss，卓慧思）認同法官決定，指英國法官參與香港司法體系會面臨打壓合理化的風險。她說：「我們看到香港民主自由受到系統性侵蝕，《國安法》落實後，當地政府打壓言論、新聞和集會自由。」

「法官受到外部政治壓力」

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 賀知義也宣佈辭任。

中國外交部駐港特派員公署表示 ，英方假借所謂「召回」香港特區終審法院英籍非常任法官，惡意污蔑抹黑香港《國安法》，肆意詆譭香港法治，粗暴干預香港事務。發言人表示強烈不滿和堅決反對，批評英方妄圖通過打「外籍法官」牌，惡意詆譭中國政府對港政策，抹黑香港法治發展，充分暴露其破壞「一國兩制」、擾亂香港法治秩序的險惡用心。

香港行政長官林鄭月娥發表聲明，對兩名法官辭任感遺憾和失望，她說：「對於兩位卓越法官隨著英國政府決定終止多年來一直備受尊重，亦符合香港與英國利益的協議而辭去終審法院的職務，我們別無選擇，只能無奈接受。但我們必須堅決強烈反對任何指兩位法官的辭任與香港實施《香港國安法》或與香港的言論自由和政治自由有關的失實指控。」

港府發表聲明強烈反對英國國會對《香港國安法》和香港的法律制度作出毫無根據的指控，並指英國議會的辯論，「很可能影響了兩名現任英國法官辭職，正是獨立司法機構的法官受到外部政治壓力的清楚實據。」

香港終審法院首席法官張舉能亦對決定表示遺憾。他表示，司法機構致力維護香港的法治和受《基本法》保障的獨立司法制度。嚴格根據法律原則，維持司法公義，「這承諾絶對不會因為兩位英國現職法官離任而有所改變。」

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 李梓敬：香港在中國有獨特之處 包括獨立司法系統

香港大律師公會對決定表示遺憾和失望，認為這決定有違香港法律界對海外法官參與香港終審法院工作的普遍支持。大律師公會形容，海外法官對香港及維持司法公義貢獻良好和備受推崇，一直「竭誠及無畏地僅以香港法律原則審判案件，履行他們在香港的憲政及法制中的重要角色」。

大律師公會主席杜淦堃回應事件時透露，兩周前收到消息時曾向英國政府進行游說，但不成功，他表示不相信今次事件不涉及政治壓力，不希望政治和外交元素滲入法治和司法獨立的討論。他相信事件會短期內對本港造成衝擊。

香港律師會副會長湯文龍接受港媒訪問時，目前終審法院只是審理了一宗有關《國安法》案件的保釋申請，不算有任何《國安法》案件在終院審訊，兩人辭任把理由歸究《國安法》打壓言論自由和影響司法獨立有欠公允。

香港行政會議成員、資深大律師湯家驊接受訪問時指，兩名法官是受英國政府政治壓力辭職，他認為如果法官認為香港司法系統不獨立，就更應留守香港，維護司法獨立，選擇離棄是邏輯上不成立，唯一目的是誤導外界香港司法獨立不受保障，政治用意應被譴責。

現居英國的香港親民主派活動人士羅冠聰對BBC表示，歡迎兩名法官辭任，但形容決定來得太遲。他呼籲其他海外法官辭任。

「所有來自民主國家、但仍為香港法院服務的法官應該辭職，去申明香港法治在《國安法》下已嚴重受損的事實，」他說，「《國安法》給予北京政府一套方便的武器，去控告民主倡議者和把言論自由刑事化。」

圖像來源，Reuters

外籍法官爭議

根據香港法律，香港的終審權屬於終審法院，終審法院「可根據需要」邀請非常任法官或其他普通法適用地區法官參加審判。

自1997年開始，英國最高法院的兩名現職法官一直出任終審法院非常任法官，兩名英國法官辭任後，香港終審法院仍有4名本地非常任法官，以及10位其他普通法地區法官，其中6人來自英國。

英國最高法院對BBC表示，這6人將會自行決定是否留任。

在終審法院處理的上訴聆訊中，法官的組成須包括一名非常任法官或其他普通法適用地區法官。

這種政策背後的原因，是因為香港在主權移交初期，欠缺在最高法院審案經驗的本地法官，海外法官更清楚普通法地區的判刑參考，有助在裁決時給出國際化的觀點。而在觀感上，海外法官一般在行內已地位崇高，能夠加強了外界對香港法庭的信心，亦把香港聯繫了眾多普通法地區。

海外法官有份參與眾多大案件，見證著香港一些重大法律折點。2016年至2020年五年間，終院處理的143宗案件中 ，只有兩宗沒有海外非常任法官參與。過去有研究指，海外非常任法官參與終院案件時，只有極少數發出過異議判決，即事實上都會跟隨大多數本地法官的判定。